百位女明星、網紅、政治人物受害，網紅小玉「Deepfake換臉」販售A片賺千萬被捕

刑事警察局日前網路偵蒐發現，網路流傳數名網紅的性愛影片，經查為社群「台灣網紅挖面」利用換臉技術，將網紅及名人的臉移植進色情片，不法獲利高達上千萬元，昨天循線查獲主嫌為知名網紅「小玉」等3人，全案依涉嫌散播猥褻物與妨害名譽等罪解送新北地檢署偵辦，稍早已交保釋回。

《中央社》報導，刑事局今天召開破案記者會，警方日前執行網路情蒐時，發現數名網紅、藝人的性愛影片自去年7月起於網路上流傳，但求證發現均非本人所拍攝，經進一步追查發現，這些影片是從社群軟體推特粉絲團「台灣網紅挖面」所流出，犯嫌透過人工智慧換臉AI Deepfake技術，將多名知名網紅、藝人或政治人物的臉部圖像移植到色情片AV女優身上，再後製成色情影片販售得利。

從去（2020）年7月開始，有數名網紅、女明星、女性政治人物之性愛影片於網路上流傳，警方求證後、發現影片均非本人所拍攝。網紅奎丁就曾出面指控，加密軟體Telegram「台灣網紅挖面群組」利用AI技術，將網紅及名人的臉換到謎片成為女主角，並且公開在群組販售，被偷臉的對象高達包括喜劇脫口秀演員龍龍、網紅蕾拉，甚至連政治人物黃捷、高嘉瑜都受害。

《鏡週刊》去年也採訪了YouTuber球球、奎丁、白癡公主、黃捷、高嘉瑜、理科太太等6名被換臉至色情片的被害人，說出她們遭挖面後的真實感受與證言。

專案小組透過科技偵查發現，經營「台灣網紅挖面」的主嫌為知名百萬YouTuber小玉（朱玉宸），他以中國發行的DeepFace軟體建模，將色情片的女主角的臉，換成女明星、網紅、政治人物的臉，並出售牟利，粗估不法獲利約1100萬元，招募會員逾8000人，已知變臉影片受害者超過上百人，包括藝人鄭家純（雞排妹）、YouTuber奎丁和立委高嘉瑜都在內。

警方調查，只要匯款支付400至1900元不等的費用，就可加入Telegram加密群組，或是得到影片連結雲端網址，可線上瀏覽網紅換臉色情片。加上小玉定期舉辦「票選」「集資」活動，網友選出哪位知名網紅，小玉就會製作該網紅換臉性愛影片上傳販售，任人意淫。根據數位女力聯盟觀察，該群組每週都會進行投票，讓會員競標下一個被合成的人選，甚至會員只要花3000至5000元就可以訂做專屬的意淫的對象。

《ETtoday》報導，專案小組昨（17）日持搜索票前往朱玉宸於新北樹林區住處、工作室執行搜索，現場拘提小玉與其搭擋笑笑（耶姓女子）、莊姓男子，並查扣現金458萬5000元、金融帳戶存簿13本及金融卡、電腦2台、硬碟2顆、手機2支、BENZ名車1台等贓證物，法官裁定扣押小玉不法金流共3筆，並依散播猥褻物、妨害名譽等罪解送新北地方檢察署偵辦，檢方訊後，將小玉諭令50萬元交保、莊男10萬元交保，至於笑笑則被釋回。

Photo Credit: 中央社 警方17日循線查獲主嫌為知名YouTuber小玉（中），全案依法送辦。

小玉到案供稱，起初只是在20多人朋友群組分享有趣的剪輯影片，但隨著人數增長，才轉而藉此牟利。經警方調查了解，主嫌小玉主要負責剪輯影片和回覆網友留言，共犯莊男負責找影片素材和整理，耶女則是處理金流。

其實小玉去年愚人節曾用AI換臉技術「Deepfake」自製前高雄市長韓國瑜談話影片，他聲稱「只花30分鐘和一個配音員，我可以讓韓國瑜講出任何我想要他講的話」，提醒民眾防範假新聞，並透露該體是在某個QQ群組上購買的，只花了150人民幣（約新台幣652元），孰料他已經透過這樣的技術用在其他用途，以牟取不法所得。

不只女明星，只要有照片「任何人都可能受害」

Deepfake是一項透過 AI （機器學習）來合成特定人臉甚至人聲的技術，能分析目標對象各個角度的大量照片後，再透過演算法製造出目標對象的各種表情，藉此和影片中某個角色的面部表情完全契合。

