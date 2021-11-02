殺人犯變成梁山好漢，中國基層政府擺爛養出替天行道的「張獻忠」

2021年還剩下兩個月，這是怎樣的一年？雖然還未到年末盤點，卻已讓人刻骨銘心。新冠疫情持續肆虐，我們艱難地從中走來，這一年，中國和世界一樣發生了許多事，這一年註定也是網友口中的張獻忠年。

想必大家都知道大名鼎鼎的明末農民起義軍領袖張獻忠，他曾割據過四川，自封大西皇帝。他也是一個殺人如麻的大惡魔，他的大軍所到之處，殺光、搶光、燒光，後世關於他兵敗後江口沉銀的故事，也被近年來的考古發現證實。

張獻忠的事蹟以我們現代人的視角來看，早已不是替天行道的正義化身，他將底層民眾內心淤積的憤懣，通過暴力和血腥來盡情釋放，讓整個社會置於持續地動蕩和不安中。

無獨有偶，今（2021）年中國發生多起隨機殺人事件，有持刀殺人，也有開車撞人，最後大部分以行兇者精神疾病或是報復社會為由結案。所以網友們不由地感概，今年是一個張獻忠年。歷史上的張獻忠多遭人唾棄，而今天的「張獻忠」們卻獲得外界的一絲憐憫和同情。

近日，福建莆田發生一起兩死三傷的兇殺案，據知情人稱，嫌疑人歐某作案動機或因房屋糾紛。2017年，歐某向當地政府申請了危房翻蓋，房屋新建手續批出後，歐某便將原有400平方公尺的房屋拆除，欲在原有土地上新建房屋。

死者為歐某鄰居，曾多次聯合附近居民阻撓歐某建新房，導致歐某一家無處可歸，在臨時搭建的雨棚居住六年。案發前，歐某居住的雨棚因颱風倒塌，雨棚殘片掉入死者家中，雙方因此發生爭執。

後續還有網友披露，歐某在當地是一位老實的好人。他在海裡救過落水兒童，還因救過兩隻海豚上過當地的報紙。但是當他遭遇不公，向上至福建省信訪局的政府部門，以及當地的主流媒體求助，最終都石沉大海。

作為一位文化水準有限的農民，他花600元買了一部智慧手機，自學上網發文，為了向網友求助，還主動發紅包，網路上至今有他在微博貼出的苦苦哀求政府部門，協助他解決建房難的問題的貼文，他甚至在一張破舊的煙盒上密密麻麻地寫滿了求助資訊，但是這一切在他拿起屠刀之前都無人問津，也沒有一個人是他的救命稻草。

網友們不禁感概：「為什麼一位救過海豚的好人，最終救不了自己？」、「我們如何才能不被人渣逼成罪犯？」

小說中的福爾摩斯（Sherlock Holmes）曾經說過：「當法律無法給受害者帶來正義時，私人報復從這一刻開始就是正當甚至高尚的。」蘇聯劇作家馬雅可夫斯基（Vladimir Mayakovsky）也說：「當社會把你逼的走投無路的時候，不要忘了，你身後還有一條路，那就是犯罪，記住，這並不可恥。」

歐某行兇後，當地的鄉政府很快發出了捉拿嫌犯的懸賞通告，有意思的是，提供線索的獎勵2萬元，發現屍體的獎勵5萬元。不過很多人表示，自己臉盲，就算知道也不會舉報，還有人甚至說殺得好。再加上網路盛傳的一張圖片顯示，遇害者家的豪華小洋樓和一旁歐某家的低矮小破屋，形成鮮明的貧富對仗。

一夜之間，歐某彷彿從一位令人厭惡的殺人犯變成了行俠仗義、除暴安良的梁山好漢。這也讓人反思，中國的社會為什麼變成這樣？

一個歷來只講犧牲奉獻，不提公民權利的社會

最近熱播的主旋律電影《長津湖》，很多人看過之後，被冰雕連的犧牲精神感動地熱淚盈眶，深感祖國的偉大。但是很少有人敢反思，一個連的士兵在冰天雪地穿著單薄的衣服待命，最終被凍成冰雕，除了讚揚士兵的服從使命的優良品質，是不是要反思這樣的無謂犧牲是否值得？當你有這樣的想法，也許有人就會提醒你，你很危險了！這不，一位前官媒的資深媒體人因為一句「傻雕連」被刑拘。

