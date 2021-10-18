普悠瑪出軌案一審宣判：司機員判刑4年6個月、台鐵官員無罪，宜蘭地院說明理由

台鐵普悠瑪列車3年前行經宜蘭新馬站時翻覆，造成18死、215人受傷，是我國重大的交通事故。宜蘭地方法院今（18）日宣判，司機員尤振仲依過失致死罪，判4年6個月，同案中時任台鐵機務處副處長柳燦煌、時任台鐵綜合調度所所長吳榮欽則判無罪。至於柳吳二人遭訴業務過失傷害、過失致重傷害等，公訴不受理，全案可上訴。

台鐵6432次普悠瑪列車於2018年10月21日下午4時49分在宜蘭新馬車站出軌翻覆，列車上366人中有18人死亡、215人輕重傷。全案在2019年6月6日檢方以過失致死罪嫌，起訴司機員尤振仲、時任台鐵機務處副處長柳燦煌及綜合調度所所長吳榮欽等3人，歷經2年多、860多天的審理，宜蘭地方法院於今天（18日）宣判。

宜蘭地方法院指出，此案係司機員尤振仲擅自關閉ATP系統（即列車自動防護系統），導致普悠瑪列車於出事前以超過140公里的高速，通過速限75公里的新馬車站前306米彎道，超過該彎道臨界速限，造成列車出軌左傾翻覆，第2至8節車廂也緊跟出軌，推擠側翻，釀生18死215傷慘劇。

宜蘭地院指出，尤振仲在關閉ATP系統後，列車隨即又發生動力自動切斷之情形，當下即可確認列車動力問題並非ATP系統所致，之後停靠宜蘭站、羅東站時，尤振仲也均未依規定重新開啟回復ATP自動防護系統，另外也未注意限制速度，以約140公里超速行駛，導致列車進入彎道後隨即出軌翻覆。

宜蘭地院宣判，司機員尤振仲過失犯行確認，又犯後否認犯行，未見悔意，犯後態度不佳，兼衡被告之智識程度、家庭生活、品行素行等一切情狀，量處有期徒刑4年6個月。

Photo Credit: 中央社 台鐵普悠瑪駕駛員尤振仲（戴帽者）2019年9月出面召開記者會，重申並強調案發當日無趕點壓力，而無超速行駛的動機，也沒有超速行駛的行為，並指台鐵第一時間惡意欺騙。

台鐵2官員判無罪，宜蘭地院的解釋是什麼？

普悠瑪案中，同列被告的時任台鐵局官員柳燦煌、吳榮欽，根據宜蘭地檢署起訴書內容，柳燦煌在擔任機務處副處長期間，負責擬定普悠瑪號測試計畫書及分冊編訂測試程序書等資料，並未將ATP遠端監視系統列入驗收檢查項目，導致台鐵局未能發現遠端監視系統未作動，因此在這次事故發生時，遠端監視系統未能即時發現司機員擅自關閉ATP；另外台鐵綜合調度所所長吳榮欽為普悠瑪號試車小組成員，理應對ATP遠端監視系統是否確實運作加以監視，但吳榮欽在驗收時，未注意ATP遠端監視系統未作動，也未將相關缺失列入改善研討項目。

宜蘭地方法院庭長兼發言人黃永勝今日說明，ATP遠端監視系統沒有連線，是意外發生的原因之一，之所以沒有檢查到此項目，是日商住友公司與日車公司所提供的文件，就疏漏了這個項目，柳燦煌雖當時擔任副處長職位，檢查的項目高達好幾千項，合議庭認為，這部分苛責柳燦煌負過失責任，是不應該的。

黃永勝表示，吳榮欽僅在列車試運轉階段負責調度車輛，並沒有參與整備測試，法院表示，他參與的程序並沒有辦法讓吳榮欽察覺ATP遠端系統沒有作動的疏失。法院解釋，柳、吳與列車出軌翻覆、乘客死傷結果，與兩人的行為顯無相當因果關係，如就本案來負過失責任實屬過苛，所以判決無罪。

