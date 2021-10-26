《字體的技藝》：任何標準都不可能完美無缺，統一碼也不例外，但它奠定了一個架構

文：羅伯．布林赫斯特（Robert Bringhurst, 1946～）

到目前為止，字體排印產業的發展主要在於業界人士本身的知識與技能，而非工具的精細功能，但工具既能限制技能的發揮，也能讓設計師自由揮灑。因此，工具的局限還是值得我們探究。而現代工具變遷極快，更需要我們去了解。

9.1 十萬字元大軍

9.1.1 字元清單的改變

一般常說，拉丁文字有26個字母、希臘文字24個、阿拉伯文28個。但只有當限縮在只有大寫或小寫單一套字母、一小段特定歷史年代、單一種優勢方言時，這個說法才成立。

如果算進大小寫之分、變音符號，以及來自全球語言的母音與子音─á à â å ã ä ą ă ā æ ǽ ç ć č ċ ð đ é ł ñ ň ņ ő š ś ş þ ű ů ū ŵ ý ž ź ż等等─那麼拉丁文字其實遠遠不止26個字母，而是將近600個，且隨時可能增加。

研究西方經典的學者現在使用的古希臘文字母中，母音變音符號就有一大串─ά ὰ ᾶ ἀ ἃ ἄ ἆ ἁ ἅ ἃ ἇ ᾷ ᾆ等等─但跟拉丁字母比起來仍然是小巫見大巫，總共不到300個字符。

除了來自全球語言的600個字母之外，數學家、文法學家、化學家、甚至字體排印師，也都會提出新的符號：阿拉伯數字、標點符號、技術專用符號，還有從希伯來文、希臘文與西里爾文字借用的外來字母；碰到需要或適合的字型時，可能還會有連字或替代字形。現在已經不可能精確計算出活字或字符的數量，但總數肯定已經超過1,000。

十八世紀末，英文手工排字人員的排字機下盤（lower case）通常有54格，裝的是羅馬正體或義大利斜體的a到z字母、阿拉伯數字、基本連字、空格及標點符號。上盤（upper case）則有98格，裝著大寫字母與非字母符號。上盤加下盤總共有98 + 54 = 152格，是英文手工排字人員的的最低基本配備。

這樣的容量常常無法滿足排字人員的需求，便需要更多組排字盤。兩組排字盤有304格，三組有456格，四組有608格。長久以來，這些數字構成了字體排印師的工作條件。

古騰堡的排字盤如何配置已不可考，但我們仍知道他使用的活字數量。他排的四十二行聖經，即使採用單一字體、單一大小、無變音符號，用的字符也不只26種，而是足足有290種。五個世紀後出現的Monotype排字機也相差不遠，標準矩陣字模有255格，後來擴大到272格。

印刷狂熱者有時候會把「排字盤格式」講得像是一種普世規則，但其實排字盤的格式就像地形一樣，會因地而異。手工排字人員在排版時，常常不是使用上下兩個排字盤，而只有一個。現在的排字盤最少可能只有89格，也可能多達400格或更多。

相較之下，早期的電腦與電子郵件系統簡直毫無字體排印的概念。這些系統使用的是由美國資訊交換標準代碼（American Standard Code for Information Interchange，簡稱ASCII）所定義的標準字元集，每一個字元僅由七位元的二進位資料表示，所以字元最多只能有27 = 128個。

128個字元中，通常有33個保留給控制字元使用，還有一個字元代表空格，剩下94個字元——連西班牙文、法文或德文的標準字元集都容不下。這樣一套字元集，居然用了這麼久都不覺得有所缺陷，足見二十世紀中葉的美國文明（或美國的技術菁英）的文化認知有多麼狹隘。

1980年開始使用的ASCII延伸字元集，將每個字元增加到八位元的資料，因此字元集總共有28 = 256個碼位。一般來說，有228個碼位會分配給字符，但編輯與排版軟體又時常限制只能用216個字符，甚至更少。

一般的電腦鍵盤上根本看不到字元表末尾的碼位，但通常是從日內瓦的國際標準組織所制定的拉丁1（Latin-1）字元集中，選出幾個字元來填補。這些字元包括ä、ç、é、ñ等，我們會在第427頁的附錄B中進一步討論。

216或228個字元雖然還是不多，但對於所謂西歐、北美使用的主要語言來說，已經足以達成基本溝通需求。然而對數學家、語言學家與其他專家來說，這套字元集已經難以滿足需要，更別說成千上萬使用拉丁字母書寫捷克文、豪薩文（Hausa）、匈牙利文、拉脫維亞文、納瓦荷文、波蘭文、羅馬尼亞文、土耳其文、越南文、威爾斯文、約魯巴文（Yoruba）等語文的人了。

