北溪二號「等著」歐洲啟用，俄羅斯手握影響大西洋兩岸關係的政治籌碼

北溪完工準備營運，待歐洲「決定」

根據《路透社》於9月10日的報導，俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）執行長米勒（Alexei Miller）宣布，「北溪二號」（Nord Stream 2）的建設已全部完工。不過，即便已完工，據《BBC》報導，若要正式讓「北溪二號」於俄國和德國間營運，仍需要通過德國聯邦網路局認證，而最慢則需要四個月通過。

根據《俄羅斯衛星通訊社》（Sputnik News）報導，目前北溪二號的運營商北溪二號股份有限公司（Nord Stream 2 AG）正在辦理相關文件。此手續分兩個階段。首先將由德國監管機構擬定認證天然氣管道運營商的草案，並提交歐盟執委會（European Commission）進行評估。走完這套流程需數個月時間。

主管德國電力、瓦斯、電信、郵政及鐵路事業的德國聯邦網路局（Federal Network Agency），已在9月份收到北溪二號股份有限公司提供的完整文件。

為讓北溪二號通過流程正式營運，俄國政界也頻頻呼籲歐盟和外界加速此案的推動。據《紐約時報》（The New York Times）於10月13日報導，俄國總統普亭（Vladimir Putin）在莫斯科舉辦的「俄羅斯能源周國際論壇」（Russian Energy Week international forum）表示，德國決策者（指監管單位）應儘速做出通過北溪二號正式營運的決定，歐洲才能在近期能源危機中獲得天然氣。

此外，據《俄羅斯衛星通訊社》於10月18日的報導，俄國副總理諾瓦克（Alexander Novak）於表10月14日曾說：「北溪二號項目將在近日內做好運營準備，一切取決於歐洲方面的『決定』。」此外，他於18日受訪也強調：「北溪二號將有助於穩定目前的天然氣價格。」

北溪二號這條走波羅的海，由俄國維堡（Vyborg）直通德國格賴夫斯瓦爾（Greifswald）的天然氣管線，一直以來都引起不少爭議。從歐盟角度來看，不少東歐國家（如：波蘭、烏克蘭、波羅的海周邊國家等）都相當反對。另外，作為歐盟和德國盟友的美國，無論是川普（Donald Trump）政府亦或是拜登（Joe Biden）政府，長期對此管線的立場也相當反對。

德俄、德美關係的變化？

就德俄關係來看，這項自2015年啟動的北溪二號，若最後成功營運，勢必會增加德、俄兩國的合作與信任。德俄兩國在美國施壓下，雙方仍照原協議完成管線。此外，兩國在能源上的供需關係的提升，也有助於雙邊關係正向的發展。

雖然這並不會徹底改變德國仍視俄國為「最大地緣政治威脅」，以及柏林與華府在安全上站隊抗衡莫斯科的立場。但是，德國北溪二號計畫在美國長期施壓下未改立場，也能看出近年德國實施「戰略自主」的態度。

德美關係方面，若北溪二號開始營運，象徵美國對德國的道德勸說與軟硬兼施，都無法改變柏林當局的決心。川普任內聲稱要制裁北溪二號的營運，到了拜登時期放軟姿態，以免破壞美德、美歐的跨大西洋夥伴關係，雖不樂見其成，卻也莫可奈何。

拜登在北溪二號議題上對梅克爾（Angela Merkel）的退讓，等於相當給這位德國鐵娘子很大的面子。此外，川普揚言自德國撤軍，到了拜登宣布不撤，並再增加駐軍。這些都是美國對德國展現善意，也知道德國身為歐盟領頭羊，透過鞏固華府與柏林的關係，能再加強美國與盟邦的關係。

歐洲正逢能源轉型陣痛期，多國考慮重啟或新建核電廠

近年來，多數歐洲國家為了達成減碳目標，都逐漸拋棄燃煤發電，改採較乾淨的天然氣發電，以及使用再生能源發電。這也使得這些國家能源供應結構逐漸發生轉變。然而，這一波能源危機，讓不少歐洲國家意識到其過度信賴綠能和天然氣的能源供應量能的問題。

因此，不少歐洲國家都在考慮是否要增建或重啟核電廠，包含法國、荷蘭、瑞典等國家。除此之外，根據《路透社》於10月12日的報導，10個歐盟國家已致函歐盟執委會，要求歐盟執委會將核能列入可持續發展的分類表裡，將核能視為綠色能源，從而鼓勵對核能的投資。

這封信由法國發起，而其他簽署國家大多來自中、東歐，包括保加利亞、克羅埃西亞、捷克、匈牙利、波蘭、斯洛伐克、斯洛維尼亞和羅馬尼亞，以及北歐的芬蘭。

不過，根據《新聞週刊》（Newsweek）於10月12日的報導，歐盟內部對此問題仍相當分歧。德國、奧地利、丹麥、盧森堡和西班牙等國持「反對立場」，認為相較於再生能源，核電是「高風險科技」。

俄國取得影響歐洲的談判籌碼，將影響美歐關係

《霧谷晶策》分析，若北溪二號通過歐盟執委會審核且正式營運，勢必會增加俄國未來與歐盟在各項議題談判上的籌碼份量。一旦北溪二號正式啟用，不僅會使得原先在天然氣供應就依賴俄國的歐洲國家，更加依賴俄國，未來俄國要是與歐洲國家談判破裂，關閉天然氣供應管道，就可以成為有利籌碼。

2014年底俄烏兩國就因克里米亞半島併吞爭議，俄國切斷對烏克蘭與歐盟國家供應天然氣的管線。使歐洲國家在最需要暖氣的冬季，突然間沒有天然氣可用。

再者，俄國透過北溪二號，可繞過烏克蘭、波蘭兩個立場「反俄」的國家。一方面打擊原先因「管線過路費」受益的兩國，另一方面也降低這兩個國家在控制管線上對於歐洲的重要性。並且，透過北溪二號的使用與爭議，進而分化歐盟。

《霧谷晶策》認為在美歐關係方面，長期以來美歐雙方針對有關俄國的多數議題上都相當一致。然而，若北溪二號正式營運，將使歐洲在能源需求上比過往更依賴俄國（目前歐洲進口的天然氣已有約4成來自俄國）。

未來若有關俄國的「敏感議題」，歐盟需與美國聯手時，歐洲各國恐因擔憂能源受控，決策時將綁手綁腳，導致未來美歐抗俄的聯盟出現缺口。

不過，也有學者認為，由於能源市場的變化，俄羅斯透過天然氣對美國盟友的影響力已有所減弱。美國智庫外交關係協會（Council on Foreign Relations）俄羅斯和歐亞研究資深研究員塞斯塔諾維奇（Stephen Sestanovich）說：「建造北溪二號的這些年裡，能源市場已發生變化，俄國將歐洲國家扣為人質變得更加困難，因為替代能源太多了，我認為俄羅斯已不再能夠綁架我們的盟友了。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航