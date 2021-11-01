《改變世界的九大演算法》：公鑰加密——用明信片寄祕密，用共同祕密來加密

文：約翰・麥考米克（John MacCormick）

第4章 公鑰加密：用明信片寄送祕密

人喜歡八卦，喜歡祕密。加密的目的是為了傳遞祕密，因此每個人都是天生的加密高手──人能夠比電腦更輕易地祕密溝通，如果你想告訴朋友一個祕密，只要在對方的耳朵旁講悄悄話就行了，電腦可就沒那麼容易辦到，電腦沒辦法把信用卡卡號「輕聲」說給另一台電腦聽，如果電腦和網際網路連線，就更加無從控制信用卡卡號會被傳到哪裏、被哪幾台電腦窺知。

本章將探索電腦如何利用公鑰加密（public key cryptography）來克服這個問題，而這也是電腦科學至今最聰明且最具影響力的概念。

現在你或許想問，本章的副標題為何是「用明信片寄送祕密」，答案就在圖4-1。我們把公鑰加密比喻成用明信片溝通，現實生活中如果你想寄機密文件給某人，你當然會把文件妥善密封在信封裏寄出，雖無法保證天衣無縫，但畢竟不失為穩妥的做法。把機密訊息寫在明信片上寄出顯然無法保密，因為凡是接觸得到明信片的人（例如郵務員）都會看到明信片上的訊息。

Photo Credit: 經濟新潮社出版

以上正是電腦在網際網路上進行祕密溝通時遇到的問題。由於網路上的任何訊息通常都會經過許多「路由器」（routers），凡是能進入路由器的人（包括惡意竊聽者）都能一窺訊息內容，因此從你的電腦出去的每一筆資料進入網路後，就如同寫在明信片上一樣！

或許你已經替明信片問題想到快速的解決之道。何不用密碼在訊息上加密後，再寫在明信片上？如果你認識收件人，這麼做是可行的，因為你們過去可能已經針對密碼達成共識，但真正的問題在於你寄明信片給不認識的人時，如果你在這張明信片上使用密碼，那麼郵務員將無從知道你的訊息，但收件人也看不懂！公鑰加密真正厲害的地方是，你使用只有收件人能破解的密碼，儘管你們根本沒機會針對使用的密碼暗中達成共識。

電腦在面對不認識的收件人時也面臨同樣的溝通問題。例如你第一次用信用卡在亞馬遜網站買東西，於是電腦必須將你的信用卡卡號傳給亞馬遜的伺服器，但是你的電腦從沒和亞馬遜的伺服器傳輸過訊息，因此這兩台電腦過去沒有機會針對密碼達成共識，而它們試圖達成的任何共識，都可以被網路上它們之間所有的路由器觀察到。

現在回到明信片的比喻。我承認這狀況聽起來有點矛盾，收件者看到的資訊與郵務員看到的資訊一模一樣，但收件者能夠將訊息解密，郵務員卻不能。公鑰加密將為這個矛盾的情況提供解答，接下來進一步說明。

用共同的祕密來加密

首先是個簡單的例子，也就是在一間房間裏進行口語溝通。你跟你的朋友阿諾和你的死對頭伊芙在同一個房間裏，你想偷偷傳訊息給阿諾，又不希望讓伊芙知道訊息的內容，或許這訊息是信用卡卡號，但為了簡化起見，就假設是1到9之間的一個數字吧。此外你只可以用大聲說出來的方式跟阿諾溝通，而這麼一來又會被伊芙聽到，輕聲細語或遞紙條等小聰明的舉動一律不准。

假設你想傳的信用卡卡號是7，其中一種傳遞方式，就是先試著想一個阿諾知道但伊芙不知道的數字，例如你和阿諾小時候住在同一條街上，你們經常在你家的前院玩耍，地址是快樂街322號。又假設伊芙小時候並不認識你，特別是她不知道你和阿諾以前玩耍的這個地方的地址，於是你可以跟阿諾說：「嘿阿諾，我們小時候在我快樂街的家玩，你還記得那裏的門牌號碼嗎？如果你把門牌號碼加上信用卡卡號，結果是329。」

