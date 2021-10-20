公司收掉後的自我檢討：創業不該是夢想，而是一個深思熟慮的選擇

文：昭彥老師

很多人都有個創業夢，我從來沒有，雖然開了一家公司，但並沒有因為擁有了一個自己的資產、或是可以高度支配自己的生活而滿足。這只是我選擇的工作方式，比較麻煩的一種。

對於工作上的滿足，是來自於是否充分解決使用者的問題，而我只是選擇了用創業的方式進行。我分享自己當初選擇創業的考量、暫別創業的考量，來藉此反思自己哪裡做得不錯、哪裡可以做得更好。

同時也希望讓大家，對於創業這件事，有比較務實的想法。

創業前，做好自我評估

創業之所以容易失敗，是因為成功，是由很多的因素構成，包括自身的、團隊的、市場的，只要有一個沒有做到，都可能導致敗亡。所以無論你現在身處什麼情況，都應該先考量以下項目，來思考是否有需要創業、成功的機率。

市場考量：提高產品長期獲利的機會

你看到了一個使用者問題，使用者會因為問題被解決而付費。 針對這個問題，你有獨門的解決方案，像是供貨來源、精密技術、教學方法。 目前還沒有人可以提供比你更好的解決方法，而你的方法也不容易被複製。 你已經有讓產品上市的管道。

個人考量：公司長遠營運的關鍵

你有一個很想解決的問題，但是市面上沒有公司團隊正在處理，或是沒有做得很好，所以你必須自己跳下去做。

你擁有足夠的時間、資金、人力，可以持續打磨解決方案，直到穩定獲利。

你能夠為了成就目標，做你以前從未做過的事、甚至是很抗拒、不擅長的事情。

你可以忍受孤獨，自己一人專注工作。

你能夠理性看待全局，不會在與公司營運無關的小事上鑽牛角尖。

你能夠領導團隊，讓員工長期追隨你，並且持續成長。

面對失敗的檢討

我的公司在經過一年八個月暫時結束。經歷兩次疫情高峰，有我順利達成的事，也有來不及做到的事，分享我對於這段時間的檢討。

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無法有效應對風險

我的公司業務如下：

服務對象：公私立教育機構，例如補習班、營隊承辦單位、公私立學校。

服務項目1：學生資訊科技領域課程、營隊、講座承辦。

服務項目2：資訊教育師資培訓。

按照我開發課程與通路的順序，是與教育機構合作的國小到高中的資訊科技領域營隊優先、接著是和補習班合作的常態課程、最後才是自己去承辦的資訊教育師資培訓。

前面兩塊，因為疫情的緣故，大家會很直覺想到，只要將實體課程轉換到線上形式教學就可以順利開課了。

事實上，線上教學形式，並無法滿足顧客的需求，大多數家長在把孩子送到補習班、營隊，除了讓孩子可以多方接觸新知識以外，還有請教育機構幫忙照顧孩子的需求，改成線上，家長就得陪在身邊設定電腦、監督上課避免濫用電腦；再者，因為不是核心科目，沒有迫切影響升學，所以會選擇退費，直到恢復實體上課。

針對以上風險，當務之急要解決的問題是：

如何提升資訊教育學習的必要性。 如何讓家長可以放心，讓孩子自行操作並妥善運用電腦上課。

針對以上這兩個問題，我目前的資源，都還無法在短時間內解決，為了維持公司營收，就只能先轉往其他業務，例如新開拓成人程式設計課程、學校師資培訓課程。

但轉往不同使用者族群，要探討的使用者問題就大不相同，連帶影響資源投入方向，資源是有限的，要審慎考量。公司初創，要以可以活下去為主。但如果為了生存，跟原來業務都背道而馳了，那麼就要想得更遠了。

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人力資源不足

初創公司的運作核心，在於產品研發與銷售兩大塊。如果是像我一個人運作，就得充分思考，怎麼分配時間資源。

以產品研發來說，每一次的課程研發，都需要我花費很多時間去設計，即便同樣是Python程式設計入門，教學對象是國中、國小學生，就需要思考不同的教學表達、更何況是師資培訓，簡直就是全新的內容設計了。

同時間，因為要新開拓不同市場的業務，其實需要去談妥通路，例如自行建立教學平台，搞定金流、直播、回放功能；或是拜訪各級學校，敲定費用、上課時間等等。時間是有限的，人力資源可以加速事情的進展，但又回到資金的不足，以致於我無法聘請專業人力來協助我銷售或是研發產品。

對我個人而言，最好的作法還是一開始找一個合夥人，一個人專司產品研發與內部營運；另一人專司業務拓展與顧客經營，我很早就開始找了，不過還沒有找到適合的人。在創業初期，找到志同道合的夥伴加速事情的推動，至少就我的題目來說，是相當必要的。

因為個人在這個年紀，針對生涯的考量，在時間、資金投入都有設定一個停損點，碰到了停損點，就要做出決定，所以最終決定是加入另一家公司，延續以上業務，持續解決我想解決的問題。

總結與反思

我們做每件事，都要不斷問自己「為什麼」，先有充分的動機，然後再評估資源，都具備了再去做。很多人都是少了這個「為什麼」就投入，即便因為各種資源與機運，讓公司短期賺了錢，結果擴大後面對拆夥；或是遇到各種狀況，信心就完全喪失。

充分的動機讓你能持續投入、充足的資源讓你能持續試錯、持續修正。對我而言，創業是一個很好的工作型態，可以自由調配工作時間，但我不會為了想這樣工作，特別找一個創業題目去開公司，付出的代價太高了。

能夠讓我付出投入的，是一個值得被解決的問題。

一直以來，我都對教育產業的運作很有興趣，不過求學背景與工作經歷，都與這個產業無關，投入教育產業有很多個時機點，例如我當初研究所，其實是有報考上師大資訊教育所，也許可以以此投入體制內，不過那時候完全沒概念；另一種可能是在科技業累積一定名望，用公益的方式去參與，但那是比較遠、比較理想性的想法。

想在自己青壯的年紀，投身到這個產業中，解決看到的問題，根據自己現有的資源，提供最好的解決方案。在看過現有資訊教育教學機構，都沒有我滿意的課程規劃、服務方式後，經過本文章前面提到，評估完市場、個人考量，就決定自己創業了。

雖然最後結果不盡理想，但在初期，我也確實順利開設許多課程，並且得到正面的回饋，讓我知道後續怎麼構建整個產品與服務型態，只是需要更多的資源去加速達成，成就最佳的學習體驗。

無論以創業或是被聘僱的形式，只要可以充分解決使用者問題，並且獲得商業價值的認同，就是最好的選擇。

我很慶幸，自己做過這樣的選擇，也很認同，自己深思熟慮後，接下來的選擇。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航