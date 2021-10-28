試管植入後關鍵的「著床窗期」是哪幾天？什麼不該做、什麼不該吃？

胚胎的最佳著床時間也稱為「著床窗期」（Implantation Window），代表女性在月經週期中有三到五天，子宮內膜是處於最適合接受胚胎著床的狀態。

在人工生殖療程中，黃體素左右著子宮內膜對胚胎的反應和胚胎著床的時間點。所以，若遺漏使用黃體素可能會造成胚胎與著床時間擦肩而過，而導致胚胎著床失敗，建議在使用黃體素相關的藥物前需跟主治醫師和諮詢師確認。

備孕方法 胚胎著床關鍵期 試管嬰兒 施打破卵針後第6-9天 人工受孕 開始服用黃體素後第5-9天 自然受孕 月經週期第19-21天

著床關鍵期的注意事項：什麼不該做，什麼不該吃？

首先，我們必須了解到目前是沒有什麼運動或食物能提升試管著床機率，但已知下列的事項應該要在著床關鍵期盡量避免：

完全臥床休息：胚胎植入後長時間臥床反而會降低著床成功率，所以植入後可以安心地回歸日常生活。

食用刺激性食物：應該避免食用太燥／太寒性的食物，例如：薏仁、木瓜、麻油、中藥、酒精等。

試管植入後著床會有感覺嗎？身體會有哪些反應

著床性出血：在受孕或胚胎植入的第10-14天，受精卵成功附著在子宮壁上，這時可能會出現微量出血，常跟月經被混淆。

下腹疼痛（俗稱「著床痛」）：腹部可能會出現疼痛或悶痛感，若疼痛加劇建議到院就診。

除了以上兩個症狀，網路上也有流傳其他症狀，例如體溫下降、嗜睡、頻尿等，但著床後的症狀不是絕對，建議不要只靠感覺，植入後按照醫囑服藥，按時回院驗孕。

「著床性出血」和「月經」常常會被混淆，其實通過出血量、顏色和出血天數等症狀可以分辨這兩者的差異。著床性出血會伴隨懷孕初期的症狀，例如頻尿、易疲倦、惡心、乳房腫脹，若出現類似症狀，可安排驗孕。

想知道試管植入是否成功？抽血檢測最準確

做試管嬰兒胚胎植入之後，醫師通常會安排植入後第14天回院做驗孕。

目前最準確的驗孕方法是抽血檢驗β-hCG濃度，若在回院前使用其他驗孕方式得出陰性結果，切記不能自行停藥，待回診日再抽血驗孕才能得到準確結果。

什麼是hCG？

人絨毛膜促性腺激素（Human chorionic gonadotropin，簡稱hCG）是由胎盤滋養層細胞分泌的一種糖蛋白激素，主要作用是刺激雌激素和黃體素的分泌，以利胎盤順利成長。胚胎著床後，滋養層細胞會開始分泌hCG，所以可以通過血液和尿液中的hCG值來驗孕。

本文經茂盛醫院授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航