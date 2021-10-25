劉仲敬《民國紀事本末1911-1949》：蔣中正刺陶成章於滬，凶犯津貼至蔣經國時代年年照發

文：劉仲敬

中華民國元年一月一日，臨時大總統孫文自滬抵寧，晚上十時宣誓就職。同日，北軍諸將（馮國璋、張勛、曹錕、姜桂題、張懷芝、王占元、陳光遠、李純、王懷慶、張作霖皆在其中）通電反對共和，要求親貴捐獻海外存款犒軍。

此即灤州立憲通電之反動，北洋主要演員集體登台，電報戰漸成慣例，民袁兩黨皆不免教猱升木之罪。望親貴犒軍，早見於崇禎一朝，歷史證明非闖王不能行，今亦如是，可知貪官不畏紅旗落地，海瑞之流有最大機會淪為索俸災官，古今同慨。

同日（一月一日），唐總代表電告袁總理：談判已入僵局，若非同意國會開於滬上，蒙藏席位減至二席，勢必決裂，乞另簡賢能。

北方提案原擬授蒙藏六席，鑑於蒙藏事實獨立，此六席必然由政府指定（後曹潤田即任蒙疆議員）。

同日（一月一日），袁總理告英使朱邇典，軍人干政，使節請辭，我力已竭，明日唯知奉還大命耳。

英人爭商利，所畏者列強瓜分或內戰分裂，力主強力政府一統南北（同期支持墨西哥迪亞斯〔Porfirio Díaz〕亦以此），略似今之「新權威主義經濟掛帥」。於英，袁係唯一能維持中國領土完整（即英美貿易繁榮）之領袖；於華，袁係唯一能爭取列強承認民國且取得貸款養兵之領袖。民初政局及袁氏外交路線皆定於此，英袁聯盟拒日保土（以民黨為反華分裂分子），日民聯盟割地倒袁（孫日滿洲密約，參見楊天石《從帝制走向共和》），內亂外患糾結聯鎖。

同日（一月一日），日軍七百人入漢口，以護僑為詞。

一月二日，袁總理電准唐代表辭職，否認伍唐草約。要求延長停火十五日，許北軍撤出漢陽漢口。以國體尚待公決，謝絕大總統推戴。孫文復電，重申相讓推戴之意。同日，豫諮議局通電贊助共和，和議若決，豫民即絕於朝廷。同日，灤州立憲軍宣告獨立，王金銘任都督，施從雲任總司令，馮玉祥任參謀長。

北國瓦解，袁氏並未依約辭職，此後九日（至十一日決意促清室退位），項城內心神秘世界天人交戰頗難索解。可以確定者：袁非天才陰謀家料事如神，真有把握借民鋤清、過河拆橋，此刻火中取栗，極有可能兩頭落空，雖北洋七省亦無把握。擁袁等於求奶，而取乳何方，項城亦無把握。

勒逼親貴，即崇禎病急求醫之道，無非自亂，幸有洋款可藉（無洋款即無左李功業，清室必如唐明，葬身流寇之手，漢民必受闖獻之毒，烏得有民國？清亡殺戮極少，打破華史成例，末君亦得善終， 無往而非，帝國主義遺德也），而藉款必損國權，諸將濫用中央撥款，絕不問其來源，而後以愛國者姿態，廉價責中央賣國，一若無關我事。

入主公府，等於承擔歷史替罪羊角色，步武李合肥。袁公之智，豈能並此而不知？辛亥軍興，本為申經濟民族主義，而不得不以遠劣於清室條件借款，可謂一大諷刺。

唐總代表立場，自始既逾北廷授權。至此袁氏尚無廢君之志，而紹儀曲解袁電，以辭讓總統為「不反對共和」證據（袁意國民公決君主共和之前，本無選舉總統問題），立約遷就南方（立國會於滬，承認共和，虛言東省滿蒙贊助民國——與事實相反），不類清室代表，近於「民軍駐北廷發言人」。

若非個人思想傾向新派，有犧牲利祿推行「葉爾欽主義」（Yeltsinism）之志，必有周旋兩黨，借南覆清，為自身開闢政治前途之意。唐袁必以凶終，北洋諸將怨唐叛北（唐確係袁公一手卵翼者），寧容伍廷芳，不容唐氏，已伏於此。

一月三日，選舉人團通過鄂軍都督黎元洪為臨時副總統。孫文組織民國臨時政府。

閣員：陸軍總長黃興，蔣作賓副之。海軍總長黃鍾瑛，湯薌銘副之。司法總長伍廷芳，呂志伊副之。財政總長陳錦濤，王鴻猷副之。外交總長王寵惠，魏宸祖副之。內務總長程德全，居正副之。教育總長蔡元培，景耀月副之。實業總長張季直，馬君武副之。交通總長湯壽潛，于右任副之。公府秘書長胡漢民，法制局長宋教仁，湯化龍副之。

