《破解基因碼的人》：如果可以安全地為我們的孩子進行「基因改善」，為什麼不？

文：華特．艾薩克森（Walter Isaacson）

第42章 誰來決定？

自由市場的優生學（摘錄）

在我們這個時代，攸關基因編輯的決定，不論好壞，很可能因為消費選擇與行銷說服力而被驅動。話說回來，這有什麼問題嗎？我們為什麼不能像其他的生殖選擇一樣，把基因編輯的相關決定權留給個人或為人父母者？我們為什麼必須召集倫理會議、尋求更廣泛的社會共識，讓整個群體都顯得焦躁不安？難道把決定權留給你、我以及所有希望我們的孩子，以及孩子的孩子都有最美好前途的其他人，不是最好的選擇嗎？

讓我們先放鬆一下心情，問一個最基本的問題，避免對當前的態勢產生偏見——基因改善有什麼問題？如果可以安全地進行基因改善，我們為什麼不應該防止異常、疾病或身心障礙？為什麼不去增強我們的能力、創造能力的強化？「為什麼消弭一種身心障礙、讓孩子擁有一雙藍色的眼睛，或智商增加15分，對於大眾健康或道德是種威脅，我完全不瞭解道理何在，」道納的朋友，也是哈佛遺傳學家喬治．丘奇問。

事實上，從道德的角度來看，我們難道不是有義務要去照顧自己的孩子以及未來人類普遍的福祉嗎？不擇手段地去增加自己後代繁榮的機會，是幾乎所有物種都擁有的相同演化天性，而且這樣的天性本來就編寫在演化本質的密碼中。

朱立安．沙福萊斯庫（Julian Savulescu）是主張這個觀點的最重要哲學家。他是牛津大學實踐倫理學的教授。他發明了「生殖受益」（procreative beneficence）這個名詞，用來論證為自己出世的孩子選擇最好的基因是合乎道德的事情。不但如此，他還辯稱不這麼做是不道德的事情。「夫妻應該選擇最可能擁有最好生活的胚胎或胎兒，」他宣稱。

他甚至駁斥那些認為這麼做可能會讓有錢人為他們的孩子購買較好的基因，進而創造出一個強化基因新階級（或甚至人類亞種）的憂慮。「就算會維持或增加社會不平等性，我們也應該允許選擇沒有疾病的基因，」他寫道，還特別提到「智力基因」。

要分析這個觀點，我們先進行另一個思想實驗。設想在一個基因工程主要是由個人自由選擇來決定的世界裡，政府制訂的規範少之又少，也沒有惹人嫌的生物倫理小組告訴你什麼可以做，什麼不可以做。你走進一家生殖醫學中心，像進入一家基因超級市場那樣，手上被塞了一份你想要為自己孩子購買的特質清單。你會排除像杭汀頓舞蹈症或鐮刀型貧血症這類嚴重的遺傳疾病嗎？當然會。我還會額外選擇讓我的孩子不會得到導致失明的基因。

那麼避免低於平均值的身高、高於平均值的體重，或低智商呢？我們可能也都會選擇那些項目。我甚至還可能選擇強化孩子身高、肌肉和智商這類價格高昂的項目。現在，假設有一些基因可能會讓孩子的性傾向更偏於異性戀，而非同性戀。由於你本身對性傾向並沒有成見，所以你可能會拒絕選擇這個項目，最起碼一開始可能不會這樣選擇。假設沒有人會評斷你的決定，那麼你會不會在理性考慮後，希望孩子能避免遭到歧視，或有一點點希望孩子將來能讓你當上祖父或祖母？再想一想後，你會不會順便為孩子選擇棕髮、碧眼？

天啊！不對勁了。這樣的選擇確實變成了一步錯就步步錯的滑坡了！在沒有任何關卡或警示旗號的情況下，我們都可能以無法控制的速度，夾帶著社會的多樣性與人類基因體滾下坡。

儘管聽起來很像電影《千鈞一髮》裡的場景，但這種利用胚胎著床前基因檢測的真實世界版設計寶寶服務，2019年就由一家紐澤西的新興公司基因體預測公司（Genomic Prediction）推出了。試管嬰兒生殖醫學中心會將準寶寶們的基因檢體送到基因體預測公司。幾天大的胚胎細胞DNA經過排序，得出一份預測統計資料，推測一長串清單上各種狀況的發展機會。

準父母們可以根據他們希望自己小孩有什麼樣的特性，來選擇置入母體的胚胎。這些胚胎可以篩檢出諸如囊狀纖維化與鐮狀細胞這樣的單基因疾病。檢測也可以透過統計方式預測出譬如糖尿病、心臟病風險、高血壓，以及，根據該公司的宣傳資料，「智力障礙」與「身高」等多基因狀態。公司的創辦人說，10年內，他們很可能就可以預測智商，讓父母取選擇擁有非常聰明的孩子。

