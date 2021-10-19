極端高工時、低薪、暴力橫行，《魷魚遊戲》熱潮能否拯救「消逝的韓光」？

文：韓劇阿揪西

Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》自2021年9月17日上架以來熱度未減，一舉奪下90個國家的收視排行第一；除了原本韓劇需求量就大的亞洲區以外，就連在美國和歐洲國家也獲得了冠軍佳績。

Netflix自2018年進軍南韓以來，已先後在韓劇內容上投入了數千億韓元的資金，也產出了不少膾炙人口的作品，累積了幾年的口碑終於在《魷魚遊戲》上一口氣爆發。

目前Netflix對韓劇內容的投資通常有投資合作與原創影集兩種方式。

投資合作

針對有潛力的電視台劇本，在拍攝前就確定買下播映權並投資拍攝，例如《陽光先生》、《梨泰院Class》、《黑道律師文森佐》、《雖然是精神病但沒關係》 ；這類作品會隨著電視台的播送日程，在韓國以外的國家透過Netflix跟播。

原創影集

由Netflix獨立出資，與韓國的優秀創作者合作，包含導演、編劇、製片公司等，例如《屍戰朝鮮》、《Sweet Home》、《D.P：逃兵追緝令》，以及這次引起旋風的《魷魚遊戲》；原創作品僅會在Netflix平台上獨家播映。

然而比起投資合作的作品，Netflix原創影集有下面幾個強烈的特色：

事前製作：Netflix的原創作品通常會將一整季的所有集數一口氣上架，也代表代了整部劇的拍攝是在上檔前就已經完成。 短集數：不受限於一般韓劇16集的習慣（依電視台檔期劃分，一週兩集，約兩個月播完一檔戲），Netflix的原創影集一向維持著緊湊的風格；《屍戰朝鮮》六集 、《魷魚遊戲》九集、 《DP逃兵追緝令》六集，故事交代乾淨俐落，不拖泥帶水。 每集時間不超過一小時：有別於電視台韓劇一集70分鐘起跳，Netflix原創作品每集約45至60分鐘，與歐美、日本相同。 置入性廣告少：Netflix主要收入來源在於全世界的訂閱用戶，而非廣告商，因此幾乎沒有置入性廣告；反而有些和電視台合作的作品，在海外播出時因版權問題反而必須在置入畫面打碼霧化。

看到這類帶著濃厚Netflix特色作品的成功，讓阿揪西不禁想到了在2020年出版的《消逝的韓光》一書。

2016年，韓劇《獨酒男女》結局播畢的隔天，該劇副導演李韓光被發現自殺身亡。胞弟李韓率從哥哥的遺書、電腦、手機紀錄中，發現了原來揹著「副導演」這個亮麗頭銜的哥哥，其實長期以來處在一個極端高工時、低薪、暴力橫行的惡劣職場環境中。

「為了做出我們想要的成品，把人們叫來，一天超過20個小時的勞動，在他們背後用力推著、催促著早已疲憊不堪的這些勞動者們，這種曾經是我最不屑的人生，我難以再繼續維持下去了。」──李韓光遺書

為了不讓哥哥的悲劇再次發生，李韓率組成了「韓光媒體勞動人權中心」為影劇工作者的人權發聲，透過募資與自費，主動調查、檢舉各大拍攝現場違反勞動人權的現象，並出版了《消逝的韓光》一書，向外界訴說南韓影劇從業人員的困境。

《消逝的韓光》書中揭露了光鮮亮麗的韓劇背後，其實是構築在連續工作55天、每天20小時、只有兩天休息的勞動力剝削。內容以圖文的方式詳細說明了韓劇拍攝運作的組織架構，並一一地說明了造成韓劇工作人員極端工作環境的種種原因。

其中包含了外包制度、掮客介入、勞動法漏洞、師徒制的職場惡習......等等，而其中有幾項原因和上述的Netflix作品特色呈現明顯對比。

當日劇本：一般的電視台韓劇，為了爭取播放檔期，通常僅完成四集內容的企劃就提交提案書，完成前四集（二週）的拍攝就上檔播映。然而隨著播放時間的推進，必定會碰到所謂的「當日劇本（邊寫邊拍）」的窘境，因為不確定性極高，工作人員只能24小時保持機動，但也因當日劇本時常碰到必須刪減、改正、甚至全面推翻重拍的狀況，隨著時間越來越窘迫，必須要完成的事項卻越來越多，拍攝現場的勞動狀況也只能越來越荒唐。 越拍越長：電視台為了搶奪收視率爭取廣告收入，由SBS電視台率先想出了「比別人早點開始、比別人晚點結束」的方法，將原本60分鐘的戲劇內容增加到了70分鐘，隨之而來的便是各大電視台爭相效仿；熱門韓劇的首播與大結局，甚至可能出現堪比電影片長的90至100分鐘，然而增加的時長並非全是劇情需要，而有可能是出自收視率戰略的考量。 置入性廣告增加：韓國電視台的廣告時間通常是安插在節目與節目之間，不像台灣會在節目中間安插廣告時間，因此為了要曝光贊助商的產品，只能設法從劇情中置入；導致編劇除了構思主線劇情之外，還要構思廣告置入情節，現場人員也等同於拍主線劇情的同時也要拍攝廣告，無形中都增加了對劇情沒有幫助的工作時數。

在韓流偶像、音樂（K-POP）爆紅之後，韓國的連續劇市場也因此受惠，但資本方決定往利潤最大化發展的同時，選擇忽視對一線工作人員的壓榨；要求品質更要求份量的競爭環境，導致從業人員的待遇越來越惡化。

而Netflix原創影集的成功，似乎證明了只要故事夠精彩，重質不重量，依舊能夠產出讓全世界買單的爆紅作品。

Photo Credit: Netflix提供

雖然電視台與串流平台的經費來源各自有不同的難處與考量，但隨著Netflix加大韓劇內容的投資力道，提供相對充裕的資金與條件，讓越來越多的優秀創作者願意與Netflix合作，包含導演、編劇、演員、製作公司等，進而對產業環境帶來轉變，這些轉變或許有機會讓電視台願意釋出更好的條件，來與Netflix爭奪有限的人力與設備。

最終，如果Netflix也像Apple、Nike等大型跨國企業一樣，願意負起更高的社會責任，對於供應商的員工人權問題加以監督，或許有機會讓南韓影劇工作者獲得更大的保障，不再發生如同《消逝的韓光》般的悲劇。

而消費者能做的，則是支持正版來源，落實使用者付費的基本原則，不只是為了南韓，而是有機會逐步改變所有影劇從業人員的職場環境，鼓勵他們為大家帶來更精彩的作品。

Photo Credit: Netflix提供

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航