文史作家陳柔縉車禍不治享年57歲，一生致力於補充當代對日治時期台灣史的知識缺口

台灣女作家陳柔縉15日在淡水區遭外送員機車追撞導致頭部骨折，在醫院搶救多天後，於今（18）日下午傷重不治，享年57歲。檢警預計明（19）天安排司法相驗，而外送員則將依《刑法》過失致死罪嫌函送法辦。

陳柔縉曾任記者，1999年出版《總統的親戚》是創作轉變的關鍵，也開啟了她專注於日治時期台灣史的寫作之路。近年的作品包含了2018年出版的《一個木匠和他的台灣博覽會》，去（2020）年則出版了第一本時代小說《大港的女兒》。

加護病房搶救3天，檢警將安排司法相驗

《自由時報》報導，台灣女作家陳柔縉15日在新北市淡水區發生車禍，在淡水馬偕醫院加護病房搶救3天，仍於今天下午傷重不治。

據了解，陳柔縉15日下午5時許，騎單車於淡水區中正東路二段往三芝方向，與50歲賴姓男子的機車擦撞後倒地，陳柔縉頭部骨折，意識不清，送往淡水馬偕醫院加護病房搶救，今天下午傷重不治。警方也將依過失致死罪嫌函送偵辦。

《聯合影音網》報導，由於撞擊位置並無公設路口監視器，員警事後調到民宅私人監視器，模糊畫面中看不出陳柔縉的單車在行進間有突然減速的動作，警方因此對賴姓外送員的說法存疑，但詳細肇事原因還需要進一步鑑識調查。

據了解，檢警預計明天安排司法相驗之後，才能知道檢察官是否另有指示調查方向。而賴姓美食外送員則將被依《刑法》第276條過失致死罪嫌函送法辦，面臨5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。

誤打誤撞踏上了新聞之路，喜歡從「再生活不過」的日常看歷史

在《Openbook》對她的專訪中，陳柔縉曾透露之所以踏上新聞之路，是因為求學時女性不能考外交官而改考新聞人員，她將履歷寄給《聯合報》，誤打誤撞地開始了寫作工作。然而在競爭激烈的新聞第一線待了幾年後，她更確認這項工作不符合自己的性格。趁著加入《新新聞》的機會，她從即時採訪轉到報導寫作，也在這時候接觸到日治時期的台灣。

1999年，陳柔縉將過去的報導匯整成專書《總統的親戚》，這是她創作轉變的關鍵，也開啟了她專注於日治時期台灣史的寫作之路。這個定位一方面是出於知識上的好奇，想弄清楚那個時代台灣的樣貌。另一方面，陳柔縉認為，對台灣過去的知識缺口，會阻礙當代人對現代的理解。

在《中央社》的專訪中，陳柔縉曾表示「我不喜歡想那種大的歷史，那是史家的事情，歷史是蠻個人的。」陳柔縉說她喜歡從「再生活不過」的日常裡看歷史，好奇1922年的北台灣汽車還不到100輛，「為什麼艋舺有個17歲少女蔡嬌會想要開車？」、「1930年代一個叫春生的男人很會打撞球，厲害到還去美國參加比賽？」陳柔縉爬梳過往新聞報導時，總是對這些跑在時代前端的素人感到好奇。

雖然因為研究主題的關係，陳柔縉話語中偶爾也夾雜著日語，但當她被問到「若將『台灣』擬人化，最想對她說什麼？」陳柔縉倒是大聲疾呼，「拜託不要再種櫻花，可以喜歡、學習日本，但不能模仿。」直言自己不反對鄉鎮縣市端出一鄉一特色凸顯自我，「但那是別人的櫻花，自己去找自己的，成熟的人應該知道自己有什麼。」

在《Okapi》的專訪中，陳柔縉透露曾有人問她為何近年的寫作都只寫愉快的事？陳柔縉的解釋是在寫政治評論時，這些文章都跟價值觀有關而引起爭議，「後來我對於意見、價值、爭論感到很厭倦。」並坦言投入歷史普及讀物的寫作後，她發現考證真是美麗新世界。

她表示，「過去的電視是什麼顏色就什麼顏色，沒有價值問題，沒有爭議。或者，這也呼應了跑新聞時拿到獨家的那種快樂吧，我挖掘了一個多數人不知道的事情，寫起來特別愉快。」

今年4月中旬，陳柔縉曾應台大台文所的邀請出席座談會，分享了她寫作多年的心法。像是陳柔縉認為每個時代都有它特別的地方，「點」上去一下，歷史感就會蹦出來。像是日本大正到昭和時代的電梯，會有穿著圍裙的女性服務生，「要描述那個年代時，就是要點一下那個東西。」

陳柔縉也在座談會中分享了她的資料歸納法，會用標明關鍵字的卡片來整理讀過的東西，其中有一個歸類是「奇聞」，她也很推薦以此歸類撰寫奇幻小說。

陳柔縉為雲林人，台大法律系司法組畢業，過去曾任記者。陳柔縉著作等身，且出版過多本作品獲得獎項的肯定。近年的作品包含了2018年出版的《一個木匠和他的台灣博覽會》，獲得Openbook閱讀誌「中文創作類」年度好書獎。

去（2020）年她才出版了第一本時代小說《大港的女兒》，以日本時代的高雄港為舞台，刻劃近代台灣百年流轉，寫出了高雄的女兒如何在異國的天空以及異族的腳下，衝破困局，活出自己的名字。

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責任編輯：潘柏翰

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