總長妙選名流，次長一色民黨，財政假手舊臣，軍務唯我嫡系，棄名取實，避艱居利，其心甚巧。然總長多不就任（僅黃興、王寵惠、蔡元培赴寧辦公），「文唯有」之「革命精神」不足充餉，出賣漢冶萍招商局滿蒙於東瀛，條件遠不及現行賣國賊盛杏蓀川漢借款（即激成保路革命者）。臨時政府日坐愁城，促袁接手爛攤之急迫，尚速於袁氏奪權步驟，正所謂「看人挑擔不覺沉」。

同日（一月三日），章炳麟、湯化龍、張季直、程德全、陳三立、熊希齡、湯壽潛組織中華民國聯合會。

該黨純係江浙士紳代理，共和、進步黨胚胎於是，議會政治行將展開。

同日（一月三日），前大清郵傳部尚書、大清及中華民國首席通緝犯、十八省紳共指之賣國賊盛宣懷抵日本神戶避難。

彼若知孫公袁公蔣公毛鄧借款條件，必將轉愧為怨，嗤華民欺善畏惡有目無珠合該受報。實則「華人自有外交及定商約以來」，借洋債優於杏蓀者，唯曹汝霖西原借款、宋子文棉麥借款、陳光甫桐油借款耳。諸公皆以國賊垂竹帛。

杏蓀私囊富厚，晚景優遊；潤田不蓄餘財，潦倒扶桑僻鄉；宋公盡瘁謀國，賣雞蛋於北美；陳氏白衣臨危赴難，環境最劣，借款條件最優， 以戰犯「運動」於紅朝。華人之愛國正義感，殆有不可思議者。奈何尚有囂囂於射天，高呼吾民無罪遭此殘罹彼蒼何聵者？吾恐天道至公，諸君尚在夢中。

一月四日，北軍撤離漢陽漢口。

此刻馮去段代，撤軍之壯，無異耀兵，以各國領事為假定觀眾。

一月五日，伊犁新軍起事，將軍志銳死之，諸將舉前將軍廣福為都督。

安西客強主弱，諸將內爭，哥老會省府內爭急，穆民大抵作壁上觀，不可謂非郡縣之效。秦政之妙，端在「官府面前順民人人平等」，其勢自散其力自弱，削貴族則草民頌德，有緩急而民變乏天然凝結核，烏合易與。安西郡縣三朝，其效已現，伊教師拜占庭薩珊順民傳統，唯知「安拉吩附服從主事人」，不待二十年文藝復興，禍亂不起，非新軍果強於駐藏川軍。

蒙藏久行封建，政出多門，萬峰林立，此起彼伏，斷非逐一達賴養一班禪所能濟事。佛門雖云慈悲，伊教雖云健鬥，不改封建之強專制之弱。川軍內鬥不出一城，遠不如安西長驅千里之烈， 卒以自亡，勢也命也。（封建之國如守萬山，敗而據險甚易，不可征服——馬基維利）

一月七日，黎元洪組織北伐軍，以吳兆麟為戰時總司令，李烈鈞為右翼總司令，趙恆惕為左翼總司令。

寧漢分道北伐，縱令袁公自退，北軍瓦解，民軍破虜收京，亦不過如民國二十六年（一九三七）政局，內戰仍不可免。冥冥造物，似有定數，非一事成敗可移。

一月八日，日船運軍火援寧，步槍一萬二千，山砲六門，機槍六挺，子彈二千萬。

一月十一日，袁氏告朱邇典，同意清室退位，詢問各國是否贊成袁組臨時政府。朱云各國信任袁氏， 望與南方妥協。袁氏電致伍廷芳，要求開國會於京師。

骰子落地，毒汁美味盡在其中。

同日（一月十一日），漢上北伐軍出師。同日，以浙督湯壽潛入閣，杭州金華各府推光復會領袖陶成章代督，寧波各府推同盟會員蔣尊簋代督。

陶公不去，孫文有臥塌之憂，一如吳祿貞之於袁世凱。

民黨以北美南洋華人社區為基本選民（尚需與保皇黨中分義工捐款），其次為留日學生，再次為新軍中級軍官，而後幫會，士紳極少。光復會海外組織遠遜孫梁，幾純以江浙士紳衛系，善戰敢死過於民黨，而活動範圍狹窄更甚於民黨，失江浙絕其命脈，章炳麟「革命軍起革命黨消」不幸中於自身。光復會員紳士氣重，好逞意氣，易散難合，恥於聯絡下層，亦難倖免於政風日趨下流之際。

