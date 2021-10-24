中風居家照顧，食衣住行各方面有哪些Dos and Don'ts？

【優照護-給您更多居家照護的選擇】 優照護為全台灣第一家短期居家照護服務的第三方預約照護平台，在長輩出院、外籍看護請假時，都能使用優照護APP，配合家人安排時間，即時預約護理師護士、照顧服務員等專業人員的照護服務。 透過優照護APP，有照護需求的家庭能依需要的服務時間、地點、工作項目進行搜尋，在預約前瀏覽照護人員的經歷，照護人員接受預約後以信用卡進行付款，在預訂的服務時間收到照護人員的簽到及簽退通知，服務完成後留下評價讓其他人參考。 有感於現行照護市場的資訊不流通，優照護期望透過第三方平台，讓有照護需求的家庭安全、方便地找到合適的照護人員， 也讓照護人員安全地提供服務、增加收入、管理個案。藉此讓照護市場的資訊更加流通、使用者擁有更多的自主權且同時能享有更安全、方便、合適的照護資源。 ●外傭請假、長照空窗、臨時看護需求 ●生活照顧、陪診就醫、簡易家事、簡易備餐、代購物品 ●嚴選合格照服員，通過證照及面試審核 ●預約前看基本資料，問問送出立即回覆 ●免綁約，3小時以上即可申請隔日服務 ●信用卡付款好方便、評價機制好安心！ ●按按手機APP，輕鬆找到合適照護人選

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