Photo Credit: 中央社 2018年10月24日，台鐵局副局長杜微（左2）帶領各單位主管鞠躬致歉，針對普悠瑪列車事故罹難、受傷及受影響的民眾表達歉意。

普悠瑪受難者家屬：不只是司機員的責任

《聯合報》報導，宜蘭地方法院今天一審宣判結果，普悠瑪自救會會長董小羚表示，聽到這樣的判決，顯見台鐵「依舊沒有改善」，這整起事件就是台鐵本身的共犯結構，出了事情全部推給司機員，司機員若不幸因公殉職是英雄，沒事就是狗熊，對於2名官員無罪部分，她收到判決書後，會和律師團討論，再對外統一說明。

《自由時報》報導，1名不願透露姓名的受害者家屬說，3年前的意外，這起事故整個台鐵都有基本責任，運安會調查報告，台鐵人員、運轉與組織等都有問題，司機員尤振仲只是代罪羔羊，當然他也有責任，但有因才有果，台鐵訓練不足，SOP流程沒有做好，司機訓練好像沒那麼嚴格，就好像是「就只開火車而已」，才會一直出事。

台鐵局：尊重判決、推動安全改革

台鐵局針對此判決則表示，針對判決結果予以尊重，也會在審理過程中配合司法調查，提供相關資料。

台鐵局發出新聞稿表示，6432次新馬事故後，修訂相關管理須知、強化考核機制、建立明確賞罰機制、成立司機員考核精進小組，同時研發出考核超速自動篩選程式，有效提升司機員考核效率及精度。另以泳道化方式重新修訂司機員標準作業程序，包括4大項62小項態樣，確保車輛故障或事故時之安全處理程序。

台鐵局表示，經徹底檢討，台鐵局107年11月15日修訂「列車自動防護系統（ATP）使用及管理要點」，及因應ATP隔離開關遠端監視系統優化案及配合規章標準化與泳道化，在108年7月15日修訂「ATP隔離開關遠端監視系統使用操作程序」及12月2日修訂「列車自動防護系統（ATP）遠端監視系統調度員操作標準作業程序」，各項規定都已完成相關人員教育訓練並落實執行。

台鐵說，為確保行車安全，台鐵局已全面推動安全改革，透過檢視人、車、路三面向健全工地管理、改善風險路段、強化軌道結構、提升車輛妥善率、確保行車運轉安全。另外，會積極強化橫向聯繫、辦理高階技術會報及訂定重賞重罰激勵機制等務實作為。

台鐵局說，預計今年底台鐵局將完成導入台鐵安全管理系統（SMS），由過去被動式治標方式，轉變為主動式治本機制，同時於年底前引進專業技術服務將SMS各項作業指引內化至基層落實執行，建立安全文化。此外，交通部預計明年起辦理第三方對台鐵局進行評鑑，以確保SMS系統有效落實執行。

台鐵產工：出事推給第一線，結構性問題「基層扛責」

台鐵產業工會也在普悠瑪事故宣判後，做出聲明。工會認為，制度問題不該單由第一線員工負責，但顯然司法無法課責組織。

台鐵產業工會表示，普悠瑪事故今年即將滿3周年，工會認同每個人都該對自己做過的事情負責，但這個對象應該也包含了組織；今日判決結果，讓基層員工感覺把結構性的問題都推給第一線，讓弱勢的基層及旅客更沒保障，也引述家屬說法，認為這是台鐵一貫做法，都是推給基層擔罪。

工會表示，從台鐵局新聞稿中可知，事故後台鐵做了非常多改善事項，這些調整正說明了過去組織缺失，但很遺憾反映缺失的基層問題得不到解決，事故之後反而要擔責任，更不用說現在改善方案中仍無基層參與制度改革的機制。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：翁世航