【動畫】《龍與雀斑公主》：細田守版《美女與野獸》，王道組合劇情卻有嚴重瑕疵

文：陸坡（LUPO）

大型演唱會工商，劇情奇妙到彷彿迪士尼公主外傳

關於描繪「網路世代」的故事，可能是21世紀初才開始映入普羅大眾視野的一項創作，跨越空間的通訊可以說是一項創舉，也是過去科幻小說的美夢成真。伴隨著從看著網路崛起到如今，一出生就是網路世代的兩種人群，今後描繪網際網路的故事只會越來越多。

以數碼寶貝電影版《我們的戰爭遊戲！》、《夏日大作戰》描繪出精彩網路世界的日本動畫導演細田守2021年再一次構思以網路為主題的動畫作品《龍與雀斑公主》。故事以有50億多個用戶的大群社群網站「U」為舞台，17歲高中生小玲在這世界中以歌姬的身份活躍和令人厭惡到處惹事名為龍的角色相遇了。

從翻拍到原創，細田守的家族羈絆與獸控屬性

如果是一個從90年代喜歡看日本動畫的電視兒童，基本上可能從小時候就開始接觸到細田守的作品。從過去指導多部數碼寶貝電影版，到拍出海賊王最有爭議的一部黑暗大長篇電影動畫《祭典男爵與神祕島》；後續從改編日本筒井康隆的科幻小說作品《穿越時空的少女》打出名號，從小電影院播出到全日本放送，《穿越時空的少女》可以說是打響細田守知名度的轉折點。

2009年的原創電影《夏日大作戰》成為多數動畫迷相當喜愛的網路世代故事，也在傳統大家族羈絆跟新生代網路生態達成了新舊合一的緣，在動畫圈內廣受好評。

在多元的角色中，細田守常使用動物外表人類型態的獸人角色當作主角群的形象，這個傳統除了在虛實交錯的《夏日大作戰》中出現，往後也一直使用在後續電影中。

親情與家庭羈絆也一直是細田守電影創作核心，《夏日大作戰》、《狼的孩子雨和雪》、《怪物的孩子》、《未來的未來》等多部作品，都是以獸人和家人作為電影的主要關鍵。而在《龍與雀斑公主》不免俗的又是一次獸控和家人的王道組合，並加上他擅長的網路世代故事和新元素，試圖做出改變。

《龍與雀斑公主》劇照，車庫娛樂發行

是劇情瑕疵還是美好妄想，不是所有不合理都能一唱而過

《龍與雀斑公主》是細田守下足許多成本企劃的原創電影故事，除了請到迪士尼繪師繪製人物設定、連配角也大手筆找上知名聲優、人物使用3D與2D交錯的新技術，甚至為了配合角色心境而請了不只一位的編曲創作者製作音樂和歌詞，可以說是相當用心的電影。

網路社群「U」的構思也是《夏日大作戰》中虛擬網路「OZ」的延伸，可以說在各方面的前置作業相當完備與充足，最後呈現的聲光效果，包含歌曲催淚度也足以收穫一波觀眾的眼淚。

但是《龍與雀斑公主》的劇本後期有嚴重的問題，中間一整段照搬迪士尼動畫《美女與野獸》的故事，城堡、玫瑰、女孩最後讓怪獸變回原形（找到帳號後的人）甚至跳舞的橋段，連小玲網路暱稱貝兒都已經在暗示什麼。

致敬不是問題，但重點是後期劇情爆走到以為可以用歌聲渲染而過就太看輕觀眾。一樣是講述家庭問題，這次以親人的離世為主軸，甚至成了小玲心結，但解開心結的方式卻是亂七八糟到讓人不知所云。甚至根本不知道生為雀斑公主的小玲與龍之間因為網路而產生的情感連結到底是什麼，反而像是因為主角威能強行感化一樣。

想跳脫親情來說大愛，反而不知那份愛從何而來

劇中小玲的表現，展現出一個童年有陰影的孩童，因為傷害而改變，再藉由虛擬世界找回認同自己，重回歌唱、編曲興趣的懷抱。除了最後一段爆衝之外，角色感情面一直都是細田守的強項，但是角色處理事情的邏輯卻讓觀眾無法苟同。

在細田守的第五部電影《未來的未來》中，親情說教的橋段越來越多，到了《龍與雀斑公主》說教橋段已經多到讓人覺得沒完沒了。劇中展現「想保護一個素未謀面的人而犧牲的感情」，用得卻是最讓人難以理解的方式，可以說結尾高潮反而成了整部動畫毀滅性的敗筆。

《龍與雀斑公主》將親情故事拉寬到與他人之間即便不相識、不熟悉，卻仍想為他們盡一份心力的情感。試圖再次在獸人、親人間的故事做出變化。

歌曲更好聽、畫面更漂亮、人物更華麗而且有更多獸人出現，卻看不到故事與角色的深化。不是不能愛，而是你要說服觀眾為何角色會做出這樣舉動的邏輯合理性。不能靠唱一段美妙的歌曲，就想試圖掩蓋各種的莫名其妙。只能說，如果一直用閃亮的歌聲開始現場演唱，那要如何不讓故事劇情變成珍珠美人魚。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航