和筆者一樣在中國成長的人都知道，當我們還是少先隊員的時候，學校的政教處領導就諄諄教誨我們，你們肩上的紅領巾為什麼這麼鮮紅奪目？那是因為用革命烈士的鮮血染紅的。然後Balabala，可以講半個小時以上，此處也要省去幾千字。

此外，學校裡的學生守則，映入眼簾地都是一連串祈使語氣，比如不准、不能、禁止，它們都有一個特點，將你的義務規定到事無巨細，但是從來沒有明確說你有哪些權利。不管從學校、職場還是社會，外界灌輸給你的政治正確都是「你要多犧牲奉獻」，所以義務加班成了馬老闆口中的福報，80多歲半身不遂、老無所依的長者，柱著拐杖拿出省吃儉用的「鉅款」丟在派出所就跑了的新聞，被當成正能量廣泛宣傳。

好像誰為了自己的一畝三分地的權利去抗爭，就成了刺頭、自私自利、格局小的象徵，當然也就是官媒眼中的負能量了，有誰會冒著丟掉烏紗帽的風險，去做這樣吃力不討好的事呢？

基層政府和稀泥釀慘劇

再回到這次殺人事件的肇因，歐某在自己擁有使用權的土地上翻建新屋，本是一件無可非議的事情，也得到了地方政府的許可，建築面積還比以前縮小了，按照政府審批的規則，建築的面積、高度也應該是符合當地規劃的。

但是，近些年來，中國地方推進城市化，一方面大規模批地建樣品屋，另一方面嚴格限制農村居民新建和改擴建房屋，這樣做的目的當然是鼓勵農民進城買商品房，維持地方的土地財政，有些地方甚至大張旗鼓地為樣品屋去庫存。

為了限制農村居民建房，除了嚴格審批，一些地方還設置其他限制措施。比如，新建和改擴建住房，需要得到周圍鄰居甚至全體村民的一致同意。這一規定的法理來源是，農村的土地包括村民的宅基地都是屬於集體所有，村民只有使用權。這樣的做法也是基層政府化解矛盾糾紛的一刀切，看似每個人都不得罪，其實正在將基層的矛盾壓在高壓鍋之中。

安徽桐城有一處著名的景點名叫六尺巷，走進六尺巷，映入眼簾的是一座古樸的大理石牌坊，牌匾上題有「禮讓」二字。關於它的典故，在當地是家喻戶曉，而外人未必知道。清朝康熙大學士張英（清朝名臣張廷玉的父親）的家人在重修府邸時，因院牆與鄰居吳氏發生爭執，所以寫信給當時在京作官的張英，要求他讓當地官府幫其家人撐腰。張英收到信之後，隨即回詩一首：「千里送書只為牆，讓他三尺又何妨。長城萬里今猶在，不見當年秦始皇。」

張英家人收到信之後當即決定把院牆向後退讓三尺，其鄰居知道後也向後退讓三尺。兩家之間便空出六尺，六尺巷因而得名。後來康熙帝知道了這件事，敇立牌坊以彰謙讓之德。

從這一典故中不難發現，建房的鄰里糾紛古已有之，如果當事方沒有張英那樣的大度與謙讓，想必最終少不了一場權力的爭鬥或是真刀真槍的實戰。

這次福建莆田的兇殺案發生後，不少網友認為這是地方的黑惡勢力將一位老實人逼上了絕路。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

中國南北方農村的「公」與「私」的差別

前不久，筆者曾經看過社會學者楊華在新書中介紹，他在鄉村做調研時發現的一個有趣現象：在北方農村，絕大部分農民愛看《新聞聯播》並相信新聞的真實性；而在南方，農民看新聞不是為瞭解「國家大事」而是「看熱鬧」，「既聽不到農民對國家的抱怨，也感覺不到他們對國家的期待。」

他分析指出，北方村莊地處平原，易受戰亂衝擊，村莊歷史較短，遷棲頻繁，形成多姓共居的村莊結構。多姓共居的顯著特點是村莊一般以家族為認同與行動單位，家族作為「大私」負責解決家族內部的事，但家族之間缺乏一致行動的能力，因此必須訴求於家族之上的某種「公」的力量，比如臨時家族代表會或村組幹部。

而與北方農村不同的是，在南方農村，自然村或是村民組一般由一個宗族（或房頭）構成。在南方宗族性村落，相對於家庭「小私」，宗族（村組）是「大私」，在「大私」之上沒有北方多姓村莊那樣的具體的「公」，而是直面國家這個抽象的「公」。

