2021/10/24,
中風居家照顧，食衣住行各方面有哪些Dos and Don'ts？
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我們想讓你知道的是
中風家人的照顧並不是件容易的事，尤其是許多狀況，需要一些醫護的訓練與經驗來處理，「優照護」建議，即使是家人自行照顧，也可請護理師、物理治療師、職能治療師等專業人員，到家中了解病人狀況後，予以一定的協助，及後續復健的指導，如此，會明顯增加康復的速度。
近年來，「照顧中風家人」的需求與日俱增，由於一般中風病人大都行動不便，照顧上需要注意的也比較多，以下幾點可供居家照顧的參考：
一、食：
- 可以
- 先選擇濃稠食物或軟食，再進食固體食物；液體食物要確認不會嗆到時才可進食。
- 餵食時應採半坐臥式，進食後仍坐30分鐘才躺下。
- 進食時，食物由健側放入口中。
- 不可以
- 食物避免選擇動物性油脂及反式脂肪。
- 管灌飲食在室溫下放置不宜超過30分鐘，超過時間請勿食用。
- 不宜過度進補。
二、衣：
- 可以
- 穿著舒適、方便，更換及洗滌容易為原則，盡量穿著前扣式衣服，衣服比合身大一號為佳。
- 穿衣﹑褲原則上都在坐姿下進行。
- 脫衣褲時，由健側先脫掉，再脫患側。穿衣褲時由患側先穿，再穿健側。
- 不可以
- 避免穿過於合身的衣服，以免穿脫不便。
- 避免繫鞋帶鞋子，以預防鞋帶鬆脫絆倒。
三、住：
- 可以
- 屋內屋外的行進動線上要有穩固可扶的扶手或家具，避免跌倒。
- 浴室最好有扶手，以坐式馬桶較安全。
- 選擇硬背、較重、底面積較大的座椅，椅面高度約等於小腿長度，避免翻倒。
- 不可以
- 房間擺設儘量不要變動。
- 床不宜過高，要讓病人下床時兩腳不會懸空，可以踏在地上。
- 地毯或小踏墊會增加地面磨擦力、造成落差，反而容易絆倒，最好移除。
四、行：
- 可以
- 每2～3小時為病人翻身，適時做被動式關節運動，保持皮膚清潔乾燥，或使用氣墊床，以避免壓瘡。
- 注意保持呼吸道通暢，鼓勵病人多深呼吸、咳痰，或由家人協助背部扣擊。
- 躺床上時應注意安全，必要時予保護性約束，預防跌倒及管路自拔。
- 不可以
- 搬運病人時應注意避免拉扯無力之肢體，以免造成脫臼或骨折。
- 病患避免只使用健肢，應在指導下配合患肢使用。
- 家人不應一手包辦所有日常活動，反而剝奪病人重新學習的機會。
五、其他：
- 可以
- 採高纖飲食、腹部按摩及安排排便訓練，以維持腸胃道功能。
- 攝取充足水份及維他命C，預防泌尿道感染。
- 選擇適當輔具，增加病人自理能力，同時也能減輕照顧的負擔。
- 不可以
- 中風後肢體會發生感覺障礙，對冷、熱、觸、痛等感覺較麻木或完全喪失，替病人熱敷取暖時，應注意避免燙傷。
- 病人無法清晰說話時，不要假裝聽懂或一直猜測，可以暫緩話題，減少病人的焦慮挫折。
- 避免過度依賴看護，家人的關心與探視，才是復健過程中最大的支持。
中風家人的照顧並不是件容易的事，尤其是許多狀況，需要一些醫護的訓練與經驗來處理，「優照護」建議，即使是家人自行照顧，也可請護理師、物理治療師、職能治療師等專業人員，到家中了解病人狀況後，予以一定的協助，及後續復健的指導，如此，會明顯增加康復的速度。
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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航