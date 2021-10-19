中國承建雅萬高鐵嚴重超支，印尼被迫投入國家預算支應

（中央社）中國以一帶一路計畫承建的印尼雅萬高鐵，傳出造價飆漲，因成本考量將只蓋4個車站，取消先前預定蓋5個車站的計畫。印尼政府日前也改變立場，同意用國家預算支應這項工程。

印尼媒體點滴網（Detik）報導，印尼中國高鐵公司（Kereta Cepat Indonesia China）執行長德威亞納（Dwiyana Slamet Riyadi）今天拜訪印尼媒體transmedia時指出，為了不增加成本，將取消在西爪哇省西萬隆縣（West Bandung）芝卡隆威當鄉（Cikalong Wetan）瓦利尼（Walini）興建車站的計畫，高鐵全線將蓋4個車站。

雅萬高鐵連接雅加達至西爪哇省萬隆縣（Bandung），全線142.3公里。印尼中國高鐵公司今年4月仍指出，加上新增的西萬隆縣百打拉冷鄉（Padalarang）車站，將有雅加達的哈里姆（Halim）總站、西爪哇省卡拉旺縣（Karawang）、瓦利尼、百打拉冷鄉，以及萬隆縣德加魯爾村（Tegalluar）機廠共5個車站。

Photo Credit：中央社 雅萬高鐵原先預定的車站瓦利尼，因周邊仍因土地爭議未取得開發執照，車站已改至百打拉冷鄉，與火車站為鄰。圖攝於3月23日。

中國2015年取得高鐵標案後，中國中鐵等中資國營企業與印尼國營企業合組印尼中國高鐵公司，中資占4成，當時宣布2019年完工，但土地徵收、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等因素導致工程延宕。

中國最初提出的雅萬高鐵造價為55億美元（約新台幣1540億元），後來增加到約60億美元，由中國國家開發銀行（China Development Bank ）貸款75%，還款期40年，寬限期10年，印尼中國高鐵公司籌措25%。

中國當年以保證無須印尼政府出資或擔保，由兩邊企業合作籌資的方案，獲得標案，如今高鐵造價飆高，印尼政府也被迫投入預算。點滴網報導，高鐵的建造成本增加到79.7億美元。財經媒體Kontan則報導，高鐵的造價已高達86億美元。

印尼羅盤報（Kompas）等媒體報導，印尼總統佐科威（Joko Widodo）10月上旬簽署2021年第93號總統令，取代2015年第107號總統令。新總統令允許動用國家預算支應雅萬高鐵工程，這個立場的改變也引起質疑。

佐科威頒布新總統令後，印尼國營事業部長索赫（Erick Thohir）指出，盼國會能同意，撥款72兆4400億印尼盾（約新台幣1437億元）給印尼鐵道公司（KAI）等合組印尼中國高鐵公司的4家印尼國營企業，做為雅萬高鐵的後續預算。

印尼媒體雅加達郵報（Jakarta Post）日前以社論呼籲，佐科威應利用將舉行20國集團（G20）高峰會的機會，向中國國家主席習近平反應雅萬高鐵的問題。社論指出，這項大工程有失敗不得的壓力，但工程的造價太過昂貴。

印尼中國高鐵公司指出，目前工程進度達79%，預計2022年底完工。

Photo Credit: Gunawan Kartapranata CC BY 4.0

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範