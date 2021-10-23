《好電影的法則》：觀眾走進電影院為了娛樂，但別過度濫用觀眾的好意

文：尼爾．藍道（Neil Landau）

要有一些讓觀眾忍不住鼓掌叫好的精采高潮。

成功的主流電影，總是會有好幾個令人難忘的高潮或橋段（set pieces）。這些視覺效果經過強化的場次，經常成為預告片的內容來源。

在喜劇片裡，橋段通常是最捧腹的笑話或讓人笑到東倒西歪的噱頭。在動作冒險片裡，則會是最大膽的特效和追逐場景，或是打架的連續鏡頭。恐怖片的橋段會讓觀眾嚇到遮住雙眼。

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每部電影都是懸疑片。

無論是哪種類型，每部電影都要不斷燃起觀眾的欲望，想要「翻到下一頁」，趕快看看事情到底是怎麼發展。當電影一步步揭露新的訊息和演變，主角所陷入的兩難困境也會越來越難抽身。

這種「揭露困境」和「加深困境」之間的交互強化，就產生了懸疑感：主角不斷累積的成功，是不是足夠幫助他克服日益嚴重的難題？主角是不是完全清楚這場奮戰的本質？他能在被困難打敗之前先解決危機嗎？下一場戲我們就能看到答案嗎？

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別過度濫用觀眾的好意。

觀眾走進電影院是為了娛樂，去笑、去哭，或是去害怕。當第一個公式化情節或誇張的巧合出現時，為了繼續看下去，觀眾通常願意一笑置之。

不過，如果你實在塞太多公式化情節給他們，這種「願意暫時收起懷疑」的心情也可能瞬間蒸發。太多陳腔老梗會讓觀眾翻白眼，巧合得過於離譜他們會發出抱怨，等他們看到純真少女竟然走到黑暗的地下室去調查闖入者時，他們簡直要開罵了。

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高潮之後，盡快走人。

當故事發展到最高潮後，幾乎就沒剩下多少空間，這時演太多，只會給人拖戲累贅的感覺。高潮過後，只要把主線和重要的副線情節收漂亮就可以，不必非要把每個線頭都收緊。讓觀眾意猶未盡。

通常，暗示角色將會如何發展的結局，要比一五一十把那些發展全部演出來更有力量。不過，當你想營造模糊不明的結尾時，你還是要有一個明確的觀點，只是觀眾可以同意也可以不同意。

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書籍介紹

本文摘錄自《好電影的法則【經典修訂版】：101堂電影大師受用一生的UCLA電影課》，原點

作者：尼爾．藍道（Neil Landau）

繪者：馬修．佛瑞德列克（Matthew Frederick）

譯者：吳莉君

【作者介紹】

尼爾．藍道，美國編劇、製片、電影學院教授，曾於世界各地授課並獲獎無數，曾以《泰德瓊斯：法櫃天兵》（Tad: The Lost Explorer）獲得西班牙的哥雅電影獎（Spanish Academy Goya Award）及電影編劇圈勛章獎的最佳改編劇本（Cinema Writers Circle Award for Best Adapted Screenplay），其他代表性的電影劇本為《打工淑女》（Don’t Tell Mom the Babysitter’s Dead），電視劇本則包括：《新飛越情海》（Melrose Place）、《豪勇七蛟龍》（The Magnificent Seven）、《天才小醫生》（Doogie Howser, M.D.）、MTV單元劇《基情二加一》（Undressed）等。

曾與哥倫比亞廣播公司、美國廣播公司、華納兄弟、迪士尼、時代生活（Lifetime）、弗里曼特爾（Fremantle）、派拉蒙影業、索尼影業等製作公司合作。曾於加州大學洛杉磯分校（UCLA）電影、電視和數位媒體學院任教，目前為喬治亞大學（University of Georgia）的教授及編劇總監（the Director of Screenwriting）。

【本書特色】

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航