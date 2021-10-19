2021/10/19,
國際

被檢舉在臉書對泰王肖像不敬，學運領袖被控21條「冒犯君主罪」創泰國紀錄

被檢舉在臉書對泰王肖像不敬，學運領袖被控21條「冒犯君主罪」創泰國紀錄
2021年6月24日，泰國民眾聚集於曼谷民主紀念碑前舉行示威。圖中戴塑膠皇冠的是學生領袖巴利・奇瓦拉克（Parit Chiwarak）。Photo Credit：Reuters / TPG Images

我們想讓你知道的是

泰國有全世界最嚴厲的冒犯君主罪，刑法112條規定，任何人誹謗、侮辱或威脅國王、王后、王儲或攝政王，最高可判處15年有期徒刑。

（中央社）泰國學生抗議領袖之一巴利近日再度遭警方以冒犯君主罪起訴，這是巴利截至目前為止被控告的第21條冒犯君主罪，創下泰國政治史上單人背負最多條冒犯君主罪的紀錄。

泰國去年8月掀起學生抗議浪潮，抗議人士要求總理下台、修憲以及改革王室，抗議活動持續到年底。泰國政府從今年初起就不斷以刑法112條冒犯君主罪大規模逮捕抗議人士，今年4月爆發第三波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後抗議浪潮再起，遭到逮捕的人數持續成長。

參與抗議的人士如知名學運領袖賈圖霸（Jatupat Boonpatararaksa）、阿農（Arnon Nampha）、帕努沙雅（Panusaya Sithijirawattanakul）、帕努彭（ Panupong Jadnok）以及巴利（Parit Chiwarak）等，最近一年不斷在被拘捕和保釋中度過。

巴利目前仍被關押中，泰國人權律師組織（Thai Lawyers for Human Rights）今天指出，科技犯罪防治處（Technology Crime Suppression Division）的警察在10月8日以電腦犯罪法（Computer Crime Act）和刑法112條也就是俗稱的冒犯君主罪（lese majeste）起訴巴利。

泰國人權律師組織指出，有人檢舉巴利7月28日在臉書上傳對泰王肖像比出不敬手勢的照片，這是巴利身上揹的第21條冒犯君主罪，也創下泰國政治史上單人背負最多條冒犯君主罪的紀錄。

泰國有全世界最嚴厲的冒犯君主罪，刑法112條規定，任何人誹謗、侮辱或威脅國王、王后、王儲或攝政王，最高可判處15年有期徒刑。

泰國人權律師組織指出，從去年7月18日學生團體自由青年（Free Youth）發起反政府抗議到今年9月底為止，已有1458人因為參與抗議或是政治活動而被警方起訴，其中223人是18歲以下的未成年人士；而從去年11月到今年9月底，有145人被以違反冒犯君主罪遭到警方起訴，其中12人未成年。

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Photo Credit：Reuters / 達志影像
近年不斷被拘捕和保釋中度過的抗爭者。由左上到右下分別為：阿農（Anon Nampa）、帕莎拉瓦莉（Patsaravalee Tanakitvibulpon）、魯安普拉拜吉慈利（Tattep Ruangprapaikitseree）、帕努莎雅（Panusaya　Sithijirawattanakul）、奇瓦拉克（Parit Chiwarak）、帕努彭（Panupong Jadnok）

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


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