一月十二日，孫大總統令藍天蔚節制北伐海軍滬軍。

孫、黎分道出師，酷似北伐之蔣、汪，戡亂之蔣、桂，歷史地層之下，自有超個人之原力運動。

同日（一月十二日），王公反對退位，肅王、恭王、良弼、鐵良組織宗社黨。

宗社黨多賢者，肅王（前民政部尚書）即政聞社（保皇黨）保護人，義救汪兆銘者，其女即川島芳子（康德皇帝救星），於滿洲立場，可謂滿門忠烈。鐵良、良弼皆能臣而較廉者，皆攝政王慶王所忌。國之將亡，大老宦囊厚積者必求仕新朝，勤王赴難者必出「前異見者」，如明之黃道周輩，俄之梅德韋傑夫輩，清人亦非例外。

一月十四日，蔣中正刺陶成章於滬。

蔣氏自謂以此事受孫文特達之知，為進身之始，然孫氏文獻迄今未見明確證據，可確定者唯陳英士指使。陳蔣師徒義重，延及後代（立夫、果夫皆英士侄）。民黨行刺決不限於政治人物， 名記者黃遠庸亦係民黨所殺，凶犯津貼至蔣經國時代年年照發，類此隱沒者尚不知凡幾。無怪乎宋教仁遇刺，輿論未如洗腦史書讀者設想中同情民黨。

而陳英士終死於幫會刺客之手，汪兆銘及其左右亦罹此難。轉視梭倫立法「手持大盾保護雙方」，費城立憲「貧富無過三代，孰知子孫所在？取其平允，終屬最善」，可謂「君以此始，即以此終」。

一月十六日，民黨張光培、楊禹昌、黃之萌刺袁總理於東華門外，衛隊管帶袁振標死之。同日，藍天蔚率北伐海軍進抵煙台。同日，袁總理電致伍廷芳，質問民軍破壞停火協定，自漢滬兩路北上。同日，唯一殘存候選人蔣尊簋就任浙督。

一月十八日，孫大總統電致伍廷芳，申五項和談條件：一，清帝退位，不得私授政權於人。二，不得私立京師臨時政府。三，退位後，應由民國政府通電各國，爭取承認。四，本人即向參議院辭職。五，公舉袁為總統。同日，袁總理告朱邇典，上諭將出，委袁組臨時政府於天津。

一月二十日，同盟會集於南京，議推汪兆銘為總理。

一月二十二日，孫大總統致《字林西報》，外交團若能承認民國，即舉袁為總統。

一月二十三日，英法俄日四使贊同清帝退位。

一月二十五日，袁世凱辭侯爵。

京師盛傳醇王擬以鴻門宴待袁，唆第一鎮兵變，舉族奔熱河，據關外自王。

醇王懦弱，安能出此策。然就事論事，實係清室最佳出路。前日（一月二十三日），張作霖已殺張榕，私通日領事，謂東省人民決難贊助共和，萬一皇室退位，唯乞日本保護，實無降理（後以袁公恩威而止）。設若正統皇室北狩承德，關東偏裨內蒙親藩勢必群聚，效民黨「租讓滿洲」條款割土賄日俄，長城停戰，為達賴之繼，本非甚難。

