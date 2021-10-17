今日本土+0，11月1日前維持二級警戒，但室外運動、室內外拍照可免戴口罩

中央流行疫情指揮中心今（17）日公布國內新增1例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例為境外移入，確診個案中無新增死亡。此外指揮中心宣布10月19日至11月1日仍維持第二級疫情警戒標準，不過將調整相關措施及規定。

1例境外移入，確診個案中無新增死亡

指揮中心說明，17日新增1例境外移入個案（案16447），為30多歲印尼籍女性，有COVID-19疫苗接種史，10月2日持3日內檢驗陰性報告自印尼入境，入境後於集中檢疫所採檢陰性後進行檢疫，10月15日安排檢疫期滿前採檢，於今日確診。個案在台期間並無症狀，檢疫期間無接觸他人，故無匡列接觸者。

11月1日前維持二級警戒，並調整相關措施

考量國內疫情目前已趨緩並且穩定控制，經與相關單位溝通討論及評估後，中央流行疫情指揮中心宣布，自10月19日至11月1日維持第二級疫情警戒標準。

記者會上陳時中表示，雖然國內疫情穩定，但目前疫苗2劑涵蓋率約22.01%，相對還低，因此這段時間還要再努力，請大家不要心急。陳時中還說明「會」再提供莫德納疫苗給第一劑接種使用。

雖然未調降疫情警戒，不過將調整相關措施及規定如下：

雖維持外出全程佩戴口罩，但於室外從事運動，或於室內外拍攝個人／團體照時，如無相關症狀且與不特定對象均能保持社交距離，可免戴口罩。 營業場所及公共場域人流控管或總量管制：室內空間至少1.5米／人，室外空間至少1米／人。 包含會議、展覽、婚宴、餐宴等集會活動人數上限： 室內80人，或室內超過80人但符合前條有關室內空間的規定。室外300人。

指揮中心提供

此外指揮中心也列出了得免戴口罩，但應隨身攜帶口罩的情形：

於室外從事運動時。

於室內外拍攝個人／團體照時。

農林漁牧工作者於田間、魚塭、山林等空曠處工作。

於山林、森林遊樂區、海濱進行活動。

外出飲食能與不特定對象保持社交距離，或有適當阻隔設備。

於台鐵、高鐵用餐區等指揮中心或主管機關指定之場所或活動，並符合相關防疫措施。

指揮中心提供

不過歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店、理容院等業者仍需持續關閉。

延伸閱讀：

新聞來源

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航