讓數位貨幣走入真實場景，解決廠商跨境金流難題，台灣新創XREX下個目標瞄準「移工經濟」

文：涂憶君

一般人想到「數位貨幣」的應用，或許會認為和股票、債券一樣，是拿來投資或交易的商品，但看在兩位青壯世代連續創業家的眼裡，卻是拿來實現新興國家「普惠金融」最好的工具。XREX創辦人黃耀文、蕭滙宗讓數位貨幣走入真實場景，解決跨國貿易廠商跨境金流的難題。

國際上，經營跨境金流的公司很多，西聯匯款、Paypal，甚至連今年6月才剛上市的英國金融科技新創公司Wise都獨霸一方。而XREX和這些公司最大的不同，是讓比特幣、乙太幣、泰達幣（USDT）等虛擬世界的貨幣，竟能成為不同國家法定貨幣的轉換媒介。

轉換法幣平台，獲創投青睞

會有這麼新穎的想法，來自於黃耀文和蕭滙宗對於數位貨幣長年的關注，加上各有資工與經濟學背景，剛好能從不同角度看見「金融科技」實際落地的可能，才能讓一間成立不到三年的新創公司，在Pre-A輪募資即成功取得1700萬美元，換算新台幣高達近4.7億元。

黃耀文過去在台灣新創業已有不小知名度，主要是其創辦的資安公司阿碼科技在2013年被美國上市公司Proofpoint以2500萬美元收購。早在2008年，專精於演算法底層技術的他，就已經注意到中本聰發表的比特幣白皮書，很有機會讓數位貨幣變成金融工具，應用在當時他極力拓展的印度市場。

恰巧，同樣身為台灣人、15歲後就長居印度，又曾在印度開設過虛擬貨幣交易所的蕭滙宗，2014年因為交易所被駭客入侵，所以找上黃耀文，希望能在資安上做好更完整的建設。從科技接觸金融的黃耀文，碰上從金融看見科技的蕭滙宗，就此結下未來共同創業的種子。

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他們有志一同認為，印度是高度仰賴他國商品的進口大國，卻有嚴格的外匯管制，導致個人或中小型公司開設美元帳戶的困難度高，「美元取得不易」的問題十分嚴重，甚至影響對外貿易競爭力。「像是疫情之下，全球先是搶口罩製造機、再搶口罩、再搶疫苗，如果沒能及時換得美元，或是跨境支付過於拖延，很難取得戰略物資。」黃耀文進一步解釋。

而且令人難以想像的是，整個印度市場官方只處理13%的外匯交易量，剩下的87%，其實都在非官方流通，但這些交易量面臨的是混亂的匯率標準、換匯曠日費時等問題。所以他們希望創設一個能讓貿易商輕而易舉取得或提領美元、處理速度又可以瞬間完成的平台，使用「數位貨幣」作為中介，就成為此一痛點的解方。

換匯困難痛點，變龐大商機

蕭滙宗舉例，近兩年疫情持續蔓延印度，有一家印度手機保護殼大廠（A廠）也受到波及，為了尋求生路，企圖轉型生產口罩；他們找上中國機器製造商（B廠）添購機器，並說服B廠使用XREX的平台，如此A廠就可以先將印度盧比在XREX轉成USDT，再開出一張USDT數位支票，並在XREX上質押託管。

當B廠看見被質押的數位支票，就可以出貨給A廠，A廠在到貨確認無誤後，就會將數位支票正式轉給B廠，B廠可以再將USDT換成美元，如此A廠就算沒有充足的美元，還是能跟國外廠商下單，B廠也能順利取得國際通用貨幣，XREX再從中抽取相較其他跨國匯兌機構更低廉的費用。

黃耀文分析，台灣公司取得美元是一件十分簡單的事情，可能並不能完全理解外匯高度管制的國家面臨的狀況，但XREX鎖定的就是新興國家的外匯癥結，目前已在印度、泰國、越南、墨西哥、烏拉圭、南非等都有使用者，如今每個月貿易商間的金流已經高達1億美元。

不過，要實現這樣的交易行為，必須在雙邊貿易商都有使用XREX平台，才有機會完成現實轉虛擬，虛擬再轉現實的跨境金流，進入門檻其實不低；且XREX是一家新創公司，或許仍會讓貿易商考慮再三。

對此蕭滙宗不諱言，這需要時間說服一家家海外貿易商，像是為了前例的A廠企圖和中國做生意，他還因此飛到了中國和B廠溝通，才有機會讓更多的公司認識XREX。

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另外，如何確實防堵交易平台被駭客入侵，也是外界較為疑慮之處。資安背景出身的黃耀文對此自信地說，XREX在監管科技（RegTech）上做了許多努力，比如和數位貨幣資安公司CipherTrace合作，過濾全球的「黑名單」，讓恐怖組織、軍火公司摒除在可開戶類別之外；另外，公司也做了許多「假錢包」，讓駭客無法輕易攻破網絡。

下一個目標，瞄準移工經濟

不只貿易商間的B2B市場，XREX也正蓄勢進軍個人消費市場。黃耀文表示，新興國家的移工散居全球各地，有將薪水寄回家鄉的需求，相準此一商機，目前已和印度一間擁有電子錢包和支付執照的公司合作，訓練9000多家雜貨店，未來，移工和其在新興國家的家人，就能透過相似的模式，轉換真實貨幣和數位貨幣。

這無疑是和全球知名的西聯匯款或是銀行跨國匯款服務競爭，用的卻是全新的模式。業界人士認為，只要這個模式成功，搶先插旗就有先行者的優勢，但「接受度」仍是未來XREX在市場最大的挑戰。

不過，XREX已經讓多國創投紛紛注資，最近Pre-A輪募資更由台灣的中華開發資本領投，亞洲最大風險投資資產管理機構SBI、加拿大ThreeD Capital等也名列跟投名單中，募得的金額超過原先設定金額的兩倍。開發創新基金總經理郭大經指出，為了推進新興市場的普惠金融，此輪資金將有助XREX整合各國法幣管道、加速取得國際金融執照。

如今的數位貨幣，不再僅有單純交易的選項，兩位連續創業家走出一條全新的金流世界虛實整合風貌，未來能否讓更多已習於用法定貨幣交易的廠商埋單，市場都在看。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航