宗族性村落的功能性和社會性事物，都由「大私」來承擔和完成，無須在「大私」之上構建具體的「公」，更少訴諸抽象的「公」。

這次慘案的發生地福建莆田就位於中國南方，它也是一個典型的地方宗族勢力相對於其他地區更強的地方，村民們之間的事務大多通過小私和大私來解決，政府的公權力有時很難介入，如果地方宗族勢力和政府權力結合，那更是鐵桶一塊。

據當地一位知情人士向自由亞洲電臺反應，當地的鄉村宗族勢力為害地方，且一直是常態。大姓家族欺負小姓家族，人多勢眾的家族欺負勢單力薄的家庭。歐某在該村，就是屬於很弱勢的家庭，所以被鄰居肆無忌憚的欺壓了這麼多年。

房屋的價值符號與人性的卑劣

房屋作為身外之物，最初是人類用來遮風擋雨的棲身之所。常言道：「良田千頃，不過一日三餐；廣廈萬間，只睡臥榻三尺。」但是，今天的人們已經不滿足於房產的居住功能，它還是身份和地位的價值符號。

眾所周知，閩浙一帶是著名的僑鄉，過去以來一直有不少人出海闖蕩，賺到了錢後，榮貴故里，衣錦還鄉，也吸引著一批批人前仆後繼。

楚霸王項羽曾說過：「富貴不歸故里，如衣錦夜行，誰人知之。」筆者在閩浙地區有親戚，每次去到他們那邊，都會被他們一幢幢三層以上的小洋樓所震撼，要知道在筆者家鄉，大部分是一層的七架樑結構，好一點的二層樓房，三層以上很少見。

網路上還有影片顯示，福建一些著名的僑鄉，到處都是像美國白宮、法國巴黎盧浮宮一樣的豪華氣派建築。可是當你走進去一看，可能還是一個腳手架都沒來得及拆的毛坯房。這些房子顯然不是為了自主，更多是用來撐起中國人最看重的面子。

這樣的豪宅一幢幢拔地而起，除了面子，還有兩個重要的心理因素：攀比和嫉妒。想起當年筆者的一位親戚準備把鎮上的老屋翻新一下，擴建一個二層的樓房，沒想到準備動工的當天，一群原本和和氣氣的街坊四鄰就像吃了爆竹一樣劈裡啪啦地反對，什麼遮擋我們的陽光，縮小了道路寬度，反正在他們看來就是我們都住著一層平房，你蓋二層樓房，我們心裡就不爽。

按照如今中共提倡的共同富裕，當年這群人的反對在今天的中國人看來似乎還能理解，畢竟一塊大部分是平房的區域突然冒出來一個二層小樓，確實很突兀。但是這次福建莆田的阻撓建房，似乎有種故意不讓你好的暗黑心理，當周圍居住在高層樓房的鄰居，每天俯視著一旁低矮的破屋，也許會油然而生一種莫名優越感，當有一天他們的俯視變成了平視，這種幸福感可能就沒了。

洶湧的民意也令中共恐懼

在筆者的家鄉，老一輩人都會流傳著這樣一句話：「寧養飛牆走璧，不生依牆靠壁。」飛牆走壁指的是一群腦袋靈光、神氣活現、心野膽大甚至可以是好勇鬥狠的地痞流氓，而依牆靠壁也就不難理解，指代的是老實巴交，唯唯諾諾的人。在鄉土社會，拳頭大一點的、嗓門響一點的、讓人害怕一點的人確實會混得比較開，最起碼不會攤上歐某這樣的事，混得好一點話，這些人大概率是村裡第一個住樓房、開跑車、抱佳人歸的人。

當然，在都市社會，可能又會是另一番光景。

其實這些看起來很兇悍的所謂地痞流氓們，實際上沒有那麼強大，不少人真正被他們打敗的恰恰是自己的恐懼。最近美國之音刊登了一篇對美國著名漢學家林培瑞（Perry Link）的專訪文章，他認為恐懼、無知和暴力，一直是中國共產黨改變人心、控制思想的主要手段。這些手段似乎也是中國封建王朝一貫以來的馭民之術，只不過到了中共治下，變得登峰造極。

中國老百姓在中共代理人統治下，確實有恐懼和無知的一面，但是中共代理人何嘗沒有恐懼無知的一面，每次這樣的破防事件，地方的維穩部門都是如臨大敵，這次自然也不例外，他們難道不是恐懼人民的力量嗎？

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航