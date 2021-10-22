從「台大狼師案」到「台男悲歌案」，女性亂告、男性受害現象反映了什麼樣的微妙意義？

九月下旬，以「小心台大狼師」為標題的文章，登上Dcard網站熱門版面，內容為發文者指控某師借討論學業規劃，誘騙性侵並疑似傳染性病，接著在各大社群媒體發酵熱議。然而，十月初案件發展轉變，在網友發現報案三聯單疑似造假不久後，發文者發文道歉表示驗傷單、三聯單皆為造假，並向該師道歉。

從「台大狼師案」到「台男悲歌案」，不少網友們紛紛發表「台女又調皮亂告人了」、「失智列車啟動」、「台男真的要好好保護自己」等留言，也貼出過往類似性騷擾或性侵害誣告糾紛事件。為什麼愈來愈多所謂女性亂告、男性受害現象？這反映了什麼樣的微妙意義？

對此，本文旨不在談糾紛案裡的個人情感關係因素，而是希望透過案件呈現的「女告男，男受害」現象，探討父權壓迫轉向可能。

父權體制是經典的社會學問題，女性主義探討許多有關父權體制對人們的影響，例如女性主義法學家MacKinnon（1982）即提及，在以男性為中心的社會結構中，女性的身體樣貌、言行舉止等皆可能在男性視角與定義下，備受檢視、要求甚或被迫改變生活型態。其中，女性容易面臨被迫性騷擾／侵害困境，正是父權體制壓迫女性的明顯現象，包括某些男性受結構影響，擁有能正當騷擾或冒犯女性的想像，受害女性常被歸因為她自己不檢點、晚歸、不懂拒絕等個人化因素，從中也加深女性應受男性保護的從屬想像。

然而，在父權體制下常見的壓迫現象，近來也開始出現轉向。從古老歷史至現今社會，不乏可見女性備受男性性騷擾／侵害案件，並且不可否認，這始終對女性身心帶來極大影響，也使女性常生活在不安當中。但近來亦有相反情形出現：男性被控訴性騷擾／侵害女性，但事實並非如此，而男性的身心狀態也在其中遭受極大衝擊影響。何以如此？這是父權紅利（patriarchal dividend）嗎？

首先，我們來思考父權紅利為何。游美惠（2011）運用Connell的盈餘論點，指出當父權體制在社會分配的權力資源有所剩餘時，雖然部分女性也會從中獲利，但也會是透過女體客體化的樣貌獲利。延伸論之，例如服膺父權社會期待的女性樣貌，進行「自我改造」如減肥整形等行為，來回應男性主流審美視角，從生活中得到「方便」，而看似從中獲利，但其實仍是維持父權體制。

而Connell（2009）亦指出，女性也可能藉由參與父權體制，來獲得紅利，如透過和富有的男性結婚，獲得男性、婚姻與經濟資本的「保護」，但其實也是服膺於父權體制。若以此來看，當女性「亂告」男性性騷擾／侵害，是一種參與父權制度，將受害轉成受「同情」、「關注」、甚是至「獲得費用」的紅利？

本文認為，或許目前仍不能簡化、斷然指出這種「參與」就是「紅利」，因為這樣的「紅利」牴觸與不符合父權期待，所以那些指控男性性騷擾／侵害的女性，無論案件是否屬實，皆可能在父權體制下也被指控或看待成蕩婦。因此，如此「亂告現象」，與其說是父權紅利，或許更傾向為父權壓迫的雙面轉向。也就是說，過往父權機制以男性壓迫女性為默許及常態，但女性不僅從中受壓迫，亦可能有所變化，例如運用女性因性別結構容易受害的位置，倒反過來壓迫因性別結構易成為加害者的男性。

若細看相似的性騷擾／侵害糾紛案，尤其是性侵害案件，可見其相通性：雙方看似（或事實）合意性行為，但事後女性索取費用或提出告訴。而「費用」為父權機制下對女性身體和性的控制或定義、交易手段，「告訴」為人身遭剝削侵害時的法律保障，雖然不分性別，但從過往調查研究皆可見，女性被害及使用告訴為多。但現在，這些因父權壓迫女性產生的手段或途徑，像在也開始有明顯轉向為壓迫男性的現象；也可以說，「女亂告男現象」其實正是體現了父權壓迫的雙面轉向，更說明了何謂女性與男性皆是父權機制的受害者。

值得注意的是，即使是女性亂告男性性騷擾／侵害，又或是父權壓迫雙面轉向正危害著女性與男性，但我們仍從類似糾紛案件看見，在父權機制運作下的性別不平等問題。就像是女性告男性性騷擾／侵害時，雖然備受關注，但同時也被視為一種「常態」，或是被檢視事發時的時間（如是否晚歸）、行動（是否在所謂的危險場合）、衣著（是否穿著暴露）等，這其實正透露女性確實容易面臨身心迫害與性別不平等的困境。

另外也必須小心的是，在受父權體制保障的社會關係當中，男性更能掌握話語權與主導權，因此也不能輕易排除，女性身在其中所造成的恐懼或自責，進而可能不敢發聲，甚或因害怕而「反悔」成為誣告方的可能。在父權機制的社會文化下，人們的關係互動與身心權益也受性別有所影響，如何在指責與檢討彼此中，相互察覺父權機制無處不在地凝視我們，進而使任何性別皆可能置身受壓迫位置中，比起指責、訕笑、標籤化他人或針對性別攻擊，或許共同察覺即是拆解父權機制的起步，也是無論任何性別都可以保護自己、也保護彼此的要素。

參考文獻

游美惠（2011）。父權紅利。性別平等教育季刊，53,84-86。

Connell, R. (2009). Gender: In World Perspective. Polity Press, Cambridge.

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航