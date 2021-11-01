疫情造成全球2.55億全職人口失業，零工經濟的彈性能給台灣政府什麼啟發？

COVID-19疫情帶來號稱1930經濟大蕭條以降最嚴重的經濟劇變，全世界在2020年有8.8%全職工作者失業，換算成人數的話高達2.55億，是2019年的四倍。

有調查指出，疫情造成的裁員可能有42%是永久性的，為全球經濟留下疤痕，產業資源重新配置、升級轉型等必要性昭然若揭。傷口不會這麼快結痂癒合，國外統計資料顯示，美國不管是休閒醫療、零售交易或是倉儲業，2020年投入的人力平均還是比2019年少了8-9%；其中只有外送業逆勢增長42%，外送員的收入增幅也是各產業從業人員中最高，和金融業不相上下。

疫情對人類社會的破壞尚未停歇，美食外送、司機代駕、代辦跑腿等「零工經濟」的復原速度卻遠勝過其他產業，到現在仍不間斷地成長。世界各國對零工經濟的依賴日益加深，其重要性早已不置可否，也因此我們現在討論時，可以聚焦在更進階的問題：為什麼這種新型態經濟模式能減緩疫情衝擊？其中的關鍵是什麼？有沒有可能讓這樣的價值能穩定延續下去？

問題的答案，或許可以從埃森哲（Accenture）的報告看出端倪。

零工經濟的彈性，足以協助政府構築社會安全網

埃森哲報告調查美、加、英、法、澳和巴西六國共4941名零工經濟者，有近七成的失業人口，無法獲得該國失業救濟，2020年零工經濟從業人數驚人增加的背後，有六成的比例被原公司裁員，或是被迫放無薪假、或是工時減少收入降低而不得不選擇轉換跑道。

轉職當外送員、代駕司機等成為失業人口的就業首選，有趣的是，不只是享受便利服務的民眾對零工經濟發展深具信心，成為零工經濟者後，這群人對產業也普遍樂觀視之。

對此樂觀的原因並不複雜，報告指出有79%的工作者贊同在支撐財務方面，零工經濟扮演舉足輕重的角色；81%的人表示，彈性的工作型態和伴隨而來的收入，是他們願意繼續跑單、喜歡這份工作的主因。

疫情造成全球解僱潮，企業為了平衡經營成本，減少僱用全職人員的機會，讓這批失業人口找到下一份工作的難度大幅提高。與此同時，不同於朝九晚五傳統關係的受僱形式，自由安排上班時間地點、卻也能維持生計的零工經濟，確實為這些無法被政府規範援助的人，在不同的需求面向，都構築好了一面社會安全網，有65%的比例認為零工經濟幫助自己保持在勞動市場的競爭力、有助未來求職，更有82%的人肯定這份工作。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

疫情中最不缺的是突發狀況，更多是迫使我們得習慣隨時暫停、調整、再出發的生活步調。眼下是否能就市場動向快速地重整腳步成了生存的要素，而零工經濟的本質是彈性，在整體社會面對突發狀況時能靈活應變，並允許產業中的人據自身狀況調和工作狀態，正好能讓人在疫情籠罩下得以安身立命。

喪失彈性的零工經濟，會發生什麼事？

國外結果正好和台灣零工經濟者的就業圖像相互呼應，本會會員Uber Eats曾針對外送員勞動議題，做過目前國內最具規模的調查，結果顯示72.4%的人表示全職工作不符合生活型態或已有其他全職工作，加入平台是希望能自行決定是否接單、彈性選擇工作範圍、自由安排上下班時間，彈性、自由、自主性高、受最小化監督指揮，正是這些人選擇工作的原因。

這是顯而易見卻時常被遺忘的事實，導致台灣零工經濟發展至今依舊曖昧模糊。

本會多次呼籲政府，應該重視零工經濟的特質與從業人員的需求。他們可能是被放無薪假繳不出房租水電的社會新鮮人、被公司裁員待業中的上班族、也可能是課堂間趁空檔打工的大學生、或趁孩子上學時間想賺外快的家長，把這群工作者當成傳統勞工，試圖用最高工時、固定時間、請假打卡、加班證明規範，並不符合他們選擇零工經濟的初衷，打擊從業意願。

零工經濟的就業吸引力一開始就和傳統法律框架相違背，喪失彈性的零工經濟造成的衍生問題包括，僱傭公司人事成本提高，成本被轉嫁在服務和產品上，影響消費者；規範自由工作者勞動上限，改變原本零工經濟者既有工作模式、獲取薪資方式，間接造成工作機會銳減等，讓平台營運上產生極大的不確定，形成發展阻礙。

全球趨勢指出，在疫情爆發期間開始做自由接案工作的人，有96%會在未來做更多自由接案類型的工作。從業者、平台、消費者尚在市場中摸索一套三贏的經濟模式，如果用現行法律框架干涉，絕對是揠苗助長。

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保有零工經濟價值的雙贏作法

零工經濟的兩難是在保有自營工作者彈性自主的核心價值，並同時讓平台和獨立承攬人的權利義務關係貼近實務需求。

美國商會提出意見，是在立法或增訂勞動關係中，明定特定行為或狀態「不會違背既有的法律」，以「安全港條款」將規範明確化，例如政府個別認定零工經濟者的契約，並承諾不用合法的行政管理措施，作為勞動關係中的不利認定依據，排除從業者落入僱傭關係、面臨失去從業初衷的風險。

即使全職勞工仍是台灣勞動市場主力，也不該被奉為圭臬，我們需要一套以數位經濟為核心的勞動基準，新時代的勞動關係不會是二元對立，在零工經濟彈性自主的架構下，也能透過溝通和協商，讓從業人員得到應有的保障，逐步鋪出有利產業發展的道路，而非固執用僱傭關係涵蓋所有工作者。

埃森特的報告展現零工經濟在疫情裡扮演的角色和提供的轉機，協會期許政府能參考國內外的調查、零工經濟者的需求，綜合評估訂定法規的方向，讓零工經濟成為台灣防疫的一環，確保在保存其彈性自由的價值時，也能保障產業發展空間。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航