2021/10/24,
健康

女生的體脂肪率怎樣算標準？三個重要的增肌減脂觀念

女生的體脂肪率怎樣算標準？三個重要的增肌減脂觀念
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

建議女生的體脂肪健康範圍建議20-25％，體脂肪過高、過低都會對身體產生一些負面的影響！

文：Candice（ Nuli.女力app創辦人）

健身浪潮、體脂肪觀念盛行的時代，我們已經不會用「體重」來作為衡量一個人胖、瘦的指標，而是「體脂肪率」。許多女生看起來很瘦，你以為他很健康嗎？答案是不一定唷，因為許多人看起來很瘦，但其實肌肉量很少、體脂肪比率相對過高，如果是這樣，就是典型的「泡芙人」其實並不是健康的型態。

女生的體脂肪率，健康標準建議是多少呢？

答案是，這沒有標準答案，不過Nuli團隊建議女生的體脂肪健康範圍建議20-25％，體脂肪過高、過低都會對身體產生一些負面的影響。

  • 體脂肪過高：體脂肪27％以上

會提高慢性病的風險，可能會提高糖尿病及其他心臟血管疾病的風險，如：中風等。

  • 體脂肪過低：17％以下

可能會影響到賀爾蒙，進而會有：經期不順、月經不來或情緒不穩定。

簡單的說，體脂肪在適當的範圍內，除了有比較好看的體態之外，更重要的是能夠有更健康的身體。

要如何有效地增肌減少脂肪呢？

  • 觀念一：熱量赤字

熱量赤字=一天消耗的熱量>攝取的熱量

不過，並非你吃的熱量變少，就會有效的減脂，確實，吃少會變瘦，但你可能是不健康的瘦。或你可能流失的都是肌肉而非脂肪。

要如何健康的吃少呢？原型食物為主，均衡的營養才是關鍵。如果每天攝取的熱量變少，但吃的都是甜點、炸物等不健康的營養來源，其實對身體反而是更大的負擔唷。

  • 觀念二：喝足夠的白開水

沒錯，是白開水。就算是無糖的咖啡、茶，都不能取代水的重要性，我們的身體需要水分的補充才能維持身體的代謝。

攝取足夠的水分，同時也能消水腫。如果長期身體的水分不足，其實反而會產生水腫的現象。

  • 觀念三：養成運動的習慣

如果沒有運動，只靠飲食，很有可能就會瘦的沒有線條、或是瘦到的都是肌肉，沒有辦法達到同時增肌又減脂的效果。規律的阻力訓練，讓肌肉能夠接收到刺激，肌肉開始成長，體態的轉變才會出現，會讓妳瘦的精實、瘦得好看。

一週要幾次的阻力訓練呢？

一週至少三次的阻力訓練，將非常有助於提升減脂的效果，如果想要讓效果更加明顯的話，可以再加入有氧運動。阻力運動的選擇，徒手負重、槓鈴、啞鈴或健身房的器材都是很好的選擇。

本文經Nuli.女力app授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


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