一月二十六日，北軍諸將（即一月一日通電反共和者）通電贊成共和。同日，民黨彭家珍（灤州劫械者）刺良弼，民黨薛成華刺天津總兵張懷芝事敗。

一月二十七日，南京北伐軍粵浙鎮三軍破張勛於固鎮。

一月二十九日，天津民軍胡鄂公部攻北洋衙門。

一月三十一日，參議院決議起草《中華民國臨時約法》。

二月一日，滬軍都督陳其美要脅招商局股東大會，同意以該局為抵押借日款一千萬。

就經濟民族主義，此事較川漢鐵路借款尤劣，民黨嫡系（北伐後蔣中正青出勝藍）勒逼手段， 頗不為民黨代表布爾喬亞論者留餘地。

二月二日，成渝軍政府合併，尹正張副，但怒剛制成都，楊莘友主警政，熊錦帆以第五師長留鎮重慶。

二月三日，太后召見袁總理，授全權與民軍商議退位條件。同日，章炳麟張季直等組織統一黨。

二月七日，參議院開始編撰《臨時約法》。

二月九日，罷錫良熱河都統。滿洲最後希望，於今絕矣。

二月十日，參議院通過《優待清室條件》、《優遇皇族條件》及《待遇滿蒙回藏條件》。

存遜帝尊號，待以外國君主之禮，暫居宮禁，歲費四百萬，日後移居頤和園，侍衛留用。滿蒙親藩黃教僧團舊有封地津貼一沿前清舊例。各族權利平等宗教自由，風俗禮儀依舊。

同日（二月十日），寧府北伐軍粵路軍（姚雨平）克徐州。

二月十一日，袁總理致電伍廷芳，優待條件已奉旨允准。

二月十二日，宣統帝下詔辭位，命袁世凱全權組織臨時共和政府，與民軍協商統一辦法。

遜帝下令共和，於理已悖，而為袁氏所必需，借天子餘威收編北國舊勢力，一國有二臨時共和政府，始能自占地步，免受脅迫。

同日（二月十二日），參議院質問招商局漢冶萍抵押日款案。

不負厥責，無愧青史，其唯議紳乎？胡適曰：「民初議員都是些了不起的人物」。

二月十三日，孫大總統向參議院辭職，薦袁而代。

民初尚屬天真時代，出言必踐，信義尚重。後之非常大總統以復國會為詞，國會甫復，自食其言，而激發陳炯明兵變，判若兩人矣。有此表現者非獨孫文一人，民初之賢人，大抵即民末之權奸。政風日下，廉介者段吳反有頑鈍之名，自趨毀滅。此事若有責任問題，漢民族崇暴輕法之惡根性亦當分責。

同日（二月十三日），袁世凱組成臨時政府，自居臨時政府首領，留任各部大臣為各部首領，使臣為臨時外交代表，通告公使團及北方各督撫。同日，公使團決議等待統一政府成立，不輕易承認任何一方。

東土實居下國，公使團以仲裁人足為輕重，民初內戰迭起，免於瓦解，實以公使團（英使朱邇典、薩道義握其樞軸）堅持門面，以便交涉故。大戰革命迭興，（英國統治的）十九世紀自由主義體系瓦解，德俄日相繼挑戰（映射為護法軍政府、國民政府、抗戰），英人初尚能維持（如兩廣關餘僅予唯一合法政府，國府深感不平），戰後則力不從心，華土乃豆破瓜分矣。

華人內部之主義紛呈， 影響此基本軌道甚微，略同拉封丹（Jcan de La Fontaine）寓言青蛙之影響於公牛群鬥。二十世紀之多難，中樞即在十九世紀自由主義瓦解，各國愈居下位，受害愈深。

同日（二月十三日），章炳麟致電參議院，主建都北京。

初，章、孫論鼎，曰謀本部當鼎武漢，謀五族當鼎長安，謀亞細亞主義當鼎伊犁，皆無異詞。而民黨革命階梯，視此可以思過半矣。自孫文私受日政府款，不予《民立報》，二公交惡，太炎、師培謀舉黃代孫，文人業餘革命者終難久居職業革命家之列。民初，章氏舉措，擁黎擁袁，無不以孫為假想敵。

陶成章於逐孫案主力，光復會同盟會自此成仇。孫文走南洋，不復聞東京本部事。陶氏遇刺，太炎以空言舉汪，拒孫出任總統，幾無應者。此刻除另結盟友、退出政壇外，章氏已無第三選擇。以士大夫氣類相投，首選自必為「有醇德」之黎宋卿。不幸合於文人價值觀者，必不容於流氓政治現實主義傳統。黎公之醇德，兆銘之清譽，恰為其致命弱點。

二月十四日，參議院批准孫文辭職，待新總統接事。決議定都北京，孫、黃怒，要求復議，粵督陳炯明通電反對北都。黎元洪通電要求北方代表赴漢共議總統及國都問題。

孫、黃復議方式極為別緻，黃興怒吼：「政府決不為此委屈手續，參議院不能更正，明日帶兵縛一切同盟會員去。」似此袁段「公民團」騷擾國會當從末減。北都派非僅同盟會員，克強似以民黨為江湖幫派，尊戴渠魁、本門義務重於議員豁免權。非同盟會議員無此義務。黎公之意，直以鄂軍仍代臨時政府，寧府談判無約束力，似此縱分道北伐全勝，大局仍不免於滅裂。

