許淑華擊敗馬文君贏得國民黨內初選，將投入2022南投縣長選戰

＊首圖為許淑華日前在黃捷罷免案時站台宣講。



（中央社）國民黨南投縣長初選民調結果今（19）日出爐，立委許淑華擊敗同黨立委馬文君以及南投市長宋懷琳勝出。馬文君表示，會全力支持許淑華；宋懷琳也表態會支持民調勝出人選。

國民黨南投縣長電話民調記者會今天上午在南投縣議會舉行，南投縣長林明溱、南投縣議會議長何勝豐以及許淑華、馬文君等人都到場關心民調結果，國民黨南投縣黨團在記者會上公布由許淑華取得民調第一，但未說明3人的民調數字。

許淑華在記者會上指出，南投縣是觀光及農業首都，但是在觀光上面臨陸客不來、國外觀光客人數不如預期的問題，南投縣應該為後疫情時代作好準備，她將南投縣定調為觀光首都之後的低碳城市，未來她會提出針對縣內13鄉鎮的觀光、交通及社會福利的政策白皮書。

有媒體詢問距離縣長選舉還有1年時間，現在確定人選是否有特殊原因，許淑華表示，有人認為這次提名的時程比較早，縣長參選要籌備的工作很多，其實時間緊迫，加上對手的力道很大，基層的警覺心很高，都認為提名時程要提早，1年的時間其實很緊張。

馬文君則說，希望許淑華能在縣長選舉勝選，她會持續為鄉親服務，而南投縣是一個比較貧窮的縣市，要讓南投縣變好只有團結才辦得到，她會全力支持許淑華，讓縣民安居樂業是她和許淑華的共同目標，她也會在立委的崗位上繼續努力。

《中央社》報導，馬文君曾任埔里鎮長、南投縣議員，出身政治世家， 2009 年立委補選當選後，連任至今10 年，不難看出她的深厚政治人脈及為地方爭取建設的成果，加上時常與南投縣長林明溱踏勘各種改善工程、出席活動，地方曝光度高。可惜這次初選不敵許淑華。

至於宋懷琳今天未出席記者會，僅派代表出席強調，尊重民調結果，也會支持民調勝出的人選。

南投縣長林明溱2屆任期任滿，許淑華、馬文君以及宋懷琳等人表態爭取南投縣長提名，在國民黨南投縣黨團協調下，決定由3名參選人各選1家民調公司，16日晚上6時到9時30分間舉行電話民調，今天上午公布民調結果，這份民調會由國民黨南投縣黨部送交國民黨中央，做為南投縣長提名依據。

許淑華是誰？

許淑華今年46歲，南投縣人，是現任國民黨立法委員，選區為南投縣第二選區（南投市、名間鄉） ，曾任南投市市長、南投縣議員、國民黨中央常務委員，高中時還曾參加「環球中華小姐」選美比賽，獲得第4名。

父親許天送在南投是地方知名人物，曾任兩屆南投市代表會主席，更在地方興建公廟，與不少地方人士頗有交情，也因此許淑華算是「政治世家」出身。許淑華在2002年1月，代表親民黨投入南投縣議員選舉，隨後當選南投縣議員，當時她年僅27歲；3年後，2005年12月3日許淑華以六成得票率當選南投市長，並在2009年順利連任，是南投市至今最年輕的市長。

2013年底，許淑華宣布爭取國民黨南投縣長提名初選，但後來敗給了當時已連任兩屆立委的林明溱。2015年許淑華從補選開始轉戰立委，順利擊敗對手替國民黨拿下一席，接著在2016年、2020年都順利高票連任，任內持續關注南投的地方建設、交通發展和教育等問題，曾幫助偏鄉學童募鞋，改善學校操場跑道等。

2018年8月10日，許淑華正式接受邀請成為九合一選舉中國國民黨高雄市長參選人韓國瑜的競選發言人。在11月23日選前最後一夜，許淑華變裝「神力女超人」出席，亮眼外型也讓她打開全國知名度，還被網友稱為「被立委耽誤的模特兒」。

徐淑華在這次黨內初選後，在臉書上發文感謝南投鄉親一路支持，並表示自己從政20年間，無論擔任什麼職務，服務她熱愛的南投是唯一的工作，也是不變的承諾。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範