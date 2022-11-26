2022/11/26,
政治

【2022九合一選舉】新竹市高虹安勝選，成為史上最年輕且民眾黨第一位市長

【2022九合一選舉】新竹市高虹安勝選，成為史上最年輕且民眾黨第一位市長
photo credit:取自高虹安臉書粉絲專頁直播

我們想讓你知道的是

高虹安表示，沒有太多時間可以沈浸在勝選的喜悅中，因為有很多工作等著，要創造大新竹共好的願景。她也感謝「偉大的市民朋友」，「是你們用選票讓我們新竹市可以變得更好。」現場有支持者拿出可樂，高虹安笑著拿著可樂表示，自從該消息出來後很多人送可樂，但其實她最喜歡的是奶茶。

有科技首都之稱的新竹市長選舉結果出爐，時至晚間8點，依照中選會的數據，代表民眾黨的高虹安拿下6萬2487（43.75%）票，代表民進黨的沈慧虹拿下5萬1854（36.3%），高虹安領先且差距越來越大。高虹安也在晚間7點15左右，上台宣布當選，新竹市第一位女市長出爐，高虹安也以38歲之姿，打破林智堅最年輕新竹市長紀錄，並讓民眾黨首次以第三勢力插旗新竹市。

沈慧虹、林耕仁及高虹安這次讓新竹的選戰激烈程度不下六都。儘管林耕仁選前一個月「下猛藥」狂攻，但高虹安助理費的新戰線未讓藍白選情劇烈翻轉，反倒「助攻」綠營候選人沈慧虹追平高，打成「雙虹」勢均力敵的拉鋸戰局。最終由高獲勝。

高虹安：上任之後會延續其他對手的好政見

高虹安表示，她要特別感謝團隊，願意為了新竹更好，也為了相信她的理念而成為她堅實的後盾。她也特別感謝令她尊敬的對手們，他們都提出了很多好的政見，也在選舉過程中大家彼此學習惕勵。雖然選舉難免有攻防，但他們都展現運動家風範，未來市政上面，她相信大家也會秉持為了新竹好的初衷，一起繼續努力打拼。

高虹安也說，其他候選人好的政見，她上任之後會請益交流，候選人政見他會吸納，互相請益交流，上任後會參考並延續。如今選戰結束，希望能夠放下紛擾、對立和仇恨，當選之後雖然無法爭取所有市民的喜歡，但是她也承諾絕對會努力照顧好每一位新竹市民。

高虹安表示，沒有太多時間可以沈浸在勝選的喜悅中，因為有很多工作等著，市府團隊也要盡快組建，等到明天陽光升起，就要讓新竹走回更好的軌道上，創造大新竹共好的願景。她也感謝「偉大的市民朋友」，「是你們用選票讓我們新竹市可以變得更好。」

最後因為高虹安日前被網紅四叉貓爆料立委辦公室的「可口可樂」不能喝完，因為高很愛喝，如果喝完她會生氣；當場也有人拿出一瓶可口可樂，高虹安也笑著拿著可樂表示，自從該消息出來後很多人送可樂，但其實她最喜歡的是奶茶。現場氣氛歡愉，高虹安就在群眾高喊「安安市長，市長安安」的歡呼聲中走下台。

沈慧虹感謝林智堅和團隊：相信新竹會持續變好

沈慧虹也在晚間7時許也在前新竹市長林智堅陪同下，出面哽咽發表敗選感言，她表示，回顧過去5個多月的日子，和團隊同仁一起檢視8年來的執政基礎，提出一件件的政策，她認為新竹市是個有機體，不斷有新的人進來，但也有舊的問題要解決，這些都是最大的挑戰，但是她很喜歡這樣的挑戰，在體制內想辦法解決問題照顧市民需求，獲得的感謝和微笑，是30多年來一直支持她向前的原因。

她謝謝團隊夥伴一起打了光榮的一仗，也謝謝前新竹市長林智堅一直都是溫暖堅定的夥伴，大家都很努力認真，雖然選輸了也不要洩氣，因為已經一起努力過，而且不只是努力5個多月的選戰，而是8年來的歲月。她也呼籲支持者回家後要好好吃飯睡覺，撫平心中的傷痛，「我們愛的這座城市一定會持續變好持續光榮」

沈慧虹擁有32年公務員資歷，且有交通專長，過去7年多在新竹市長林智堅任內，陸續擔任交通處長、副市長，頗受林智堅重用。今年市長選舉，林智堅力薦沈慧虹接棒參選新竹市長，喊出「讓專業的來」、「新竹光榮我帶頭」等競選口號，民進黨傾注府院黨資源輔選，蔡英文總統也7度到竹市輔選推薦沈慧虹，希望延續新竹經驗。

新竹選戰峰迴路轉，候選人爭議不斷最後綠營變天

今年新竹選戰峰迴路轉，先是前市長林智堅論文「雙殺」退選，新竹棒球場風波，重創接班人沈慧虹選情，高虹安接收中間選票，民調衝到第一。接著高的博士論文涉抄襲、戰學歷態度，資策會兼職，一直到辦公室助理費爭議，辦公室性平事件爭議等，雖然有諸多負面爭議，但高的聲勢持續上漲。

民進黨在新竹市執政了8年，被視為最關鍵的縣市之一，這次綠營變天，不僅是首位女市長出爐，更是民眾黨、第三勢力首度在新竹市成功插旗。

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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：楊士範


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