【2022九合一選舉】苗栗縣鍾東錦高票當選，發表勝選感言強調「黑心比黑道更可怕」
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無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦自一開票穩定領先，於接近晚間7點，自行宣布當選第12任苗栗縣長，而本次選舉面對「藍軍分裂」，民進黨仍無法翻轉藍天。
苗栗縣的「藍軍分裂大亂鬥」，是民進黨最有機會翻轉藍天的一次選舉。本次分別由無黨籍候選人鍾東錦、民進黨候選人徐定禎、國民黨候選人謝福弘、時代力量候選人宋國鼎，及無黨籍候選人吳盛聖等5人參選。最終，民進黨無力翻轉藍天，由鍾東錦高票當選，成為苗栗縣第12任縣長。
鍾東錦當選強調：黑心比黑道更可怕
苗栗縣自開票起，鍾東錦就一直穩定領先，其次依序為徐定禎、謝福弘、宋國鼎和吳盛聖。而鍾東錦早早到總部內，老神在在向支持群眾問好，此後於接近晚間7點自行宣布當選。他表示，首先感謝包含現任縣長徐耀昌、立法委員陳超明在內等眾多支持者。
他說：「從年輕到現在一直是逆光前行，接著又風吹雨打，甚至最近選舉期間中讓其他陣營又是千錘百鍊，我覺得人在逆境中也不見得是壞事。」鍾東錦一再強調，媒體名嘴必須要收斂一點，否認外界指控他為黑道，且重申「黑心比黑道更可怕」。
民進黨候選人徐定禎面對敗選表示，美好的一仗已經打完，而民主政治就是如此，得票多的贏，得票少的輸，尊重苗栗鄉親的決定，自己事後慢慢檢討敗選原因。他強調他這次沒有辦法撕掉苗栗國標籤，但會持續為地方打拼，並期勉鍾東錦為鄉親、為苗栗堅持努力。
本次代表國民黨出征的謝福弘受到棄保效應影響，首先於晚間5點左右宣布「敗選」。他向支持者表示：「雖然我們無法有『英雄式的歡呼』，但是我們卻可以有『勇者的吶喊』」。謝福弘也強調，民主政治最可貴的是尊重多數選民決定，希望當選人能夠好好照顧苗栗縣民。
此外，第三勢力時代力量候選人宋國鼎強調，選舉雖不如預期，但仍要致謝支持者和候選人。他說：「也許你會對今天選舉結果感到失望，但是懇求你們千萬不要對苗栗失望⋯⋯我們是唯一一個沒有地方派系的力量，唯一一個絕大多數選舉資源來自選民自發的努力。」他向支持的選民重申，明天苗栗太陽（第三勢力）會繼續升起。
民進黨最有可能翻轉苗栗的一次
苗栗縣今（2022）年躍升為一級戰區，尤其是近幾個月以來立場曖昧的國民黨立委陳超明，在記者不斷追擊後，終於在一場地方議員總部成立大會上，正式表態，倒戈力挺無黨籍的苗栗縣長候選人鍾東錦。
苗栗縣長選戰由於中國國民黨陷入分裂，民主進步黨視為「最接近勝選的一次」力拚翻轉，但時代力量參戰讓戰局更混亂，地方人士分析，藍軍的棄保效應能否發酵將影響選情走向。
國民黨苗栗縣長參選人謝福弘、以無黨籍身分競逐的苗栗縣議會議長鍾東錦、民進黨參選人徐定禎、時代力量參選人宋國鼎及無黨籍參選人吳盛聖，外界較關注前4人攻防。
受限基本盤等因素，民進黨未曾在苗栗執政，但今年國民黨分裂，民進黨來勢洶洶、志在必得，兼任民進黨主席的總統蔡英文、副總統賴清德和行政院長蘇貞昌近期接力南下為徐定禎輔選站台，都喊出這次是72年來最有機會翻轉的一次。
徐定禎2018年獲民進黨「禮讓」以無黨籍參選苗栗縣長，當時在綠營基層有雜音情況下，仍拿下11萬2704票（得票率37.02%），這次正式代表民進黨出征，地方人士認為有助綠營基本盤歸隊，衝高票數。