只要阿諾記得正確的門牌號碼，就可以將你告訴他的329減去門牌號碼，得出信用卡卡號。他將329減去322得出7，也就是你想傳給他的信用卡卡號。另一方面，儘管伊芙聽見你和阿諾說的每一個字，但還是無法知道信用卡卡號。圖4-2說明整個過程。

Photo Credit: 經濟新潮社出版

這個方法有用，是因為你和阿諾之間存在著電腦科學家所說的「共同祕密」（shared secret），也就是322。因為你們知道這個數字但伊芙不知道，於是就可以利用這個共同祕密來傳遞任何想傳遞的數字，只要加上這個數字再把總數說出來，讓對方減去共同的祕密即可。伊芙聽到總數卻不能怎麼樣，因為她不知道該減去什麼數字。

信不信由你，只要懂得簡單的「加法技法」，將共同的祕密數字加在像信用卡卡號這種私人訊息上，你就知道網際網路上絕大多數的加密是怎麼運作的！電腦一直在使用這種技法，但是為了確保萬無一失，還有幾個細節要注意。

首先，電腦使用的共同祕密必須比門牌號碼322長很多，否則偷聽到對話的人就可以試遍所有可能性。例如，假設我們用加法技法將三位數的門牌號碼與16碼的信用卡卡號相加，由於三位數的門牌號碼共有999種可能性，因此偷聽到我們對話的伊芙就可以列出相對的999個信用卡卡號，而其中一個必定是你的信用卡卡號。至於電腦幾乎在瞬間就可以試遍999個信用卡卡號，所以共同祕密必須要比三位數再多很多位數才有用。

事實上，當你聽到某個位元數的加密法，如128位元加密（128-bit encryption），其實指的就是共同祕密的長度。共同祕密通常被稱為「公鑰」，因為它可以被用來解鎖或解密訊息。如果你算出公鑰中30%的位元數，就會知道公鑰大約有幾位數字。由於128的30%約為38，所以128位元加密的公鑰是一個38位數的數字。

一個38位數的數字比十億的4次方還大，一般電腦要花幾十億年才能試遍所有的可能性，因此38位數的共同祕密被認為非常安全。（作者注：如果你了解電腦的數字系統，此處的38位數是十進位數字而非二進位數字〔位元〕。若是你懂得對數，從位元轉成十進位數字的30%的轉換比率，是來自log102 ≈ 0.3。）

書籍介紹

本文摘錄自《改變世界的九大演算法：讓今日電腦無所不能的最強概念（暢銷經典版）》，經濟新潮社出版

作者：約翰・麥考米克（John MacCormick）

譯者：陳正芬

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榮獲美國出版人協會（Association of American Publishers）電腦資訊科學最佳書籍獎

電腦網路技術無所不在：每天，我們從海量的資訊中搜尋到所要的資訊、我們上傳照片到臉書上、我們運用公鑰加密來傳送私人資訊例如信用卡號碼等等、我們使用數位簽章來確認所造訪的網站的真偽……

這本書介紹了讓電腦網路世界得以運作，塑造今日人類生活的九種最重要的演算法（algorithm）。作者挑選這九大演算法的標準是：

每天會被一般電腦使用者用到的演算法。 必須能解決現實世界的具體問題。 主要是與資訊科學理論有關的演算法。 4美、簡潔、優雅。

本書所介紹的九大演算法是：搜尋引擎的索引（search engine indexing）、網頁排序（page rank）、公鑰加密（public-key cryptography）、錯誤更正碼（error-correcting codes）、模式辨識（pattern recognition，如手寫辨識、聲音辨識、人臉辨識等等）、資料壓縮（data compression）、資料庫（databases）、數位簽章（digital signature），以及一種如果存在的話將會很了不起的偉大演算法，並探討電腦能力的極限。

作者將我們日常生活會用到的電腦功能背後的道理，以淺顯易懂的方式介紹，不具備資訊科學的背景也可以了解。而且令人驚喜的是，每一種演算法，都是一個解決問題的創意與線索，也讓我們得以一窺近代數學家、資訊科學家的努力探索成果。面對越來越科技化的現代生活與職場挑戰，這些基本原理和概念值得我們去了解、吸收，為未來世界做好準備。

Photo Credit: 經濟新潮社出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九