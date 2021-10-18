鴻海科技日公布3款電動原型車，納智捷、中華汽車成首發客戶，入門款售價不到百萬

鴻海科技日（Hon Hai Tech Day）今（18）日舉行，由鴻海創辦人郭台銘及裕隆執行長嚴陳莉蓮，相繼乘坐電動車開場，並正式公布Ｍodel C電動車、Ｍodel E電動車與Ｍodel T電動巴士，會中鴻海董事長劉揚偉強調，電動車性能最高將達750匹馬力（賽車級），0至100公里加速僅要2.8秒，最遠可行駛750公里，預計售價台幣「兩位數」（萬元），為國內電動車市場投下震撼彈。

鴻海製造電動車2023年登場，入門款售價能壓到台幣到百萬內

5年後電動車市場將走向白熱化，歐洲市場電動車售價將比燃油車親民。由《BloombergNEF》研究告報預估，於2026年中型車款的電動車與燃油車平均售價會落在約1.9萬歐元（約新台幣64.7萬元），價格出現黃金交叉。

報告中更指出，2030年電動車的平均售價會比燃油車還低，前者售價預計降低到1.6萬00歐元（新台幣55.5萬元），後者後駕則上漲至1.9萬歐元（新台67.7萬元）。

鴻海Ｍodel C電動車研發人員王理巍強調，過去傳統汽車產業面臨，費用太高、開發期長以及資源不足的狀況，若要新能源產業進軍汽車業，也必須克服以上挑戰。

他說：「鴻海開放平台策略，打破各品牌各自發展的封閉模式，改採共同開發的開放模式，最終能達到規模經濟，」王理巍強調，其中最關鍵的是「模組化彈性客製」。

雖然Ｍodel C電動車、Ｍodel E電動車兩台車的外型天差地遠。王理巍補充，它們也在性能、尺寸有顯著差異，但是模組共用性卻非常的高。

「這就像是玩樂高積木，透過鴻海打造多種積木模型（電動車模組），快速的組合出各種面向的電動車，有平價實惠的SUV（運動多用途車），也可以組合成高單價的豪華商務轎車，這是他們（鴻海）壓低成本的關鍵，」資深投資人黃柏堃告訴《關鍵評論網》。

許多民眾或許誤解，未來將可以購買到本次鴻海公布的3台車款。王理巍對此解釋，本次鴻海公布的是3台「原型車」，是提供給品牌客戶，規劃自身電動車的參考版本，後續尚依照客戶需求而改變，才能上市販售。

Photo Credit：鴻海影片

納智捷、中華汽車成首發客戶，目標數年內成「兆元」產業

嚴陳莉蓮表示，裕隆跟鴻海合資成立的鴻華先進，短短一年時間就端出成果，這是台灣車輛產業數十年自主研發能量展現，並讓人充分見識「鴻海驚人的速度」。

黃柏堃受訪表示，去（2022）年鴻海對外公布將邀請各大公司共組MIH（鴻海汽車平台），才短短一年，3台電動車已經亮相並且能夠量產，相當不容易。鴻海除了要協調上千家廠商的供應鏈外，還必須在技術上突破，如「動力」、「續航力」的問題。

鴻海電動車除了汽車款受到矚目外，電動巴士也將在高雄率先應用。行政院副院長沈榮津與會時向外界公布，未來鴻海並與東南亞廠商合作，預計Model E將挺進東南亞，打造5萬台產能。

劉揚偉點出，跨入電動車有兩個路徑，其一是傳統產業要解決半導體電池問題；二來是ICT（資通訊）產業學習造車，而哪一個比較困難，其實ICT進入汽車產業是比較容易的，而整個產業競爭需要2至3年時間。

「共用底盤」在電動車能加速設計速度的思維，讓全球業者都適用，劉揚偉強調，未來電動汽車的主戰場是在軟體與半導體、硬體架構中，這是也是鴻海最擅長的領域，期盼在台灣數年內打造成兆元產業。

他透露，電動車的製造一定要「在地化」，鴻海已在南美、中東、歐洲、印度、中國、東北亞持續布局，全力向電動車製造端邁進，藉由鴻華的IDM（整合元件製造廠）作為出海口。目前已有客戶確認中，預計將挹注明年營收，受到市場投資人格外關注。

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核稿編輯：翁世航