2021/10/19,
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美好的台灣召喚了《甘露水》，作品能在此時現身蔡英文推了一把

美好的台灣召喚了《甘露水》，作品能在此時現身蔡英文推了一把
《甘露水》｜Photo Credit: 黃邦銓、林君昵提供

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林曼麗認為，冥冥中一切都有安排，這是黃土水自己選擇的時間，「我不敢居功，但我認為是美好的台灣召喚了『甘露水』，讓作品以最適當的時機重新出現在台灣人面前」。

文：趙靜瑜（中央社記者台北18日電）

封存將近50年，台灣雕塑家黃土水大理石雕塑作品《甘露水》將在年底修復後展覽。重要推手藝術學者林曼麗表示，是現在的台灣召喚了黃土水，讓作品在此時現身，而蔡英文總統推了一把。

黃土水「甘露水」重見天日 林曼麗奔走促成
Photo Credit: 黃邦銓、林君昵提供
在國家文化藝術基金會董事長林曼麗（中）奔走之下，封存將近50年，雕塑家黃土水作品《甘露水》將在年底修復後展覽。

現任國家文化藝術基金會董事長林曼麗今（18）天傍晚接受中央社記者專訪時表示，幾十年來美術界都知道《甘露水》的存在，但始終不得其門而入。林曼麗認為，冥冥中一切都有安排，這是黃土水自己選擇的時間，「我不敢居功，但我認為是美好的台灣召喚了《甘露水》，讓作品以最適當的時機重新出現在台灣人面前」。

林曼麗認為，現在正是台灣人會喜愛自己的文化，會對台灣有所關心的時代，「是這個時代召喚了《甘露水》」。

林曼麗表示，2020年黃土水《少女》胸像展出時造成轟動，「2021年則是《甘露水》入選第3屆帝展100年，我暗自認為我可以努力看看，內心也有股力量催促我不要放棄，但說實話，這麼多年不是沒有單位努力過，但總是鎩羽而歸，我想都不敢想會成功」。

林曼麗回憶她先去找了台中地方耆老何澄祥，何澄祥介紹台中知名婦產科醫生李茂盛，他也是小英之友會台中會長，「我想可能需要總統出面，我就跟總統幕僚李拓梓聯繫，李拓梓父親就是藝術史學者李欽賢，非常理解藝術家黃土水的時代意義」。

林曼麗透過總統府聯繫上李茂盛，4月30日到其醫院見面，「沒想到台灣美術史上幾十年的結，就在那一秒鐘打開了」。

林曼麗帶著國立臺北教育大學北師美術館團隊去了醫院，沒想到連張鴻標醫師的後代張士文與張士立兄弟都來了，大哥張士文看到林曼麗馬上開口說：「你們來把她（甘露水）運走吧！」林曼麗問他有什麼條件？張士文表示：「我們家族沒有條件，我等這一天等很久了，這樣我們對父母親可以有所交代了。」

林曼麗說當下她非常感動，「我覺得那是人與人之間的信任，張氏家族成員們知道這是台灣的珍寶，而現在這個時代的台灣會珍視《甘露水》。」9月6日在總統蔡英文見證之下，《甘露水》已經移交給國家，未來北師美術館展覽之後，將由文化部找尋適當館所收藏。

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：楊士範

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