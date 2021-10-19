【蘋果秋季發表會】MacBook Pro搭配超強大升級版M1晶片，MagSafe和其他接口也都回來了

文：Mia、Anny

告別Touch Bar！全新MacBook Pro搭配新M1 Pro、M1 Max晶片

MagSafe和其他接口也都回來了

Apple秋季發表會的重頭戲MacBook Pro重磅登場！這次不僅一口氣換上驚喜發表的兩款新Apple Silicon M1 Pro和M1 Max，前幾代令使用者詬病的一些問題竟然罕見地從善如流改了回來。

一如先前傳聞，MacBook Pro採用鋁合金機身，為了極致加大顯示螢幕空間，MacBook Pro字樣改印到機底，螢幕邊框側邊減少24%、頂端減少60%，而且改成瀏海挖空並且對齊選單列，讓14吋螢幕實際上有14.2吋、16吋螢幕實際上有16.2吋的顯示空間。

螢幕採用Liquid Retina XDR顯示器最高1000 nit持續亮度及1600 nit峰值亮度，P3廣色域以及園採顯示，並支援ProMotion最高120HZ更新頻率。

14吋MacBook Pro重1.6公斤、厚1.55公分，16吋MacBook Pro重2.1公斤、厚1.68公分。

鍵盤方面，MacBook Pro實體鍵回歸取代了眾多使用者抱怨變來變去又不直覺的Touch Bar，並且鍵盤採全黑底設計，保留Touch ID，並且一樣有力度觸控板。

連接埠則是從前幾年大砍到使用者得另外購買轉接擴充，到現在大放送，支援3個Thunderbolt、1個HDMI以及SDXC卡槽、3.5mm耳機孔現在可支援高阻抗耳機。而且MegSafe磁吸充電回歸，也還是可以用Thunderbolt充電。

Photo Credit: Apple

相機和揚聲器也都有升級，相機現在支援1080p視訊以及更大的光圈以及感光元件，可以提供更清晰的低光攝影。音訊方面麥克風底噪降低60%，六揚聲器系統加強高低音並且支援空間音訊。

Photo Credit: Apple

晶片方面，這次一共發表了M1 Pro和M1 Max兩款新的Apple Silicon，並且透過統一記憶體整合CPU與GPU加速效能。M1 Pro有10核心CPU、16核心GPU、16核心神經網路引擎、200GB/s記憶體頻寬。M1 Max則有10核心CPU、32核心GPU、16核心神經網路引擎以及400GB/s的記憶體頻寬。

搭配新的MacOS Monterey，可以瞬間喚醒，並且新Apple Silicon已經可以支援達10,000個通用app，包括Apple內建app，以及常用的Lightroom、Capture One、C4D等軟體。

電池14吋機種電池容量70Wh，可支援11小時上網以及17小時影片播放，16吋機種電池容量100Wh，可支援14小時上網以及21小時影片播放。這也是Mac首次支援快充，30分鐘可以充到50%。14吋和16吋皆有太空灰、銀兩色。

MacBook Pro台灣售價已公布，14吋59,900元起，16吋74,900元起，美國已經開放預訂，下週開始出貨，台灣發售日期未定。

蘋果推出自家史上最強大猛獸M1 Pro、M1 Max晶片

繼去年推出自家基於Arm架構M1晶片系列Macbook產品，蘋果在今日發表兩個新晶片：M1 Pro與更強大的M1 Max晶片。

除了2021年更新的iMac和iPadPro之外，也已經在新款MacBookAir、13吋MacBook Pro和入門款MacMini中使用上M1系列晶片，也代表著蘋果的入門款到中階硬體產品都已經有取代英特爾的解決方案。

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發表會中介紹，新晶片M1 Pro採用5nm製程，配備最高十核CPU，包含八個高效能及兩個節能核心，與M1相比M1 ProCPU性能提高70%，圖形處理性能提升兩倍。可以支援高達32GB的記憶體，運行速度高達200GB/s，M1 Pro總共有337億個電晶體是去年M1的2倍。

另外也推出M1 Max，M1 Max晶片是建立在M1 Pro基礎上，同樣是配備10核CPU，運行速度高達400GB/s，最高支援32核GPU，比原先M1的GPU性能提高了四倍，具有 64GB記憶體，M1 Max具有570億個電晶體，是蘋果目前為止自家最強大的晶片，甚至還可以將四個外接顯示器連接到單個設備！

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蘋果還表示，與常規M1和坊間四核和八核PC筆記型電腦晶片相比，新的M1 Pro和M1 Max晶片每瓦提供高達1.7倍的CPU性能。

M1 Pro與M1 Max擁有Apple設計的媒體引擎，能夠加速影片處理，同時最大化電池續航力。M1 Pro也包括專為ProRes專業影片解碼器所設計的加速功能，允許播放多道高畫質4K與8K ProRes影片串流，且功耗相當低。M1 Max更加進階，影片編碼速度比M1 Pro快達兩倍，且配備兩個ProRes加速器。藉由M1 Max，全新MacBook Pro能在Compressor用比前一代16吋MacBook Pro最多快達10倍的速度轉碼ProRes影片。

M1 Pro最大能接兩個外接螢幕，M1 Max則是四個。M1 Pro最大記憶體為32GB，M1 Max則是64GB。

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音樂軟硬產品更新

Apple Music推出全新聲控方案

蘋果宣布Siri與Apple Music有更大整合升級。Apple Music提供訂閱者提供數百種心情和活動的新播放列表。可以透過Siri通過語音指令收聽，Apple Music推出透過用Siri操控的聲控方案（Voice Plan）每月4.99美元，加上目前的個人訂閱以及家庭方案，一共有三種訂閱方案，這項方案也將在台灣推出。

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多彩HomePod Mini

HomePod Mini新增黃色、橙色和藍色版

蘋果智慧居家系列中的HomePod Mini小小體積84.3公釐卻具備有響亮音質，帶來豐富飽滿的360度音感，HomePod Mini也在本次發表會出現，新增黃色、橙色和藍色版，還有原先的太空灰跟黑色，一共有五色，搭配彩色觸控板，售價99美元，台灣售價NT$3,000，預計在11月正式上市，也正好趕上聖誕假期。

Photo Credit: Apple HomePod Mini新增黃色、橙色和藍色版

第三代AirPods

一直以來果粉的愛用產品AirPods系列商品，是蘋果可穿戴設備業務重要的一部分，本次如預期推出AirPods 3。

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Apple推出了第三代入門款AirPods有類似AirPods Pro的外觀，耳機桿長度更短，全新低失真驅動器，帶來空間音訊，更加抗汗抗水，全新的輪廓設計，且有自適應均衡功能可根據耳道調整聲音頻率，支援杜比全景聲、空間音訊讓聲音像是環繞周圍，看電影獲得沉浸式體驗。

航上也升級，現在充電一次可以收聽六小時，使用充電盒最多可以收聽30小時，耳機盒支援無線充電可為AirPods 3帶來四次額外的充電，不過沒有耳機套、無主動降噪功能，售價179美元，台灣售價NT$5,990，今起預訂下週出貨，AirPods 2的價格為129美元（台灣NT$4,290）持續在官網販售。

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本文經Inside硬塞的網路趨勢觀察授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航