鍾東錦雖遭國民黨開除，但以「藍軍大兵」自居，訴求為苗栗守住藍天，積極在18鄉鎮市成立競選總部，號召縣內各大團體成立後援會，基層實力不容小覷，在歷次民調中多居於領先地位，連國民黨籍苗栗縣長徐耀昌都公開力挺。
另一方面，鍾東錦過往司法紀錄遭其他3黨夾擊猛攻，考驗選民對他的信任度。鍾東錦說，他只有倚靠選民和支持者，繼續努力奔走，說服選民團結，拒絕綠色恐怖入侵、拒絕苗栗財政黑洞再擴大、拒絕仇恨與抹黑式選舉文化。最終，鍾東錦在獲得現任縣長徐耀昌等支持，以及多年來的地方經營下大勝，順利成為苗栗縣第12任縣長。
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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：楊士範
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桃園商圈學：老舊店面華麗轉身，空間改造、品牌再設計促進商圈活力
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有別於其他縣市，桃園市政府深入輔導商圈及店家來翻轉商圈。從推動精緻化的「星級友善店家認證」、商圈顧問輔導諮詢、多元行銷推廣，並以行銷主題節慶活動帶動商圈特色元素，形塑城市形象；對商圈店家深入輔導，多年來也進行了「店面的華麗轉身x店家改造」。
店面的華麗轉身x店家改造
桃園市政府經濟發展局自107年開始推動商圈店家改造相關計畫，已經推動5個年度，累計輔導58家店家改造，為六都中輔導、改造店家數量最多。改造過程由專業團隊挖掘有故事的老店家，透過「空間」改造及「品牌」再設計，打造全新店家形象；同時，積極輔導店家改造其實也在形塑商圈街區亮點，展現在地特色。改造之後，消費者滿意度及回訪率大幅提高，多數受輔導店家消費者滿意度高達90%、營業額更是往上增加2-3成。
而今（111）年店家改造也輔導包含7個商圈共14店家，改造經費由店家自籌50%，市府補助50%。透過市府的推動，期待店家能從軟、硬體雙軌並進優化轉型，提供消費者更優質的逛購體驗！本次改造店家包含「双霖茶莊」、「平鎮區農會宋屋辦事處」、「林永方點線麵食館」、「阿囡陶器」、「胖菓子」、「粉紅蛙仙草奶凍之家」、「蛋金固烘焙坊」、「富恩好食」、「黑山銀花」、「愛的爆爆」、「愛寶童裝舖」、「新元香業」、「新百王餐廳」、「潤米roomy-米饅頭、貝果專門店」。從服飾店的門面空間設計轉換、餐飲業的品牌與空間優化，再到傳統產業、文創手作等領域，店家將整體形象設計與空間機能優化改造後，不僅讓消費者耳目一新，也提升了實體服務所需的空間機能。
店家成果發表會
轉變的過程中，有店家笑著表示許多老客人因為空間改造的太美還以為走錯了地點！在舊雨新知的奔相走告下，生意也更加興隆。為紀錄店家們改造前後的差異，更舉辦「華麗轉身x店家改造 成果發表會」，由市長頒贈店家們意喻生意興隆的盆栽，祝福店家們能再華麗轉身後一鳴驚人、鴻圖大展；同時今年度新獲選認證的48家桃園市星級友善店家，也於發表會中頒發認證。
桃園市積極輔導超過50店家改造、累積認證友善店家百間，都是希望優化消費者體驗，促進商圈經濟，更將地方商圈軟實力再次升級，也期待民眾在這適合出遊散步的秋冬交會之際，到桃園一探究竟。
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