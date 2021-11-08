蘇貞昌為何獨厚英語？《國家語言發展法》和「雙語國家」的矛盾對決

文：夏途島

9個月前，我曾寫過一篇討論雙語國家的文章在《思想坦克》。九個月來，那篇文章宛如投入大海中，幾無回響，而雙語國家的政策列車仍繼續急駛。

9月27日，也就是在立法委員陳柏惟與國防部長邱國正，就質詢時使用國家語言產生衝突的同一天，國立中山大學全國首座雙語教育區域中心掛牌成立了；行政院更計劃在年底成功設立雙語國家發展中心，而設置條例的草案也不過才剛剛在9月初通過。

相對的，去年5月就通過國家語言發展中心草案，在鄭麗君部長下台後，就一併被蘇貞昌院長退回，迄今毫無下文。為啥物大細漢差遮濟？

蘇院長當時退回的理由是，政府應該在實務上幫助語言再活用，進而利用、保存與發揚，但並沒有指示實際措施。那麼，我們再來看看雙語國家的計劃的具體方向是什麼？

老實說，項目太多了，舉最簡單的幾項，要客運駕駛具備基礎英語溝通能力、政府採購文件雙語化（華、英）、提升勞工英語力、強化醫療院所及社福團體英語力…等等，林林總總，另外也提到政府官方網站的英語化、法規的英語化。這些事情在國家語言發展上面通通沒有打算推動，一個外語得到如此多的加持，而所有的國家語言都沒有得到一樣的待遇，一個發展中心拖了一年半，連個下文也沒有。

蘇院長要文化部自己去想國家語言該怎麼做，但是雙語國家就行政院自己親自領軍，規格這麼宏大，讓人不禁懷疑，究竟誰才是國家語言？看起來，英語還比較像國家語言。

最可悲的是，好不容易在勤奮的立法院長游錫堃努力之下，立法院總算為國家語言邁出了一步，設置了同步口譯的通譯制度，又因為一場所謂的「誤會」，竟又縮回去，暫停實行。到底到何年何月，國家語言們才能得最基本的尊重？難道要等到全部都死掉之後，再來追思演出嗎？

Photo Credit: 中央社 2021國家語言發展會議9日在師大舉行，會議以「邁向國家語言新時代」為題跨部會共同討論，行政院長蘇貞昌出席致詞。 中央社記者鄭清元攝 110年10月9日

從邏輯上來講，《國家語言發展法》和「雙語國家」是完全互相矛盾的政策，除了所指涉語言完全不同之外，國家語言是超過兩個以上的複數存在，而雙語國家只有英華雙語。

即便我們以最友善的解釋，硬說雙語國家是英語加上某一種本土語言，因為本土語言本身就超過兩個以上，認真實行《國家語言發展法》的狀況下，台灣不可能是一個雙語國家，一定是多語，超過兩種以上的多語。

而華、英「雙語國家」在計劃中就排除了本土語言的角色，如此，等於將本土語言放生。問題是瀕臨絕種的保育類動物明明是本土語言，卻把大筆資源投進這個世界上使用人口前三名的大語種，這就好像石虎面臨絕種，無要無緊（bô-iàu-bô-kín），但是100多隻名貴純種走私貓被處置，卻如喪考妣。

五、六個月前，台北市開教師甄試缺，視覺藝術類竟然全部8個名額都是雙語缺，引起輿論一片嘩然。問題是視覺藝術這種科目開雙語缺的意義何在？是藝術教學的專業能力比較重要，還是會講英語重要？如果英語很好，但該科目的專業能力不足，這樣子來教學，學生能學到什麼？英語？

英語課找外國老師，很多人應該都贊成，但如果每一科都要用英語教學，那外師的隊伍將會非常龐大。現行體制下，流浪教師已經太多了，雙語國家這個政策下去，只怕會雪上加霜。

並非所有的國民都需要優秀的英語能力，專業上有需要，人們自然會去補足那一塊，而不需要的人有更重要的事要去努力。反而本土語言才真是每個人都應該學習，也許很多人覺得只要有華語就夠了，但等到有一天本土語言真的被台灣人全部弄死，很多東西也就跟著死去了。

也許有人覺得台灣的過去沒什麼值得記憶下來的，死了就死。也許那一天，人們會覺得背出整本《莎士比亞》好像在現自己家的寶藏，而《雲州大儒俠》是怪異古老東方無法理解又無聊的玩意兒。到那一天，究竟什麼叫台灣人，不禁令人感到難以想像。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航