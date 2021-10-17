國軍「天龍操演」18日登場，傳出上半年「漢光37號」電腦兵推大勝解放軍

（中央社）軍方人士10月17日指出，空軍年度重大演訓「天龍操演」18日起至29日舉行，因疫情考量，有別過去全數集結花蓮佳山基地，此次由各聯隊起飛至炸射點，另考量敵情威脅，演訓地延續漢光聚焦屏東佳冬一帶。

共機艦近年頻擾台灣西南防空識別區，更不時逾越台灣海峽中線，甚至深入台灣東南方空域，已嚴重影響區域和平穩定；已在9月落幕的漢光37號「戰機佳冬戰備道起降」演練，目的就是驗證國軍對西南空域戰術戰法，並模擬屏東軍機場跑道遭炸毀後，戰機降落佳冬戰備道實施油彈整補再戰的應變能量。

軍方人士今天接受中央社訪問時指出，空軍年度重大演訓「天龍操演」明天起至29日舉行，以空對空、空對海、空對地及地面部隊戰技競賽方式驗收年度戰備成果，參演機型為F-16V（Block20）、幻象2000、IDF經國號等，並與其餘單位驗證聯合作戰效能。

軍方人士也提到，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情考量，有別往年各式戰機在演習前飛往花蓮佳山基地集結，戰機此次未全數進駐佳山，由各作戰聯隊起飛前往炸射目標區，因應敵情威脅，今年演練區域聚焦屏東佳冬一帶，但確切內容涉及機密，無法透露。

除此之外，為激勵士氣，將選拔出各項競賽「王牌飛行員」，作為飛行員標竿。獎項包括空勤「空戰王」、「箭靶王」、「炸射王」，均為王牌飛行員；地面部隊則是「神槍手」、「步槍手」，其他反潛、攔管、飛彈、防空則以獎牌及獎金為獎勵。

王牌飛行員又稱擊墜王牌，起源於第一次世界大戰，指的是曾擊落5架敵機以上的飛行員，之後各國也開始衍生出屬於自己定義的王牌飛行員。

Photo Credit: 中央社

傳出國軍在「漢光兵推」大勝解放軍

不過就在「天龍操演」開跑前夕，《蘋果日報》報導，根據國軍上半年舉行的「漢光37號」電腦兵棋推演結果顯示，國軍在中共首波攻擊中完成最佳化的「戰力保存」及兵力移轉。

其後共軍在中國沿海集結地面部隊，準備進行海、空聯合登台攻擊階段，國軍運用反制飛彈，摧毀中共機場與集結兵力。同時再以水面艦船、空中兵力、潛艦及岸置機動反艦飛彈，擊沈中共兩棲登陸船團，導致解放軍無法繼續執行攻台軍事行動，甚至兵力受損達到重創程度。這也是國軍實施電腦兵推以來首度大勝，讓共軍犯台「失敗」。

《NOWnews》報導，「漢光37號」電腦兵棋推演於今年（2021）4月23日中午登場，到4月30日結束。此次兵推採取每日連續24小時的「複合式兵推」，並以最嚴苛的敵情威脅景況，由攻擊軍模擬敵軍犯台各種可能行動，並設計演習想定，再藉「JTLS電腦兵棋系統」，併用議題研討方式，實施防衛作戰推演與驗證。

國防部稱兵推結果「無勝負之分」

對於前述國軍在「漢光37號」電腦兵推大勝的傳聞，國防部發言人史順文少將接受《中央社》記者採訪時表示，漢光演習電腦兵棋推演屬於訓練功能，藉推演的過程，獲得未來實兵方面的重要參考依據，並沒有勝負之分。史順文僅表示會國軍持續戮力各項建軍戰備，強化戰力，維護國家安全。

延伸閱讀

新聞來源

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航