相關書摘 ►劉仲敬《民國紀事本末1911-1949》：黨外不待解嚴，即以神風隊員挑釁姿態衝破紅線，賭民主化必勝

書籍介紹

本文摘錄自《民國紀事本末1911-1949》，八旗文化出版

作者：劉仲敬

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民國政治，如何從最初的分權共和，一步步走向集權專制？

這是不可避免的趨勢，還是無可奈何的選擇？

軍閥亂政或外力侵略，皆是國共革命史觀的開脫之詞！

惟有深入民國憲制的失敗之處，探究政治演化的歷史空白，

便會發現民國是東亞二千年來絕無僅有的自由時刻！

這不是又一部民國史翻案文章，

而是透過西方憲制角度，批判民國成敗之文明史經典！

為何說民國政府不同於國民政府？一字之差，反映的卻是民國憲制的根本變化？

為何說宋教仁與汪兆銘才是民國憲制的真正奠基者，而非孫文或袁世凱？

為何說民初所謂「軍閥割據」，不是歷史的一再重演，而是「地方自治」的體現？

為何說曹錕「賄選」其實於法有據？為何說他才是最堅守民國法統之人？

為何說蔣介石領導的國民革命軍北伐，不是拯救而是徹底摧毀民國的推手？

為何說一九九六的台灣／中華民國總統直選，是民國憲制的最終休止符？

無數個歷史疑問，都可以從憲制視角的民國史中找到最終答案。

民國史的發展，從辛亥革命到中共建政，期間歷經南北分裂、二次革命、洪憲帝制、護法運動、國民革命、國共的合作及分裂、中日戰爭，其中充斥著眾多人物與眾多複雜事件。至今已有無數的歷史著述，試圖總結、梳理這段「民國史」的發展脈絡。

但是，迄今為止，絕大部分民國研究的特點是：從來不缺詳細資料，更是出版過各種非常細節的專題研究，但要從中釐清歷史脈絡與發展線索卻極其困難。此外，這些研究大多是以政治鬥爭、軍事行動、國族認同為中心的宏大敘事，與傳統中國史觀所論述的「合久必分、分久必合」似乎沒有區別。但是若對照世界史及英美正統史學，便會發現大多數的民國史論述，缺少一種最古老、最重要的史學內涵，也就是「憲制演變」的歷史。

民國不只有權力鬥爭，更是理念衝突的「憲法實驗室」！

「民國」的歷史，如同古雅典城邦或文藝復興時代的佛羅倫斯共和國，是一個不折不扣的「憲法實驗室」。這一時期的政治、軍事行動大多數都帶有「憲制衝突」的性質——衝突各方不只是權力鬥爭，而在於試圖重塑國家體制與社會結構，比如民初國會的「內閣制」與「總統制」之爭、或是一九三六年國民政府將制憲機關變更為「國民大會」。這些衝突也徹底改變了近代東亞的格局與秩序結構，猶如美國獨立戰爭後，各方勢力在第二屆大陸會議中競逐「聯邦制」與「邦聯制」對美國史乃至於世界史的影響。

「民國憲制衝突」的時間線，起自一九一一年「辛亥革命」、結束於一九四九年「中共建政」；以國會為核心，詳述民國憲政演化之更迭，為何從起初的分權制度，一步步地走向集權，最終為國民黨與共產黨兩大革命政黨取代。最後延伸論及「中華民國在台灣」，並以一九九六年的「全民直選總統制」，作為「民國憲制」演化之最終休止符。

本書的最大特色，在於採取傳統史書體例——紀事本末體的形式，沿著時間順序展示民國歷史事件的來龍去脈；並以「憲政」、「法統」與「革命」的演化作為主要切入點，梳理及解釋民國歷史為何如此演變，並犀利針砭舊國會的法統為何屢遭挫敗，不得不變成黨國。

民國史不是中國史的又一次「合久必分、分久必合」，

而是東亞大陸二千年來憲制變革的未有變局！

劉仲敬認為，東亞大陸的歷史自西元前二二一年秦始皇統一六國、建立「秦政」以降，歷經二千餘年的憲制歷史從未有過根本改變。這二千年的歷史意義，遠遠不及歷經王政、寡頭、民主之憲制更迭的的古雅典城邦，或是長期陷於市民與貴族之爭的佛羅倫斯共和國。然而「中華民國」的建立，從憲制的角度看，卻是東亞大陸二千餘年以來未有之變局。

唯有理解此點，才有可能更加全面地掌握近代東亞的發展路徑——為何在數十年間不斷發生多次憲法危機與革命衝突，法統既壞，黨國崛起，最終導致民國的徹底失敗；只有如此才可明白東亞大陸秩序的演變何以歷經蔣介石、毛澤東發展成今天的樣貌，而台灣逐漸邁向民主。這比那些著名人物——如孫文、袁世凱、蔣介石，如何雄才大略或卑鄙無恥的記錄更為重要。

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