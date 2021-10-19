家族、情侶不可錯過！ 埼玉縣「非日常」玩樂體驗

埼玉縣鄰接東京，是聚集許多野營體驗及戶外活動景點的人氣區域，在埼玉縣秩父及長瀞的西部地區更有三分之一為廣大的自然森林。特別是位於秩父的武甲山，是由珊瑚礁等深海底的堆積物所形成，因此無論在地質學領域或是景觀教育領域，均有很高的參觀價值，也是受到日本國家認證的地質公園。有鑑於台灣近年吹起一股野營風潮，特別介紹埼玉縣近2年的超人氣野營設施，在此可盡情體驗自然並享用在地食材美食！

Photo Credit：ときたまひみつきち COMORIVER 已事前準備好，現場只需簡單調理的西班牙海鮮燉飯

非日常豪華野營場 ときたまひみつきち COMORIVER

位於埼玉縣比企郡都幾川町的「ときたまひみつきち COMORIVER」，是可以烤肉級賞遊川岸風光的高檔野營場。不僅能在野營帳棚內，傾聽都幾川流經的潺潺水聲，也有豪華小木屋等各式住宿空間能夠提供選擇。此外，亦有劈柴與營火體驗，各住宿空間的距離也能保有私人隱私。在這邊食材、設備及炭火等烤肉用品都一應俱全，無須事前準備也無須事後清理，就能輕鬆享受野營。在料理方面可品嚐隨著季節更換的當季前菜與新鮮蔬菜，還有爽快的肉類主餐，令人大快朵頤，沉浸於大自然的特別戶外時光。另外，小木屋也附設了燒烤露台，一樣能盡情享受烤肉美饌。

值得一提的是，除了住宿以外，這裡還有芬蘭式炭火冰屋三溫暖及一般三溫暖mokki可提供任選體驗。（1名成人價格：19,500 日元以上），在這裡享受潺潺河水及蟲鳴鳥叫，還有綠意盎然的身心放鬆時光。

非日常豪華野營場 Nolla名粟

於2020年開幕，位於埼玉縣飯能市名粟地區的「Nolla名粟」是能體驗北歐文化的複合式設施。有著芬蘭式戶外三溫暖與豪華野營場，還有北歐風烤肉，在週末更能參加體驗市集與活動。主打的芬蘭式三溫暖為利用蒸氣（使用燃燒的三溫暖火爐以香氛氣息的水蒸氣讓體感溫度上升）促進發汗，再搭配白樺嫩葉製成的植束拍打全身，促進血液循環及肌膚緊緻，並沐浴在森林的清爽香氣中。

Photo Credit：Nolla名粟 在帳棚裡享受被大自然擁抱的愜意時光

園區內設有咖啡廳「Cafe&Shop YAMASEMI」，可讓美味咖啡陪著您一起放鬆。另外，有著小學生以上孩童的家族，非常推薦大自然中的戶外三溫暖。附近的Metsä主題樂園可租借腳踏車，也可體驗舒服的騎行踏青行程。

Photo Credit：秩父地質重力公園

番外篇 非日常戶外景點 秩父地質重力公園

在壯麗的景色之中，能夠體驗在「舊白川橋的橋墩」上高達50公尺橫渡吊橋的「空中走道」等許多重力相關的刺激活動，例如高空彈跳、用快速游繩爽快的穿越荒川溪谷、或是在溪谷盪鞦韆等，在享受埼玉大自然的同時也能體驗驚險刺激的戶外運動。活動主要適合於15歲以上，15歲以下則推薦「秩父森林冒險」體驗。