ASCII延伸字元並不屬於現實世界，也不屬於聯合國大會，而是屬於北約組織：是非我即敵的冷戰心態在科技領域的遺緒。

北大西洋公約組織（NATO，簡稱北約組織）於1948年創立時，是完全由西歐國家組成。希臘與土耳其於1952年加入，字體排印的格局理論上也該隨之放寬，但實際上卻沒什麼改變。

設計良好、價格平實，又能處理數千個不同字元的軟體，在1980年代早期已經上市，也廣為使用。但是在業界的標準化過程中，字元數先是減少，後來才大幅增加。有些字體排印工具並沒有跟上這個趨勢。現在市面上還是可以找到心胸褊狹、文化眼界發育不良的字體排印軟體，而且還十分常見。

早期的字體排印師隨時可以刻新模、鑄新字，電腦其實也給予我們一樣的自由。但在數位世界中，要發展出一套能容納這麼多字元且全世界通用的標準字母，便需要從八位元碼進化到十六位元碼。

經歷這場變革後，一套字母就可以有216 = 65,536個字元。這樣一套巨大的標準字元集稱為統一碼（Unicode）。統一碼的第一個版本在1980年代末期成形，並於1990年代初期發表。到了2000年，電腦作業系統中開始內建統一碼的初步形式，主要的數位字型公司也將其採納為新的編碼標準。

《統一碼標準》（The Unicode Standard）2017年的10.0版，可上www.unicode.org網站參閱。

任何標準都不可能完美無缺，統一碼也不例外。但它奠定了一個架構，不只收錄了完整的全球拉丁字母，也讓阿拉伯文、中文、西里爾文、天城文、希臘文、希伯來文、柬文、韓文、拉丁文、泰文、藏文以及數百種其他文字，在技術上都能共存。

但很快地，65,000多個字元就不夠用了。為了擴充統一碼，有210=2,048 個碼位改成兩兩一組，讓每一個碼位對應兩個十六位元碼。這樣一來，就可以多出10242 = 1,048,576個字元。最新的統一碼版本（2017年的10.0版）中，總共定義了112,956個字元，另外將137,468個碼位留作私人使用，如此還有超過800,000個碼位空白，可供未來分配。

很少人真的用得到130,000個字元，也很少人會想記住這麼多字。讀寫中文的人通常都熟諳20,000個字元；使用韓文的人可能要學3,000個或更多；使用的語言書寫系統較為簡單的人，熟悉的字元則可能不到1,000個。

但是，還是有許多作家、編輯、字體排印師與普通人，會想拼寫捷克作曲家德佛札克（Dvořák）、波蘭詩人米沃什（Miłosz）、納瓦荷語的郊狼（Mą’ii）或阿拉伯哲學家法拉比（al-Fārābī）這些名字，或是想引用古希臘悲劇作家索福克勒斯（Sophocles）或俄國作家普希金（Pushkin）的著作，或是吠陀經、佛經、聖經詩篇的原文，或是想寫出ϕ ≠ π這樣的式子。這些人都可以享受統一碼海納百川的好處。想要閱讀非英文、非拉丁文字的電子郵件的人，也同樣能受惠。

這世界上可能永遠不會出現一次擁有130,000個設計良好的字元、由一位設計師獨力完成的單一字型。但是，現在已經有不少字型擁有超過一萬個字元，設計水準不錯，編碼也依循統一碼。現在的電腦作業系統也都支援。

更重要的是，不同文字與符號系統的字型之間，可以透過調整粗細、字母適距與字級表，結合為和諧的一體。這種字體排印領域中的外交睦鄰，是相當重要的任務。當不同的字元集結合時——即使彼此屬於不同字型，也必須共享字體排印的空間——統一碼便可以是一種居中協調的機制。

書籍介紹

本文摘錄自《字體的技藝：從字體選擇、文字編排到版面形塑，當代字體排印大師30年的美學實踐》，大塊文化出版

作者：羅伯．布林赫斯特（Robert Bringhurst, 1946～）

譯者：陳中寬、王明嘉（審定）

【作者介紹】

羅伯．布林赫斯特，字體排印師、翻譯家、文化歷史學家、語言學家，加拿大聲譽最為崇隆的詩人之一。出生於洛杉磯，於印第安納大學研讀比較文學、於不列顛哥倫比亞大學研習詩歌。其詩歌借鑒了他在美洲原住民神話方面的經驗，以及哲學、比較文學和語言學方面的訓練。作品以語言清晰度而聞名。

著有《字體的技藝》，歷經多次修訂，融匯了作者三十年累積的經驗，備受國際字體排印業界與學界推崇。本書於業內地位經典，多年來廣受引用，設計師之間常直接以「布林赫斯特」稱呼本書。

【本書特色】

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Photo Credit: 大塊文化

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航