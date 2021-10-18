2021/10/18,
健康

睽違193天，本土、死亡及境外移入都+0，交通部恢復高鐵自由座、放寬大眾運輸場站飲食規定

睽違193天，本土、死亡及境外移入都+0，交通部恢復高鐵自由座、放寬大眾運輸場站飲食規定
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我們想讓你知道的是

交通部部長王國棟指出，將針對三處大眾運輸場站放寬飲食規定，不過國際海空運場站的入境不在放寬範圍內，依舊嚴格管制不開放飲食。另外對於開放自由座，擔心人數過多過於擁擠，交通部也提出配套措施，比如增加自由座車廂數等。

中央流行疫情指揮中心今（18）日公布國內無新增本土、死亡及境外移入案例，是4月8日以來、睽違193天後，首次本土、死亡及境外移入案例都新增0例。

不過對於11月1日後是否有望調降疫情警戒，指揮中心回應，因為降級還需要看國內疫情及疫苗施打狀況等等數據，因而內部仍在討論，仍需等待綜合評估。

交通部鬆綁大眾運輸相關規定：開放場站飲食、恢復自由座

交通部今日宣布鬆綁措施，不但放寬大眾運輸場站飲食規定，更宣布恢復高鐵自由座。

首先交通部部長王國棟指出，將針對三處大眾運輸場站放寬飲食規定。第一，客運轉運站以及國內海空運場站將於10月19日開放飲食。另外，海空運國際場站出境也同樣將於10月19日開放飲食，相關餐飲業也開放，但是因為入境是指揮中心管制最嚴格的地方，依舊嚴格管制不開放飲食。最後，這些場站區域中的餐飲業要遵守餐飲業防疫措施來辦理，旅客用餐的時候，也要依據指揮中心的規定維持社交距離。

其次關於自由座，王國棟指出，11月8日起將開放自由座，同時也會在當天把高鐵每週班次調回1016班。不過對於自由座是否會因為太擠，而增加染疫風險的問題，交通部也提出配套措施。第一是增加自由座車廂數，原先自由座一般為3節車廂，不過會在通勤尖峰時段規劃提供4到8節自由座。另外也會視需求臨時增開班次，而如果有過度擁擠的情形，也會適時疏散或進行必要措施。

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Photo Credit: 交通部
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Photo Credit: 交通部

疫苗第12期預約接種，明天AZ莫德納第二劑分流預約

除此之外關於第12期疫苗接種，指揮中心指出，今天早上10點已經開放30歲以上民眾預約接種第一劑BNT疫苗，明（19）天還會開放AZ第二劑以及莫德納第二劑的分流預約，AZ第二劑將於早上10點至中午12點開放預約，莫德納第二劑預約，則會從下午2點開始，20日中午12點截止。

另外，這兩天共接種35萬6000多劑的疫苗，覆蓋率達到62.4%，劑次人口比則來到84.61劑/每百人。

1018_COVID-19_疫苗累計接種數目與覆蓋率

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新聞來源：

責任編輯：曾凡芸
核稿編輯：翁世航


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