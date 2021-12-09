南國風情在香江：印尼泗水同學會周年大匯演

文︰王國璋

2015年11月3日午後，想像某位誤闖北角新光戲院大劇場的途人，面對一群長者賣力演出連串精彩的印尼歌舞，會是什麼景況？他或張口茫然，暗忖自己是否恍惚一夢，睜眼竟已置身南國？

少有人留意到今時今日，香港仍有不少出身東南亞的華裔市民，「歸僑」群體就是其一。1950至60年代，數十萬東南亞華僑──尤其印尼、馬來亞兩地土生土長的青年華僑，曾滿懷激情地航向祖國，或遭當地政府「逐回」共產中國。他們或升學或就業，深盼一展所長，不過激情未退，就已屢遭政治運動的波濤及文革等衝擊。所以1970年代，當國家政策轉向，允許歸僑申請回東南亞時，不少人即陸續落腳香港，成了新移民群體中的一個特殊次群。

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印尼華人是居港東南亞歸僑中的最大群體，佔了總數逾八成；他們當中，又多來自泗水、棉蘭及雅加達。泗水同學會是代表早年當地八家華校校友的僑團，活躍且影響力甚大。每年11月的周年慶，該會都以文藝大匯演的形式誌慶。2015年恰逢二十五周年，泗水同學會除全心籌備自家節目外，更廣邀印尼原鄉的其他同學會團體共襄盛舉。於是幾近兩百人的浩蕩大隊，就由泗水、雅加達等地千里直奔香港而來參演。這個籌備嚴謹的年度盛會，一貫地多元繽紛、緊湊精彩，濃得化不開的南國風情，更往往令人驚豔。

所謂繽紛，當從印尼歸僑的多元文化經驗及認同說起。這群長者如今七十高齡上下，雖已淡出職場和商場含飴弄孫，卻曾遍嚐大時代下的磨難及悲歡離合。他們在中國受過教育，心繫中國、香港之餘，也難忘情於出生成長的「第二故鄉」（或原鄉？）印尼。而不少人在日常的生活實踐中，仍愛用印尼語彼此交談，飲食習慣則是南國辛辣不可或缺。至於出身中產家庭者，青年時代在印尼所受的歐風薰陶猶存，所以既玩西洋樂器，也愛唱西曲。這類源頭不一的文化積澱，往後都具體而微地融入了大匯演的演出當中。

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南國風情無疑是大匯演的主調。這當中，又以舞藝精湛、服飾講究的印尼傳統舞蹈系列，最為吸引。千島之國的內部歧異，本來就大，區域及族群文化紛雜並存。去年大匯演的五場印尼傳統舞蹈，舉例來說，就分別展現了峇里島的印度教情調（Gandrung Bali）、蘇門答臘北部的亞齊風情（Tari Rebana）、中部的米南加保風采（Dendang Melayu），以及以東爪哇文化為底蘊的Suramadu和Sego Boran。至於歌舞小品Rek Ayo Rek，則是以地道的泗水爪哇話演唱，活潑鬼馬生動有趣，由一眾高齡校友演來竟毫無突兀之感。台下觀眾共鳴的歡笑聲，說明它已成功勾起老校友對Tunjungan 這條早年泗水繁華街道的點滴回憶。

大匯演另一焦點，是節目中屢見的東亞數大傳統之交融與創新。「昂格隆」的演出，就是一例。昂格隆源自西爪哇，是一種看似簡單實則精巧的竹樂器，可謂爪哇人乃至全印尼的重要傳統文化符號。昂格隆按其竹筒之長短、厚薄不一，每件樂器只發一個特定的音，所以演出講究團隊合作，眾人合作下搖出一片和諧的顫音。大匯演的昂格隆合奏，就演繹了《蘆花》及《上海灘》兩首中文歌曲，尤其演奏《上海灘》時，舞台大屏幕上流動著的民國時期上海的摩登影像，恰與女樂手們黃澄澄的爪哇傳統服飾及古典昂格隆對映，可謂絕配。

印尼名曲《星星索》或《船歌》，則原是一首北蘇門答臘峇達族的地方歌謠，以悠遠高揚且略帶憂傷的詩意曲風傳唱世界，歷久不衰。大匯演的男聲四重唱，用西方的聲樂唱法重編此曲，也很有意思。此外，印度與爪哇之間的文明傳承千絲萬縷，由同學會舞蹈隊演繹的斯里蘭卡舞蹈Sankalana ，很自然地也融入了些許爪哇舞風。至於改編自俄羅斯民歌的男聲獨唱曲《茶花姑娘》，則在同學會樂隊的伴奏烘托下，隱約逸出一絲歐陸風情。

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南國風情以外，印尼歸僑刻骨銘心的中國教育與生活經歷，注定了中國元素不會在演出中缺席。去年的女聲獨唱曲目，舉例而言，就有激情澎湃的《我愛你中國》和《青藏高原》等，高歌抒發對祖國的深情。同學會更邀來川劇的「變臉」藝人，演出特備節目助興。至於終場壓軸、熱鬧非凡的群舞表演《最炫民族風》，不論其編舞手法或呈現方式，都明顯可見中國晚近流行文化風尚的影響。

本土的香港元素，說來反倒是大匯演最不顯眼的一環。司儀全程用普通話發言，由始至終也未見粵語節目，昂格隆合奏的《上海灘》只能算半個。另一現象則是場內的上千名觀眾，也多以普通話和印尼語交談。這場年度盛會，仿如一個自外於香港主流社會卻又很國際化的印華社群活動，絕少受到主流社會關注，遂給人一種雖在香港舉辦、卻不像是個香港盛典的錯覺。但這恰恰是香港社會小眾多元的特色與包容之美，而泗水同學會多年來一貫的低調作風，或許正是居港印尼歸僑群體所願。可惜的是，盛會雖對外開放，但因老校友熱情捧場，往往座無虛席，外人一票難求，也就少有機會同樂。

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「邊緣」誠然是印尼歸僑群體的宿命。早年在印尼，身為中國籍民，他們理所當然效忠祖國，卻招惹當地政府猜疑。1950及60年代，選擇回歸祖國後，祖國卻又對其「海外關係」猜忌，不把他們當自己人看待。1970年代後，他們陸續出走香港，被迫在人到中年之際從頭開始、謀生養家，卻又被港人歧視為新移民。他們終究是遭到忽略冷落的一群。但他們絕不僅僅是新移民，而是在印尼、中國及香港三地都留下複雜生命足跡的長者，數十萬人滿腹精彩的人生故事，散居於香港各地。

「多元」則可以是我們對這群體認同問題的勾勒。印尼說到底，該是原鄉還是第二故鄉？今天面對印尼、中國與香港三地，他們的文化及政治認同又該怎麼擺？盛會的演出者和觀眾，對此未必都有清晰答案。不少泗水校友和老家之間，至今還維持緊密的家族聯繫，當地親友眾多，也經常往返兩地。大匯演去年邀得印尼駐港總領事Chalief Akbar先生親臨致詞，而他對居港印尼歸僑對「國家」的貢獻，也是讚譽有加。

印尼泗水同學會的周年大匯演，是場色彩與多元文化的盛宴。這既是居港印尼歸僑數十年經營奮鬥後的社會力量展現，更是外人一探其文化認同的難得場合。而它對香港的意義，則是再次提示了香港與東南亞／南洋華人之間歷久彌新的鏈結。如今，由於疫情關係，印尼泗水同學會的周年大匯演從2019年開始暫停舉辦。但願疫情過後，更多人參與這一大盛宴，了解多元文化！

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin