以色列後#MeToo時代：已故前總統裴瑞斯遭控性騷擾，死無對證的爆料是否造成反效果？

以色列《國土報》於今（2021）年10月7日，刊登一篇深度訪談，受訪者是前以色列資深外交官及國會議員科萊特・阿維塔（Colette Avital），訪談出刊後，最引起震撼的部分（註1），莫過於阿維塔首度爆料曾於上世紀80年代，在巴黎被已故前以色列總統西蒙・裴瑞斯（Shimon Peres）性騷擾。

科萊特・阿維塔2007年在大屠殺紀念會中｜Photo Credit: 以色列新聞局（Amos Ben Gershom）

以色列政壇曾流傳著這麼一則八卦：與已故前總統裴瑞斯曾在工作上有不少接觸的阿維塔，其實是前者的情婦。當年，在充斥男性荷爾蒙的以色列政壇及外交圈，阿維塔是如何以女性身份異軍突起，成為資深外交官？這則八卦儼然成為阿維塔成功故事的最佳解釋：美麗又單身的阿維塔靠著與裴瑞斯的關係，一步步往上爬。

阿維塔在訪談中間接否認了這樣的指控，她還交代了自己與裴瑞斯一些複雜的恩怨情仇；在當年的性騷擾事件發生後，阿維塔曾暗自決定，絕不再與裴瑞斯單獨共處一室，但兩人在日後仍多少有合作的關係（註2）；阿維塔指出，自己向來就不是會記仇的人，且撇開性騷擾一事，她對裴瑞斯確實擁有一份敬重之情。

阿維塔1996年與裴瑞斯及美國演員理查・吉爾在美國紐約｜Photo Credit: 以色列新聞局（Saar Yaacov）

阿維塔在性騷擾事件後，仍與裴瑞斯有交集，這引起一些讀者與評論者詬病，有些人批評幾個月前才出版了一本自傳的阿維塔（註3），選在此時爆料只是想要打書；也有人批評，阿維塔選在裴瑞斯死後才爆料，讓裴瑞斯沒有反駁的餘地。

當然，也有不少支持阿維塔的聲音，撰寫這篇專訪的《國土報》記者，幾天後就在該報發表了一篇支持阿維塔的社論，其中指出，支持與批評阿維塔爆料舉動的兩個陣營，顯示了世代的差距：70歲以上的人、不論男女，多認為阿維塔的舉動不妥，而70歲以下者多能理解或支持阿維塔的舉動。

這篇社論還說，只有等70歲以上的這批世代逐漸凋零，「Me Too」運動才能逐漸成熟。

無獨有偶，在阿維塔的新聞仍鬧得沸沸揚揚之際，現任情報部長埃拉札爾・斯特恩（Elazar Stern）在廣播節目訪談中，承認自己當年任職國防軍人資主管時，把接獲的匿名舉報文件都放進了碎紙機裡，他表示自己這麼做，是因為他不認同這種匿名檢舉的文化。

但此番言論立即引發軒然大波，有退役女兵出面指控，當年自己舉報軍中性騷擾事件時，曾被當時的長官斯特恩恐嚇不得聲張，這也讓不少人懷疑，當年被斯特恩放進碎紙機的文件中，是否包括了性騷擾事件的匿名舉報；儘管斯特恩目前為止否認有這樣的事情。

前排著白衣者為現任情報部長斯特恩，2014年攝於以色列國會｜Photo Credit: 以色列新聞局（Kobi Gideon）

在後「Me Too」時代的今天，許多來不同政治光譜位置的政治人物，包括他的黨內同志、現任外交部長及下任輪值總理拉皮德（Yair Lapid），都紛紛跳出來譴責斯特恩，並呼籲開始對他進行調查；由於這場風波，斯特恩也黯然宣布退出以色列猶太事務局（Jewish Agency）領導的選舉。

以色列的Me Too運動始祖

以色列與全球多個國家一樣，在Me Too運動於2017年10月從美國正式開始後，就立即響應；但在那之前，以色列就或多或少有一些相關的事件或運動，可說是Me Too運動的前身。

2012年3月，旨在宣揚女性身體自主權的「蕩婦遊行」（slut walk）首次在以色列三大城市舉行；這個於2011年在加拿大多倫多首次舉行的集會，起初是為了反對認為女性必須注意其衣著以避免招來性騷擾的言論，參與遊行者，不論男女，多會以暴露的穿著現身，象徵活動的主旨：「性騷擾是加害者的暴行，而不能歸罪於受害者的衣著」。

至今，特拉維夫每年都會舉辦蕩婦遊行；2018年5月，在「Me Too」運動從美國傳開，席捲包括以色列在內的多個國家後，特拉維夫照例舉辦了「蕩婦遊行」，活動融入了Me Too運動的精神，著重在譴責性暴力、強暴文化及歸咎受害者等現象；不少參與者還手持近年來捲入性騷擾或性犯罪的名人，包括因強姦及性騷擾而辭職下台並入獄的前總統摩西・卡察夫（Moshe Katsav）、及被幾名女性指控性騷擾的以色列知名演員摩西・伊夫吉（Moshe Ivgi）。

影片解說：2021年的特拉維夫蕩婦遊行報導

2013年4月，《國土報》的一篇報導指出，在第10號頻道任職超過十年的知名記者伊曼紐爾・羅森（Emmanuel Rosen），多年來曾對多位女同事有不當行為、甚至性騷擾的舉動；羅森反擊這些指控是子虛烏有的，但在報導刊出後不久，他便宣布無限期休假。這些指控最後進入司法程序，在約一年後因證據不足而結案，不過羅森至此再也沒有重回新聞工作崗位。

2013年，一名律師及一名女權運動者，創立一個名為One out of One的臉書社群，鼓勵受性騷擾者勇敢說出自己慘痛的經驗；截至2017年10月，Me Too運動正式開始之際，該臉書社群上已經有將近2500人分享了自己被性騷擾的經驗。

美國Me Too風吹到以色列

2017年10月15日，美國女演員艾莉莎・米蘭諾（Alyssa Milano）在推特上鼓勵曾被性騷擾的女性，以「#Me Too」響應，正式開啟了Me Too運動；10月18日，以色列媒體Ynet發表一篇報導，囊括了六位該國知名女性的性騷擾經驗；這些女性的經驗談被視為以色列Me Too運動的開端，各界許多知名的女性，都紛紛響應。

儘管引發不少迴響，在Me Too運動於以色列開始之後幾年，依舊陸續有性騷擾等性犯罪方面的事件在媒體上傳出。

2019年7月，12名以色列青少年被控在鄰近的島國賽普勒斯輪暴一名19歲的英國女性，但她報案10天後案情急轉直下，這名女性簽下一份自白書，表示自己是因為發現與她合意發生性行為的以色列男性將過程錄影，才反告對方輪暴，她也因此被賽普勒斯警方以偽證罪起訴；儘管這名女性的律師，在事後辯稱她是遭到賽普勒斯警方施壓，才簽下這一份自白，但她還是在2020年1月遭判有罪。

這起跨國事件在Me Too運動的時空背景下，受到國際上不小的矚目，不少人發起或響應支持這名英國女性的運動或募款，甚至對賽普勒斯進行杯葛，他們之中有許多人認為，賽普勒斯警方帶著傳統對性暴力受害者質疑的態度進行調查，才導致事件如此發展。

以色列境內對這起案件的討論也是如火如荼，不少人抨擊一些媒體的公開討論，反應傳統沙文主義、歧視女性等舊社會態度，對這些可能犯下強暴罪行的男性寄與太多同理心。

特別值得一提的是，當這些以色列青少年返回以色列時，眾多親友在機場開香檳、熱烈地接機，其中甚至有人高喊「以色列萬歲」（am yisrael chai）、「那個英國蕩婦」（the Brit is a whore），這種行徑在以色列境內引起不少輿論反感，不少人認為，就算性行為是雙方合意下進行的，將整個過程錄影仍在道德上有瑕疵，且這種行為在以色列可能被視為違法，這樣大肆慶祝、且口出歧視女性的穢言，就算沒有觸法，也讓人厭惡。

2020年8月，在以色列南部度假勝地埃拉特（Eilat）的一間飯店，也傳出一起輪暴事件，一名16歲少女在意識不清的情況下，於自己的飯店房間內被幾名男子輪暴，且警方握有的證詞及證據一度顯示，期間有多名目擊者可能有機會制止這些男子進入該少女的房間，卻選擇袖手旁觀。這起案件不僅引起全國關注，還有不少民眾在以色列多地發起示威遊行，譴責對女性的性暴力行為、及政府在這項問題上的缺乏作為。

過去幾年，以色列媒體上持續有關於性暴力事件的報導，除了學校、職場、甚至新冠肺炎隔離旅館，媒體的曝光也讓人們意識到，在政界、軍中、宗教機構與組織、甚至公家單位中，類似的事件其實層出不窮，這不僅更讓一些人認為，社會中確實存在所謂的「強暴文化」，也讓越來越多民眾認為政府必須在這方面採取更加積極的行動。

政府對策

過去兩、三年，以色列政府陸續採取了幾項大動作，企圖展現遏止性騷擾事件及相關文化的決心，包括成立專門研議如何降低並處理性騷擾事件的特設委員會、撥款1000萬謝克勒應對性騷擾、強化雇主避免工作場合性騷擾事件的能力等；不過，2020年中下旬時，卻有媒體報導指出，諸多相關計畫仍尚未實施，且1000萬謝克勒預算尚未被轉移到任何相關事務上。

1998年《避免性騷擾法》（Sexual Harassment Prevention Act）中，明確規定幾項構成性騷擾的行為，該法旨在規範哪些行為構成性騷擾，特別也包含工作場合的行徑；其中也規定受性騷擾者，可以循哪些途徑進行申訴或尋求賠償、甚至懲罰。

不少人認為，這項法案對相對容易受到性騷擾的女性，是一項重要的保障；但也有從業律師認為，法案的立意良好，但卻也因為規範的範圍比較廣，可能造成實踐上與詮釋上產生歧異。（註4）

此外，某些行為是否被認定為性騷擾，可能牽涉許多主客觀的因素，例如若稱讚對方有漂亮的雙腿，是否會被聽者認定是性騷擾，可能和受稱讚者與稱讚者的年齡、身份、場合等種種因素有關，假定女性受到像是李奧納多・狄卡皮歐這樣的帥哥稱讚，相對有可能將之認定為讚美而非性騷擾。

Me Too運動的隱憂？

2019年2月，正直以色列國會選舉期間，一位名叫娜娃榮・雅各布斯（Navarone Jacobs）的女性，在臉書發表自己曾被藍白聯盟（Kahol Lavan）黨主席甘茨（Benny Gantz）性騷擾的經過；她指稱，40多年前自己與甘茨就讀以色列的一所寄宿學校時，後者曾向她暴露自己的私處，後來在另一位同學的介入下，甘茨才沒有進一步行動；雅各布斯還說自己因為這起事件，對男性產生不信任感。

此事件爆發時，正值以色列國會選舉前夕，身為政壇新人的甘茨聞言強烈否認，抨擊這是對手的政治抹黑；甘茨的幕僚指出，在雅各布斯於臉書發表這篇貼文之前，曾與敵對的聯合黨（Likud）國會議員幕僚有所接觸，推測是敵對陣營給她下了指導棋；甘茨也迅速對雅各布斯祭出誹謗訴訟；今年6月，兩造就此事達成秘密協議。

在這場「Me Too」風潮席捲下，向來講究女權的左派政黨，也爆發男性政治人物性騷擾疑雲：一名與梅雷茲黨（Meretz）黨員寧錄・巴尼亞（Nimrod Barnea）曾有長期性關係的女性艾莉薛瓦・費爾德曼（Elisheva Feldman），指控巴尼亞曾在性事上對她有脅迫的行為；消息一傳出，黨內高層立馬對這項指控進行調查，同時，巴尼亞也立即丟了助理職位。

此事最後以費爾德曼向巴尼亞公開道歉收場，但過程中的調查及媒體曝光，都已經對巴尼亞的政治生涯與個人生活造成不小的衝擊，甚至一度傳出，梅雷茲高層對此事的處理偏頗，才導致這一連串的風波。

