明日大嶼700公頃大縮水

林鄭今（18）日在《星島》專訪[註]正式宣佈最新「得意諗法」，明日大嶼2期（700公頃）人工島計劃將會「壽終正寢」，指「慢慢先喇……第二日再諗」，意味著明日大嶼將會由1,700公頃大減4成至1,000公頃。

其實在近日發佈的「香港2030+」更新版已有端倪，去到2048年都只係預咗明日大嶼新增1,000公頃土地，與今日所指「唔一定要做」700公頃基本吻合。

做一半唔做一半嘅諗法真係好得意，明明之前講到明日大嶼係個無敵「上乘投資」，咁好嘅投資計劃點解又要大縮水呢？最新又話新界北係「必賺生意」，按此邏輯，點解唔全部一齊開發賣地賣樓賺到笑呢？

圖片由作者提供 「香港2030+」第2期已經消失。

而單從成本效益上，人工島縮水4成令明日大嶼計劃更加不知所謂，啲千億基建做好晒，但海就填一半，將會更不化算，理據更加難以支撐。

當然，人工島計劃本身已經是多餘，多到連近日都話要填到要儲，長遠規劃上，在長遠土地需求（2600公頃至3000公頃）外額外再做多1,100公頃（總計4100公頃）曬太陽，先唔講係咪真係有咁多經濟土地需求，數字透露出其實連明日大嶼第一期（1000公頃）都唔駛做，長遠土地供應都綽綽有餘。

今日專訪稱因為明日大嶼都係「願景」，唔代表一定要做，亦唔代表一定唔做。咁隔多陣又換個領導，原有話一定要做嘅，又會唔會另有新得意諗法，令明日大嶼這個林鄭任內旗艦項目，像80年代那時一樣再度爛尾呢？

圖片由作者提供

必須提醒，明日大嶼正式諮詢時間下年才開始，依家林鄭已經急著話明日大嶼要做什麼不做什麼，基本上已經提早宣佈假諮詢遊戲提早結束。

但無論如何，可見香港土地政策已經進入全面動盪期，遊戲玩法轉變，各種「願景」隨時變很大，有啲跌咗就唔好搵。

註：專訪｜明日大嶼第二期700公頃 林鄭：慢慢先喇（18-10-2021，星島日報）

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