《好電影的法則》：觀眾走進電影院為了娛樂，但別過度濫用觀眾的好意

文:尼爾.藍道(Neil Landau)

要有一些讓觀眾忍不住鼓掌叫好的精采高潮。

成功的主流電影,總是會有好幾個令人難忘的高潮或橋段(set pieces)。這些視覺效果經過強化的場次,經常成為預告片的內容來源。

在喜劇片裡,橋段通常是最捧腹的笑話或讓人笑到東倒西歪的噱頭。在動作冒險片裡,則會是最大膽的特效和追逐場景,或是打架的連續鏡頭。恐怖片的橋段會讓觀眾嚇到遮住雙眼。

每部電影都是懸疑片。

無論是哪種類型,每部電影都要不斷燃起觀眾的欲望,想要「翻到下一頁」,趕快看看事情到底是怎麼發展。當電影一步步揭露新的訊息和演變,主角所陷入的兩難困境也會越來越難抽身。

這種「揭露困境」和「加深困境」之間的交互強化,就產生了懸疑感:主角不斷累積的成功,是不是足夠幫助他克服日益嚴重的難題?主角是不是完全清楚這場奮戰的本質?他能在被困難打敗之前先解決危機嗎?下一場戲我們就能看到答案嗎?

別過度濫用觀眾的好意。

觀眾走進電影院是為了娛樂,去笑、去哭,或是去害怕。當第一個公式化情節或誇張的巧合出現時,為了繼續看下去,觀眾通常願意一笑置之。

不過,如果你實在塞太多公式化情節給他們,這種「願意暫時收起懷疑」的心情也可能瞬間蒸發。太多陳腔老梗會讓觀眾翻白眼,巧合得過於離譜他們會發出抱怨,等他們看到純真少女竟然走到黑暗的地下室去調查闖入者時,他們簡直要開罵了。

高潮之後,盡快走人。

當故事發展到最高潮後,幾乎就沒剩下多少空間,這時演太多,只會給人拖戲累贅的感覺。高潮過後,只要把主線和重要的副線情節收漂亮就可以,不必非要把每個線頭都收緊。讓觀眾意猶未盡。

通常,暗示角色將會如何發展的結局,要比一五一十把那些發展全部演出來更有力量。不過,當你想營造模糊不明的結尾時,你還是要有一個明確的觀點,只是觀眾可以同意也可以不同意。

書籍介紹

本文摘錄自《好電影的法則【經典修訂版】:101堂電影大師受用一生的UCLA電影課》,原點

作者:尼爾.藍道(Neil Landau)

繪者:馬修.佛瑞德列克(Matthew Frederick)

譯者:吳莉君

【作者介紹】

尼爾.藍道,美國編劇、製片、電影學院教授,曾於世界各地授課並獲獎無數,曾以《泰德瓊斯:法櫃天兵》(Tad: The Lost Explorer)獲得西班牙的哥雅電影獎(Spanish Academy Goya Award)及電影編劇圈勛章獎的最佳改編劇本(Cinema Writers Circle Award for Best Adapted Screenplay),其他代表性的電影劇本為《打工淑女》(Don’t Tell Mom the Babysitter’s Dead),電視劇本則包括:《新飛越情海》(Melrose Place)、《豪勇七蛟龍》(The Magnificent Seven)、《天才小醫生》(Doogie Howser, M.D.)、MTV單元劇《基情二加一》(Undressed)等。

曾與哥倫比亞廣播公司、美國廣播公司、華納兄弟、迪士尼、時代生活(Lifetime)、弗里曼特爾(Fremantle)、派拉蒙影業、索尼影業等製作公司合作。曾於加州大學洛杉磯分校(UCLA)電影、電視和數位媒體學院任教,目前為喬治亞大學(University of Georgia)的教授及編劇總監(the Director of Screenwriting)。

【本書特色】

最受歡迎的 UCLA 電影課,逾60年電影精英的授課菁華

金像獎電影大師柯波拉、演員 James Dean 、Tim Robbins、Ban Stiller、紀錄片導演 Gibney、剪接師 Scalia 等人,入行啓蒙的第一課

導演、編劇到運鏡,101 堂融合大師經驗法則、職場座右銘的好電影入手關鍵

第一本傳授用「影像」說好故事的基本常識,給專業工作者,也適合影評及愛好者。

