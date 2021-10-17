中國第二波戰後嬰兒潮明年起步入老年，高齡化危機全面衝擊經濟與社會

（中央社）中國人口高齡化問題恐將顯著擴大。有學者表示，中國第二波戰後嬰兒潮約在1962至1975年間形成，以此計算，這波嬰兒潮明年起就將步入老年，為人口高齡化帶來第二道衝擊波。

《第一財經》報導，南開大學經濟學院教授原新表示，1949年中共建政以來，中國先後經歷1950至1958年、1962至1975年、1981至1997年共3波嬰兒潮。年均出生數依序為2077萬人、2583萬人、2206萬人。

由數字可見，1962至1975年生的嬰兒潮，年均規模最為龐大。而以此計算，這波出生人口將於2022至2035年，達到60歲的老年人口門檻。原新指出，加上第三波嬰兒潮也達到60歲，構成了中國人口高齡化發展形勢的基本面。

原新說，據聯合國推測，中國人口將於2032年步入負成長，屆時中國60歲以上的人口規模將高達3.86億人，2052年更將達4.9億人的高峰。此後雖會開始平緩下降，但中國總人口卻早已下降。直到21世紀末，中國60歲以上人口仍將維持在4億人以上，占總人口比重逾37%。

他分析，中國高齡化的特點，包括超大規模的老年人口數量、超快速度的人口高齡化進程、超高水平的高齡化程度，以及超級穩定的高齡社會形態。

原新認為，要正視人口高齡化的規律性，不可盲目制定舉措試圖改變規律。因為規律具有不可違背性，應該在適應規律的基礎上，積極利用規律「轉危為機」。

他建議，中國官方應透過延後退休和提高女性勞動參與率，強化已有人力資源和人力資本開發；並優化生育政策和吸納人才移民，拓寬新生及外來人力資源和人力資本開發；提升全民健康素質和教育水平，孵化「質量型」人口紅利。

同時可深化戶籍制度改革，以重塑人力資源和人力資本型人口紅利的孵化空間，推進城鄉融合和區域協調的高品質發展。

中國人口「高齡化」的原因，除了嬰兒潮世代步入老年外，《中國日報》分析 也與過去的一胎化政策有關。 1980年代及以後的幾代人，都是在1978年中國改革開放後出生的，因此是父母獨生子女的第一代人。造成 他們是「4－2－1」家庭結構的支柱——兩對祖父母、兩個父母和他們的獨生子女。

中國人口老化對經濟的衝擊

《自由亞洲電台》報導， 根據中國2020年第7次人口普查數據，對336個地級以上城市進行梳理後發現，目前中國已有149個城市65歲及以上人口占比達14%以上。按照聯合國標準，已進入「深度高齡化」。

美國威斯康星大學麥迪遜分校高級研究員、中國人口問題專家易富賢提出警告「2012年是中國經濟拐點，因為勞動力減少高齡化加速，2012年經濟增長開始下降，從2011年以前經濟增長平均為10%，到了2019年剩下6%。現在中國人口結構大概是日本1992年人口水平，到2035年，人口結構大概類似日本2018年的水平。」

易富賢預測，依照日本的經驗，中國若持續高齡化趨勢，2035年中國經濟增長將降至1%左右。

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中國出現「上有老，下有孫」的「老二代」

《中央社》報導，中國邁入高齡化社會，其中鄉村裡60至70歲出頭、被戲稱為「老二代」的低齡老人，面臨上有父母奉養，下幫兒女買房，還要幫忙帶孫子的困境。

中南大學公共管理學院教師雷望紅表示，隨著生活水準不斷提高，高齡老人數量明顯增加，處於中間階段的低齡老人既要養老，又要幫助兒女養家，壓力不小。

雷望紅表示，一些農村老人生了重病選擇不治療，死後卻留有一定數額的存款。原因是子女要進城買房，孫輩要進城上學，家庭資源有限，加上醫療費用龐大，且若失去自理能力也缺乏照顧和尊嚴，才會選擇把錢留給子孫，自己放棄治療。

中國鄉村養老面臨的困境

《新華每日電訊》報導，中國 政府對鄉村養老的支持仍然不夠。 以鄉鎮一級養老院為例，運營費用由鄉鎮承擔，人頭經費、水電費、生活物資費用、維修費等等，每年一般都要40萬人民幣。 很多鄉鎮難以落實這筆費用，養老院院長只能長期到各級各單位「化緣」，養老院只能提供保底水平的服務。

《新華每日電訊》採訪的某縣民政局長表示「 前些年轟轟烈烈搞過，剛建的時候，每個村給3萬元經費，但現在很多辦不下去了，主要原因是政府大包大攬的模式，一旦沒有專項經費後，就偃旗息鼓了。」報導總結，目前中國政府、市場、村莊、家庭，四方所提供的養老服務基本是碎片化供給。

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習近平宣示「落實人口高齡化國家戰略」

《人民日報》10月13日報導，在重陽節前夕，中共總書記習近平對高齡工作作出重要指示。習近平指出，各級黨委和政府要高度重視並切實做好高齡工作，貫徹落實積極應對人口高齡化國家戰略，把積極高齡觀、健康高齡化理念融入經濟社會發展全過程。

習近平強調，要落實好老年優待政策，維護好老年人合法權益，發揮好老年人積極作用，讓老年人共享改革發展成果、安享幸福晚年。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航