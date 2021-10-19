身高變矮四公分以上、駝背、經常下背疼痛，都是「骨質疏鬆症」警訊

這天上午，70多歲的張女士前往公園運動，走下台階時，不小心滑了一跤。

「唉呦！」躺臥在地的張女士握住右手手腕，一臉痛苦。

鄰居見狀，連忙趕過來七手八腳地扶著身子讓她坐起來。

「啊呀！」才剛坐起身，張女士的臀部中央又是一陣劇痛，讓她哇哇大叫。

送到急診室後，X光檢查顯示，手腕與薦椎都有骨折。「我們先替她打上石膏固定右手，但是薦椎骨折就比較麻煩，因為沒辦法包石膏，而她又痛得相當厲害，只好住院做疼痛治療。」大林慈濟醫院骨科黃俊錫醫師指出，「薦椎位於脊椎的末端，在坐著的時候，很容易受到壓迫。薦椎骨折的患者幾乎都只能平躺、或是維持稍微半坐臥的姿勢，非常不舒服。」

因為一個跌倒造成兩處骨折，所以會懷疑有骨質疏鬆的狀況，黃俊錫醫師說，骨質密度檢查顯示，她的T值很低，僅-3.2。一般而言，T值低於-2.5便稱為「骨質疏鬆症（osteoporosis）」，若合併有骨折則屬於「嚴重性骨質疏鬆症」。

住院期間，除了止痛之外，也開始使用藥物治療骨質疏鬆，希望可以增加骨質生成，並降低骨質吸收。黃俊錫醫師說，出院回家經過一個多月的休養，她開始可以稍微下床，大約三個月後，活動狀況便恢復得比較自如。

骨質疏鬆症，恐致骨折、失能、害性命

骨質疏鬆症是目前全球第二大的流行疾病，僅次於心血管疾病，黃俊錫醫師表示，然而骨質疏鬆症是一種無聲無息的疾病，患者大多不知不覺，直到有一天不小心跌倒、碰撞，而發生骨折時，才終於意識到骨質疏鬆症的嚴重性。

骨頭是支撐身體的重要結構，隨著骨質疏鬆症惡化，很多問題將會接踵而來。患者可能在受到輕微的外力撞擊時，就發生骨折，黃俊錫醫師說，常見骨折的位置有脊椎、髖關節、手腕等處，對患者的生活功能影響很大。

Photo Credit:照護線上

骨折會導致疼痛、住院，患者可能行動不便，甚至臥床或失能，黃俊錫醫師說，除了生活品質大受影響、醫療照護支出大幅上升，死亡率也跟著上升。根據統計，髖關節骨折患者一年內的平均死亡率高達22％（ref.1），是備受關注的健康威脅。

提高警覺，揪出骨質疏鬆症

由於人類是直立行走的動物，脊椎承受相當大的壓力，當骨質疏鬆症逐漸惡化時，脊椎便可能出現壓迫性骨折，導致脊椎變形、疼痛。大家要提高警覺，如果發現自己或家人有身高變矮四公分以上、駝背、經常感到下背疼痛等骨質疏鬆警訊，便要儘快就醫檢查。

常見的骨質疏鬆檢查方式包括定量超音波骨密度檢查儀或雙能量X光吸光式測定儀（dual-energy X-ray absorptiometry，DXA），黃俊錫醫師說明，定量超音波骨密度檢查儀的準確度相對較低，可用於初步篩檢；雙能量X光吸光式測定儀DXA較為準確，是目前骨質密度檢查的黃金標準，會利用腰椎跟兩側髖關節的骨頭來檢測骨質密度。

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黃俊錫醫師解釋，骨密度檢查的報告會標示T值（T-Score），T值是與30歲健康成年人之骨質密度做比較，所計算出來的值。當T值大於或等於-1.0時屬於「骨質正常」；當T值介於-1.0至-2.5之間稱為「骨質缺乏（osteopenia）」；當T值等於或小於-2.5時，稱為「骨質疏鬆症（osteoporosis）」；如果患者合併有骨折發生時，稱為「嚴重性骨質疏鬆症」。

骨質疏鬆症的治療與保養

骨質疏鬆症的治療包括藥物治療與非藥物治療，黃俊錫醫師說，目前的藥物治療主要是針對造骨細胞與蝕骨細胞，造骨細胞（Osteoblast）可以形成新的骨質，蝕骨細胞（Osteoclast）可以吸收舊的骨質，兩者負責維持骨骼的新陳代謝。

目前有藥物可以促進造骨細胞形成新的骨質，如人工合成的副甲狀腺素；有抑制蝕骨細胞吸收舊骨質的藥物，如RANKL的單株抗體、雙磷酸鹽；另外也有新型的雙重機轉藥物，能夠促進造骨細胞生成新骨質、並抑制蝕骨細胞吸收舊骨質，有助降低骨質疏鬆患者骨折的風險。接受骨質疏鬆治療時，請攝取足量的鈣質與維生素D，讓身體有足夠的原料形成新骨質。

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骨質疏鬆之非藥物治療包含飲食、運動與生活習慣的調整。

飲食的部分建議攝取充足的鈣質與維生素D，並減少咖啡因的攝取量，黃俊錫醫師說，根據國際骨質疏鬆症基金會的建議，50歲以上成人每日鈣質攝取量須達1,200毫克，維生素D3攝取量須達800至1,000IU國際單位（international units，IU）（ref.2）。富含鈣質的食物包括乳酪、豆類、堅果類、香菇、深綠色蔬菜等，富含維生素D的食物包括牛奶、蛋黃、魚類、蕈菇、黑木耳等，如果攝取量不足，可以適時補充。另外，維生素C亦可促進鈣質吸收。

運動的部分，請維持規律運動，負重運動對骨質有幫助，提升肌力與平衡能夠減少跌倒的機會。黃俊錫醫師說，生活習慣的部分，建議要戒菸、戒酒。

貼心小提醒

骨質疏鬆患者大多無感，卻會導致一系列麻煩的併發症。黃俊錫醫師叮嚀，我們要從年輕的時候便注重飲食及運動，以提高巔峰骨量（peak bone mass），上了年紀之後要留意駝背、身高變矮、經常背痛等骨質疏鬆症警訊，並及早就醫檢測骨質密度，及時接受治療。

骨質疏鬆症是個慢性病，需要接受持續性的治療，黃俊錫醫師提醒，如果擅自中斷治療，骨質流失的速度可能會變快，而增加骨折的風險喔。

參考資料

Downey C, Kelly M, Quinlan JF. Changing trends in the mortality rate at 1-year post hip fracture - a systematic review. World J Orthop. 2019;10(3):166-175. Published 2019 Mar 18. doi:10.5312/wjo.v10.i3.166 2020台灣成人骨質疏鬆症防治之共識及指引

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航