另一則牽扯名人的性騷擾風波，以比較悲劇的結果收場：以色列藝術家波阿斯・阿拉德（Boaz Arad），遭媒體爆料在一所高中任教時，曾與一名學生發展師生戀、進而同居。

在阿拉德被記者聯絡時，他表示這段師生戀是在該名學生畢業後才展開的，他還揚言若刊出這則報導，就會輕生；新聞出刊隔天，阿拉德在家中自盡身亡，而爆料此事件的媒體，也在事後於報導中加註阿拉德過世的不幸消息，表揚他對藝術界的貢獻，並聲明這段師生戀是在雙方合意之下，發生於25年前、阿拉德30多歲的時候，澄清報導並無意指稱阿拉德對女方進行了脅迫。

省思

Me Too運動在多國發酵至今，從結果論來看，確實讓一些性騷擾或性暴力受害者，得到某種平反或發聲的可能，在以色列也不例外（註5），這樣的進步是值得肯定的；當然，遺憾的是，仍有為數不少的受害者，沒有這樣的機會或可能性，且類似事件仍不斷發生，因此持續地在現有的進步上耕耘，是必要的。

但Me Too運動所打開的潘朵拉盒子，除了給受害者創造一個較為安全的平反空間，不可否認地，也有些值得我們省思之處。

本文將以色列作為一個案例分析，文章開頭提到前以色列外交官兼政治人物阿維特，指控已故前總統裴瑞斯的性騷擾事件，有些人質疑，阿維特發聲的時機點與真正動機，及她為何選在裴瑞斯過世後才站出來；但我們也可以合理的懷疑，阿維特長期的噤聲是時代下的產物，在那個沒有所謂男女平權概念的時代背景下，當女性受到位高權重男性的性騷擾時，不僅往往投訴無門，如果說出來，還可能自斷大好的前途。

儘管Me Too運動藉由各種媒介的傳播及輿論的響應，似乎在某種程度上產生了作用，甚至可能喝止潛在的加害者，但媒體報導及輿論是否有可能在傳播有關性暴力的事件時，造成反效果？前文所提到的埃拉特輪暴事件，在案件曝光初期，就曾經有各種錯誤的傳言及媒體誤報，讓一些牽扯其中的關係人遭到無謂之災，甚至對受害者造成二度傷害。

前段所提及的一些個案，也凸顯社會、媒體及輿論未審先判可能帶來的問題。儘管目前為止的相關研究及實務經驗都顯示，誣告的性騷擾事件往往是極少數的，也就是說多數挺身而出報案甚至公開事件的，往往是真實的受害者；但是這其中的弔詭是，社會大眾是否可以因為多數被爆出的性騷擾事件都是真實，進而未審先判，公審加害人，傷害到可能是無辜的被指控者。

註釋

註1：在這篇深度訪談中，阿維塔談論自己的童年、原生家庭、事業等各種人生經歷，也談到以色列外交圈中，男女比例的失衡，及自己曾遭受外交部男性上司的性騷擾等；由於有關裴瑞斯的部分太過震撼，因此多數媒體聚焦於此，有興趣的讀者也可以參閱英文版。

註2：在羅馬尼亞出生的阿維塔，曾是第一位角逐以色列總統寶座的女性，當（2007）年的這場選舉中，她的另一位主要對手就是裴瑞斯；雖然阿維塔最後退出選舉，裴瑞斯當選，但阿維塔認為，她當年挑戰裴瑞斯之舉，讓後者頗為氣憤，在日後的互動中，裴瑞斯一度把她視為空氣。

註3：阿維塔在這本自傳中，並沒有提及上述性騷擾的情節。

註4：2020年9月，1名以色列男性搞笑藝術家因為身著女性裸體服裝，遭到警方以涉嫌「對公眾進行性騷擾」（sexual harassment for the public）逮捕，一些評論者便主張，《避免性騷擾法》中並沒有「對公眾進行性騷擾」這項罪行，認為警方的逮捕行動過當。

註5：目前為止，以色列的阿拉伯社群中，響應Me Too運動的聲浪顯得相對弱小。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航