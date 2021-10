海地政局再惡化，武裝幫派隨機綁架傳教士團體，包括5孩童等17名美、加公民被擄

(中央社)海地日益猖狂的犯罪幫派之一日前綁架一個大型美國和加拿大傳教士團體,讓這個加勒比海島國原已脆弱不堪的政府面臨嚴重新危機。

針對這起事件,海地官方回應不多,當地警方也並未立即回覆《法新社》的置評請求。

包括傳教士、他們的家人和職員在內的17人1天前參訪孤兒院結束後,在回程途中遭綁架,民間團體昨(17)天呼籲涉案幫派立刻放人。

海地武裝幫派猖獗,傳教士團體17人遭綁架

總部位於太子港(Port-au-Prince)的人權分析及研究中心(Center for Analysis and Research in Human Rights)主任季恩(Gedeon Jean)表示:「我們呼籲釋放肉票,無論他們是美國公民或其他國籍。」他表示,目前的情況「有損人的尊嚴」。

海地一名安全消息人士向《法新社》表示,這個包括孩童和一名加拿大人在內的傳教士團體當時分乘數輛車,在首都以東約30公里處遭一個犯罪幫派攔下。

《華盛頓郵報》報導,這場擄人行動展開之際,傳教士團體的其中一人還在通訊軟體WhatsApp群組張貼絕望的求助訊息:「請為我們祈禱!我們被擄為人質,他們綁走了我們司機。祈禱……我們不知道會被帶往何處。」

總部位於俄亥俄州的「基督教援助服務」(Christian Aid Ministries)表示,這群由16名美國公民和1名加拿大人組成的團體包括5名男性、7名女性和5名孩童。

一名海地安全消息人士匿名透露,據說綁架他們的是武裝幫派400 Mawozo,數月來出沒於太子港及多明尼加邊境之間,綁票又行搶。

季恩表示,在首都太子港及各省城市附近,「警方已無法與武裝幫派抗衡,他們的組織日益壯大而且控制愈來愈多的區域」。

惡名昭彰的400 Mawozo在海地犯下的綁架案,累計今(2021)年前3個月超過600件,去年同期則是231件,驟增程度令人咋舌。

美國國務院並未針對這起綁架案提供細節,國務院發言人僅表示:「海外美國公民的福祉與安全是國務院最優先的考量之一。」

「我們知悉這些報導,目前沒有額外消息可以奉告。」鑑於綁架事件極為敏感,官員對這類事件通常守口如瓶。

國務院8月間曾因海地「綁架、犯罪、內亂和COVID-19(嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎)」,發出「第4級:請勿前往」的警告。警告中指出:「綁架事件非常普遍,受害者經常包括美國公民。」

海地綁架案件數節節攀升的原因:政局不穩、幫派壯大

《CNN》報導,2021年海地綁架案激增,7月份以來案件數就增加了近300%。另外,根據人權分析及研究中心的統計資料,從1月開始到目前為止,海地至少發生628起綁架案,其中共29案的受害者是外國人。

另外資料中也顯示,綁架案件數之所以節節攀升,其實與400 Mawozo息息相關。400 Mawozo不但控制了大部份的克魯瓦德布凱區(Croix des Bouquets),更向當地企業徵稅。原先400 Mawozo因偷車而惡名昭彰,後來將目標鎖定於劫持公車與汽車,透過綁架大量乘客索求贖金,通常會要求受害者家屬交出約2萬美元(約56萬新台幣)。

《CNN》也指出,海地的綁架案通常隨機鎖定受害者,不管財富多寡,都可能成為綁票目標。在傳教士團體綁架案之前,就有海地運輸工會罷工,要求政府做出行動遏止國內的綁架案,也表示:「我們是最大的受害者,大眾運輸業很容易成為全國所有綁架犯的目標。」

另一方面《紐約時報》則指出,海地政局不穩,也是造成400 Mawozo如此猖獗的因素。2年前海地民眾指控總統摩依士(Jovenel Moïse)涉入貪瀆案件,爆發示威,海地陷入癱瘓。而海地的幫派也是從那個時候開始,越來越明目張膽。摩依士遭暗殺後,海地的政局又更加惡化。海地首都裡許多街道已被幫派佔領,即使是白天也很少有民眾冒險出門。而10月15日,聯合國安理會也決議,將海地綜合辦公室的任務期限延長9個月,到2022年7月15日。

