2022/11/26,
政治

【2022九合一選舉】苗栗縣鍾東錦高票當選，發表勝選感言強調「黑心比黑道更可怕」

【2022九合一選舉】苗栗縣鍾東錦高票當選，發表勝選感言強調「黑心比黑道更可怕」
無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦（中）24日晚間舉辦造勢晚會，他在支持者簇擁下進場，現場氣氛熱烈。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦自一開票穩定領先，於接近晚間7點，自行宣布當選第12任苗栗縣長，而本次選舉面對「藍軍分裂」，民進黨仍無法翻轉藍天。

苗栗縣的「藍軍分裂大亂鬥」，是民進黨最有機會翻轉藍天的一次選舉。本次分別由無黨籍候選人鍾東錦、民進黨候選人徐定禎、國民黨候選人謝福弘、時代力量候選人宋國鼎，及無黨籍候選人吳盛聖等5人參選。最終，民進黨無力翻轉藍天，由鍾東錦高票當選，成為苗栗縣第12任縣長。

鍾東錦當選強調：黑心比黑道更可怕

苗栗縣自開票起，鍾東錦就一直穩定領先，其次依序為徐定禎、謝福弘、宋國鼎和吳盛聖。而鍾東錦早早到總部內，老神在在向支持群眾問好，此後於接近晚間7點自行宣布當選。他表示，首先感謝包含現任縣長徐耀昌、立法委員陳超明在內等眾多支持者。

他說：「從年輕到現在一直是逆光前行，接著又風吹雨打，甚至最近選舉期間中讓其他陣營又是千錘百鍊，我覺得人在逆境中也不見得是壞事。」鍾東錦一再強調，媒體名嘴必須要收斂一點，否認外界指控他為黑道，且重申「黑心比黑道更可怕」。

民進黨候選人徐定禎面對敗選表示，美好的一仗已經打完，而民主政治就是如此，得票多的贏，得票少的輸，尊重苗栗鄉親的決定，自己事後慢慢檢討敗選原因。他強調他這次沒有辦法撕掉苗栗國標籤，但會持續為地方打拼，並期勉鍾東錦為鄉親、為苗栗堅持努力。

本次代表國民黨出征的謝福弘受到棄保效應影響，首先於晚間5點左右宣布「敗選」。他向支持者表示：「雖然我們無法有『英雄式的歡呼』，但是我們卻可以有『勇者的吶喊』」。謝福弘也強調，民主政治最可貴的是尊重多數選民決定，希望當選人能夠好好照顧苗栗縣民。

此外，第三勢力時代力量候選人宋國鼎強調，選舉雖不如預期，但仍要致謝支持者和候選人。他說：「也許你會對今天選舉結果感到失望，但是懇求你們千萬不要對苗栗失望⋯⋯我們是唯一一個沒有地方派系的力量，唯一一個絕大多數選舉資源來自選民自發的努力。」他向支持的選民重申，明天苗栗太陽（第三勢力）會繼續升起。

民進黨最有可能翻轉苗栗的一次

苗栗縣今（2022）年躍升為一級戰區，尤其是近幾個月以來立場曖昧的國民黨立委陳超明，在記者不斷追擊後，終於在一場地方議員總部成立大會上，正式表態，倒戈力挺無黨籍的苗栗縣長候選人鍾東錦。

苗栗縣長選戰由於中國國民黨陷入分裂，民主進步黨視為「最接近勝選的一次」力拚翻轉，但時代力量參戰讓戰局更混亂，地方人士分析，藍軍的棄保效應能否發酵將影響選情走向。

國民黨苗栗縣長參選人謝福弘、以無黨籍身分競逐的苗栗縣議會議長鍾東錦、民進黨參選人徐定禎、時代力量參選人宋國鼎及無黨籍參選人吳盛聖，外界較關注前4人攻防。

受限基本盤等因素，民進黨未曾在苗栗執政，但今年國民黨分裂，民進黨來勢洶洶、志在必得，兼任民進黨主席的總統蔡英文、副總統賴清德和行政院長蘇貞昌近期接力南下為徐定禎輔選站台，都喊出這次是72年來最有機會翻轉的一次。

徐定禎2018年獲民進黨「禮讓」以無黨籍參選苗栗縣長，當時在綠營基層有雜音情況下，仍拿下11萬2704票（得票率37.02%），這次正式代表民進黨出征，地方人士認為有助綠營基本盤歸隊，衝高票數。

鍾東錦雖遭國民黨開除，但以「藍軍大兵」自居，訴求為苗栗守住藍天，積極在18鄉鎮市成立競選總部，號召縣內各大團體成立後援會，基層實力不容小覷，在歷次民調中多居於領先地位，連國民黨籍苗栗縣長徐耀昌都公開力挺。

另一方面，鍾東錦過往司法紀錄遭其他3黨夾擊猛攻，考驗選民對他的信任度。鍾東錦說，他只有倚靠選民和支持者，繼續努力奔走，說服選民團結，拒絕綠色恐怖入侵、拒絕苗栗財政黑洞再擴大、拒絕仇恨與抹黑式選舉文化。最終，鍾東錦在獲得現任縣長徐耀昌等支持，以及多年來的地方經營下大勝，順利成為苗栗縣第12任縣長。

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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：楊士範


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