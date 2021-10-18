美國核准首檔比特幣期貨ETF上市，激勵加密貨幣產業，比特幣重返6.2萬美元

美國首檔「比特幣期貨ETF」要來了！日前由資產管理公司ProShares提交計畫，正式被美國證券交易委員會（SEC）核可，預計將在10月19日開始交易，該檔ETF交易代號BITO，主要持有「比特幣期貨合約」，而非比特幣（BTC）本身，未來數月內，在美資產公司Valkyrie Investments、Invesco及VanEck等擘劃的加密貨幣金融產品也將陸續上架。

美國首款比特幣期貨ETF，加密貨幣合法性邁進一大步

指數股票型基金（ETF）有別於單一股票的買賣模式，而是以一籃子證券組合而成，因此這些基金是追蹤芝加哥商品交易所交易（CME）的比特幣期貨的價格，並非是加密貨幣本體。

美國證券交易委員會（SEC）鼓勵各大業者發行期貨的ETF，因為他們無法監管目前主流的加密交易所，如美國的Bittrex、GDAX以及馬爾他的Binance（幣安）以及新加坡Huobi（火幣）等。

SEC表示，因為監管機構無法確定比特幣的來源、價格，讓投資者置身於被欺詐和操縱的風險中。他們強調，就現況而言不支持「直接擁有」比特幣或其它加密貨幣本體的ETF上架。

在美幣圈玩家告訴《華爾街日報》，該檔ETF因為買賣期貨合約的成本和其他種種問題，導致期貨的ETF無法完美追踪比特幣本體。他們認為如果加密貨幣繼續飆漲，而比特幣期貨ETF的投資者，恐怕被吃掉獲利，報酬不如預期。

研究機構Pepperstone主管Chris Weston表示，這個消息對關注於加密貨幣的玩家而言並非新鮮事，亦無助改變加密貨幣的規則，但是對許多人來說，加密貨幣產業又向前邁進了一步。

《路透社》報導指出，SEC與潛在的比特幣期貨ETF發行人，經過數月的反復商討後，已經準備批准大量文件，這些文件將為散戶和機構投資者，打開加密貨幣市場的大門，受到種種消息激勵，全球最大加密貨幣交易所，比特幣一度衝上6萬2288美元，創近期新高。

國際通貨膨脹成助力，推升比特幣將破歷史高點？

比特幣的玩家認為，比特幣最近幾天飆升與美國監管單位肯認加密貨幣的合法性有關聯，也讓更多大型投資機構能夠參與加密貨幣市場的運行，也代表將有更多資金流入產業裡頭。

另外，全球通膨擔憂加劇投資人參與加密貨幣的興趣，由於其稀缺的特性，與近年各國央行發行大量法幣形成明對比，外界甚至直指未來加密將取代黃金的地位。

「這次比特幣攀上6萬美元大關，與之前的反彈不同，市場上的景氣沒有更好現象，反而是越來越多的投資者認為全球通脹可能不是短暫的，因此比特幣有被選為對沖通脹的工具，」NLI金融研究所研究員Makoto Sakumra分析。

不過日前，由高盛（Goldman Sachs）發布的報告中顯示，加密貨幣不像黃金，更無法取代它的地位，也意味加密貨幣沒有長期保值作用。

高盛全球大宗商品研究部門主管Jeff Currie解釋，「若觀察比特幣和銅之間的相關性，或風險偏好指標和比特幣間的關係，就會發現比特幣都是人們於高風險時會買進的資產」。

他指出，這種高風險購入的特性與銅相似，也代表比特幣和銅都是投資人，在市場高風險時的抗通膨避險工具，相較下，黃金則被視為害怕承擔風險時的安全港。

「通膨有好的，也有壞的，好的通膨是需求拉動的結果，這就是比特幣、銅和石油規避的風險；黃金則用來規避壞的通膨，如金融風暴大家對經濟前景沒信心，用來轉嫁風險的商品」Jeff Currie強調。

目前比特幣為4月中旬下挫以來的最高位置，並逐漸接近6萬4895美元的歷史價位。隨著美國陸續核准更多加密貨幣的金融商品，幣圈期待新玩家、機構投資者加入市場行列，帶來更多資金活水，活絡產業發展。

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核稿編輯：翁世航