Deepfake技術開始被外界注意，應推至2017年12月，有網民在一個人氣論壇上發布偽造的色情影片，把「神力女超人（Wonder Woman）」的女主角蓋兒・加朵（Gal Gadot）的樣貌，「換」到色情片女演員身上，幾可亂真；其他受害知名女星還有史嘉蕾．強森（Scarlett Johansson）、泰勒．絲薇芙特（Taylor Swift）、艾瑪．華森（Emma Watson）、娜塔莉．波曼（Natalie Portman）等。

立委王婉諭則表示，此事件讓許多女性網紅與YouTuber深受其擾，甚至因為影片被上傳到色情網站而必須出面澄清。她更指出，令人擔心的是，不只名人會成為受害者，只要有數量夠多、清晰的個人照片，群組中有許多老司機甚至會提供身邊女性友人的照片，當成Deepfake的素材，許多人可能因此成為意淫的對象而不自知。

遭換臉成A片女主角：高嘉瑜推修法，黃捷稱變態絕對告到底

身為受害者民進黨立委高嘉瑜今天在臉書發文表示，這些在網路上未經同意而被換臉、製成色情片的受害者將近百人，規模驚人，除了知名網紅、藝人明星，也不乏女性政治人物，這樣的行為早已對女性的名譽造成不可抹滅的侵害。

高嘉瑜認為，未經本人同意而發布的AI換臉影片，其實就是一種變相散播假訊息的行為，但綜觀現行針對假訊息管制的法規中，卻僅針對災害、食品、傳染病等假訊息才有做特別規範，對於AI換臉造假的影片目前仍無法可管。

高嘉瑜表示，她未來將參考國際作法，致力於推動台灣AI換臉管制的相關法令，包括建立獨立的網路影像真實性查核單位、提高網路平台對於用戶發布內容之監督責任、將AI換臉的濫用視為獨立犯罪行為，並明文規範其刑事、民事與行政責任。

在技術層面上，高嘉瑜說，可開發相關人工智慧工具進行因應，例如美國新創公司Deeptrace已開始著手研發深度偽造辨識技術，以辨識影片的真偽。

高雄市議員黃捷也同為受害對象，今天透過臉書直指「變態網紅小玉偷我的臉做A片！」她表示，先前接受《鏡週刊》專訪，發現有人用Deepfake技術，偷女性公眾人物的臉，再合成到A片上牟利，今天終於找到幕後首腦，居然是百萬訂閱的YouTuber小玉。

黃捷說，現在的網路使用太方便，這種新型態的性犯罪實在防不勝防，也讓女性朋友深陷恐懼，「你不知道何時你的臉突然會變成A片女主角，加上科技能做到的逼真程度非常高，真的很變態！」

另外，小玉在網路擁有百萬粉絲的高人氣，很多學生、年輕族群都是他的忠實觀眾，黃捷也擔心有模仿效應。她表示，女性權益絕不容許如此被踐踏，除了要求警政單位嚴加查辦外，也會走法律程序提告，為所有受害女性討回公道。

數位女力聯盟：多半受害者擔心報復不敢報案

今日驚傳多名女性網紅、政治人物遭換臉移植於日本A片，數位女力聯盟（WIDI）秘書長張凱強表示，據數位女力聯盟觀察，迄今至少有20、30位女性受害，其中數位女力聯盟試圖聯絡10多位被害人，但大多數都因擔心此種犯罪難以查緝，一旦報案很可能遭到更劇烈的報復，不敢也不願把事情鬧大而沒有行動。

目前我國尚未有法規或是專法來規範「數位性暴力」，張凱強，說台灣社會必須意識到「數位性暴力」的嚴重問題，行政院也應儘速制定相關因應的短中長期政策，保障女性的網路隱私。「這是對女性的重大傷害，嚴重影響女性的網路隱私空間」，就連YouTuber上傳影片到網路，就有可能被製作成A片，且這些「數位烙印」永遠無法抹滅。

張凱強也提到，這次主嫌是使用我國銀行的帳號，金流很好查，但若主嫌採用虛擬貨幣或是其他收費方式，在通訊保障及監察法下，檢警單位恐難以追查；他提醒，檢警單位通訊偵查的技術跟知能的精進非常重要。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：翁世航