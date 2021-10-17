立委黃國書承認威權時期曾擔任國民黨「線民」，宣布退出民進黨並不再尋求連任

（中央社）民主進步黨立委黃國書遭媒體報導學生時期曾是國民黨線民，黃國書10月17日在臉書貼文為當時的行為向所有朋友道歉，並說，將退出民進黨及黨團運作，不再尋求連任。

有關《自由時報》昨天報導黃國書在學生時代曾是國民黨線民並遭民進黨新潮流系除名一事，在地方政壇投下震撼彈，黃國書凌晨在臉書貼文表示，這段過往發生在戒嚴時期，迫於無奈，也跟當事人表達愧歉。

黃國書指出，大學時認識了反對運動的朋友，開始關心台灣的政治社會問題。當時他只有20初頭歲，不知何時被情治人員盯上了，後來被找約談，告知他和政治叛亂犯交往會有麻煩，針對政治犯和學運人士，當局可能會有進一步迫害行動，如果可以協助提供情資，將會有保護傘，也會讓偵搜對象和往來學生免於不測。

黃國書說，在幾次約談下，他相信了這位情治人員的說法，在其脅嚇下，他同意其要求，當時的想法只是希望大家都平安。

「從政後我努力工作，致力推動台灣本土歷史文化的重建，算是對當時犯錯的內心救贖。過去的歷史錯誤無法挽回，但仍希望可以為台灣社會奉獻心力。驚擾大家，國書要向所有好朋友們說聲抱歉！」

「即日起，國書將退出民進黨、退出黨團運作，而選民服務的工作仍將持續，在本屆任期屆滿後，本人將不再尋求連任，未來將投身文化公益為社會服務。謝謝大家的關心。」

事件起因

《自由時報》報導，行政院促轉會開放民眾申請調閱資料後，一位新系中部大老今年初向促轉會調閱檔案，查閱自己過去被監控的紀錄時，在檔案中發現，過去家裡的格局被清楚掌握畫下，經過推敲確認，多項線索指向疑似由黃國書提供，並進而發現，黃國書不只是在學生時代當過「抓耙仔」，畢業後、甚至進入民進黨，都還在擔任線民。

據悉，這名新系大老發現後相當氣憤，曾經栽培的子弟兵，居然是被派來在身邊監控他的，還有檔案紀錄下來，因此找來黃國書當面對質。黃國書當場試圖解釋說明，但確實檔案紀錄就是擺在眼前，新潮流幾個月前經開會決定，將黃國書除名，新潮流也不會繼續派黃國書參選下一屆立委。

促轉會：威權時期監控真相應公開

針對這起事件，《聯合報》報導，促轉會委員陳雨凡10月17日受訪指出，對個案沒有進一步評論，以今天的案例外界可能只看到線民角色，「但更重要的是線民背後的體制」，誰找很多線民，到什麼地方監控？在還原歷史真相時，這些應該要被看到。

陳雨凡表示，促轉會的立場是，威權統治時期監控與被監控的歷史真相應該要公開；整個監控體制如何操作、運用、侵害人民權利，在轉型正義下應該被公開，另一方面檔案內容也需要核實。

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野百合世代對這起事件的看法

《聯合報》報導，野百合學運領袖、嘉義縣長翁章梁感到驚訝，他說，促轉會成立，讓大家反思檢討當時政治生態環境，統治者監視迫害民主運動學生，該被檢討的是統治者。

《聯合報》報導，范雲學運時也曾被人監控，她曾多次主張應公開當時監控者名單，她說，根本問題是坦誠真相，只有真相才有和解，這件事更讓人感受到真相重要性，目前為止還並沒有全部真相，轉型正義是漫漫長路，這還只是個開端。

她說，情治等單位應該公開當時監控者的真實姓名，所有公職人員都有必要公開自我揭露，才是台灣真正面對黑暗歷史的開始。如果沒有真相，將帶來更多猜測不信任。無論監控者是被迫還是自願，到30年後，仍是敵暗我明，帶來二度傷害。

黃國書「退出政壇」對台中選情的影響

《新頭殼》報導立委黃國書所屬的台中市第六選區包括東、西、中、南四區，屬於台中市的舊市區，2008年首次實施小選區制後，由前台灣省長宋楚瑜的愛將黃義交代表藍軍，為國民黨拿下這一席，但4年後被林佳龍取而代之。

此後不到2年時間，林佳龍當選台中市長，當時連任5屆市議員的黃國書獲得民進黨提名，擊敗前台中市副市長蕭家淇，為綠營保住這席立委。2016年黃國書競選連任，擊敗國民黨的沈智慧，2020年又擊敗國民黨資深市議員李中來。至此，黃國書已在立委選舉連贏3次，加上曾連任5屆市議員，黃國書在台中政壇活躍達23年。

《聯合報》報導，如果黃國書不再尋求連任，民進黨可能接棒的人選，目前以議員江肇國的機會最大。但黃國書屬於新系，江是正國會，屆時是競爭還是協力，還有待觀察。

國民黨方面，議員羅廷瑋已著手經營，如果國民黨希望推出年輕人選，羅廷瑋有機會出線，他選民服務及網路聲量，目前在地呼聲頗高。

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責任編輯：彭振宣

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