所以我們現在知道了，若把這樣的決定權留給個人選擇所會發生的問題。一種個人選擇的自由或自由主義遺傳學，就像政府掌控的優生學所必然發生的結果一樣，終將把我們帶領到一個多樣性降低且偏離常態的社會。這樣的狀況也許是某一個父母所樂見，但我們卻會得到一個創意、激勵與優勢都大幅降低的社會。多樣性不僅對社會有好處，對我們人類這個物種也有益處。一如任何其他物種，我們演化與復原力的強化，都是因為基因池裡一點點的隨機。

問題在於多樣性的價值，就像我們的思想實驗所展現的，很可能與個人選擇的價值產生衝突。身為社會一分子，我們或許會覺得有矮有高、有同性戀有異性戀、有平靜有苦難、有盲有看得見，對群體大有裨益。但是我們有什麼道德權利去要求另一個家庭，僅僅為了增加社會的多樣性，就去放棄他們所希冀的基因干預？我們希望國家對我們提出這樣的要求嗎？

對個人選擇設定一些限制，之所以讓大家抱持開放立場的其中一個原因，在於基因編輯會加深不公平，甚至將不公平永遠烙印我在們這個物種的編碼當中。當然，由於出身與父母選擇等因素，社會已經容許了一些不公平的存在。我們欽佩那些會讀書給孩子聽、會確保孩子就讀好學校、會陪著孩子訓練他們踢足球的父母。而且就算或許會翻白眼，但我們甚至也接受那些為孩子聘雇學術能力評估測試（SAT）家教，以及送孩子去電腦營的父母。

許多這類的事情，都為出生在特權環境中的人提供了優勢。但不公平現象已經存在的事實，並不能成為深化不公平或將之永遠銘刻的論據。

書籍介紹

本文摘錄自《破解基因碼的人：諾貝爾獎得主珍妮佛．道納、基因編輯，以及人類的未來》，商周出版

作者：華特．艾薩克森（Walter Isaacson）

譯者：麥慧芬

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「今年的大獎與生命密碼的改寫有關。這些基因剪刀把生命科學帶入一個新紀元。」——2020年諾貝爾化學獎聲明

華特．艾薩克森再次以其生花妙筆，引領讀者進入生物科學界奇才、2020年諾貝爾化學獎得主珍妮佛．道納（Jennifer Doudna）的世界。

這個世界有合作也有競爭，有學術研究也有商業競合，有專利大戰也有科研人的情誼……

足以改變人類世界的CRISPR基因編輯技術，不僅充滿基因治療與未來醫學的機會，也饒富各種生物技術應用的商機。

基因編輯極可能改變人類歷史，所有人都應該一讀！

小學六年級的珍妮佛．道納，有天放學回家時，發現父親在她床上放了一本書名為《雙螺旋》的平裝書。她把書往旁邊一擺，想著這大概又是一本自己熱愛的偵探小說。等到某個下著雨的週六開始看這本書後，她知道，從某個角度來說，自己猜對了。隨著書頁的翻動，書中競相發現生命密碼競賽背後的高潮跌起劇情，讓道納愈發入迷。後來就算她的高中輔導老師告訴她女孩子不會成為科學家，她依然決定朝著科學家之路勇往直前。

想要瞭解大自然運作方式的渴望以及希望把發現轉為發明的熱情，一路驅使道納向前走，並邁入了《雙螺旋》作者詹姆斯．華生所告訴她的，繼他與其他人共同發現DNA結構之後的最重要生物學進程當中。她與合作者將自然界的一個奇特現象，改造成了一項可以改變人類的發明——可以編輯DNA的簡易工具。被眾人稱為CRISPR的這項工具，開啟了一個帶來醫藥奇蹟的美麗新世界，但同時也引發了諸多道德問題。

在CRISPR的研發過程中，道納與共同獲得諾貝爾獎的夏彭蒂耶之間的友誼和競合關係、道納與其研究室夥伴的相互支持、道納與其他研究CRISPR科學家間的論文發表時間賽跑……，各種人性的考驗與科學家間的良性與惡性競爭逐漸浮上檯面，也造成了日後的專利大戰、生技公司商業競爭、基因編輯寶寶的道德議題，這究竟是生物科學之幸或不幸？協助發現了基因剪刀後，道納成了道德議題角力的主導人物之一，同時也在2020年與她的合作夥伴埃瑪紐埃爾．夏彭蒂耶（Emmanuelle Charpentier）共同榮獲諾貝爾化學獎。

新冠疫情蔓延全球，於是CRISPR被迅速轉為應用來抵禦病毒、研發疫苗，道納也肩負起領頭羊的責任，召集相關研究科學家，大家摒棄成見，並肩合作，共享智慧財產權，一起為抗疫努力！

CRISPR的發展以及與新冠病毒賽跑，希望創製出疫苗的努力，必然會縮短我們進入下一個偉大創新革命的過渡時期。過去半個世紀一直是奠基於微晶片、電腦與網路的數位時代。現在，我們正要跨入一個生命科學的革命風暴。學習數位編碼的孩子身邊，很快將有學習基因編碼的孩子並肩前行。

珍妮佛．道納的故事有如一則扣人心弦的偵探故事，故事中有著從生命起源到人類物種未來的最深奧自然驚奇。

Photo Credit: 商周出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