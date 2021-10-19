【TNL沙龍本週議題】城中城大火，你看到了什麼問題？

編按：

TNL網路沙龍是關鍵評論網正在嘗試的新服務，希望透過邀請、解鎖任務等方式，讓大家能在網路環境有更多理性的互動和交流。

成為沙龍會員後，除了可於文章下方留下自己的觀點之外，透過累積留言、拍手等互動也可以增加邀請名額，邀請更多朋友一起前來討論各種話題。

想要加入沙龍，發表自己的想法嗎？快點擊下圖查看加入方法！

我們期待看到你獨一無二的觀點。若有朋友已經是沙龍會員，也可以請他邀請你加入。

上週（14日）凌晨，高雄市高雄市鹽埕區的「城中城」大樓發生火警，造成嚴重傷亡，是台灣近25年來第二嚴重的建物火災事故，這次的火災共造成41人受傷，46人死亡，僅次於1995年衛爾康餐廳大火事件。

城中城大樓為約40年老舊建物，為地上13層、地下2層住商混合大樓，地下1、2樓未使用，地上1至5樓廢棄中，7至11樓約120户住戶。這場大火不僅造成了嚴重傷亡，也讓大眾看到許多社會與法制問題，弱勢族群的居住安全該如何保障？老舊建築和消防法規的脫節又該如何補起漏洞，才能防止悲劇發生？

城中城是個環境複雜、動線混亂的五角形建築物，此外，樓梯間推滿雜物讓民眾逃生疏散困難，消防人員也難以進行搜救行動，其中1到5樓原本是商場，有電影院、百貨公司等，但後來已經停業，淪為廢棄，先前也未有商家在進駐。7至11樓隔成套房出租或出售，類似集合住宅的形式。該大樓未成立管委會，消防安檢也未能確實執行，不少居民都是獨居老人、弱勢住戶，有些街友也住在那裡，這些複雜的問題導致這次的火災比一般情況嚴重許多⋯⋯

對於這次城中城大火事件，你有什麼想法嗎？或是認為各個單位、社會應該如何避免再次的悲劇發生呢？

歡迎在文章下方留下你的看法，與更多人交流討論！

沙龍也正在針對「同志交友」進行意見調查，快前往填答說說你的想法：

閱讀其他相關文章：

核稿編輯：楊士範