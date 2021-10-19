台灣首座裸體雕像《甘露水》現身，林曼麗：「不太同意《甘露水》被稱為台灣的維納斯」

文：趙靜瑜（中央社記者台北18日電）

黃土水作品《甘露水》是台灣首座裸體雕像，重達500公斤，日前現身。除了部分女性私密之處遭黑墨汙染之外，其餘完好無缺，目前正在修復中，預計年底將在國立台北教育大學北師美術館展出。

Photo Credit: ©黃邦銓、林君昵，提供｜北師美術館 黃土水，《甘露水》，1921，大理石，80x40x175cm，文化部典藏

展覽總策畫，也是國家文化藝術基金會董事長林曼麗接受中央社記者專訪時表示，她不太同意《甘露水》被稱為「台灣的維納斯」，「黃土水雖然學習西方的雕塑技法，但他沒有承襲西方的美學標準。《甘露水》的造型非常東方，可以說是非常台灣人，身材不是西方美學九頭身，而是有點矮短可親、又充滿力量與希望，非常非常美。」

1919年，黃土水開始創作大理石雕塑《甘露水》，1921年《甘露水》入選第3屆帝展；1922年《甘露水》受邀於和平紀念東京博覽會展出；1930年黃土水因腹膜炎過世，享年35歲；1931年《甘露水》返抵台灣，由台灣教育會館收藏，也在「黃土水遺作展」亮相。

1945年日治結束，1946年台灣省參議會接管台灣教育會館，1954年台灣省議會改制為台灣省臨時省議會，1958年台灣臨時省議會遷往台中，所有的物品隨之搬遷。

林曼麗推想，當時一方面台灣文化被忽視，二方面當時雕像是裸體，有妨害風化之嫌，再加上當時白色恐怖之後的社會氛圍，《甘露水》的藝術成就不曾被理解，同時官方也無法珍視其重要性。

林曼麗說，《甘露水》被棄置在台中火車站附近，後來運到了外科醫生張鴻標的診所，就安置在一樓診所起居間。林曼麗說，張鴻標雖然是外科醫生，但本身很喜歡雕塑，作品還曾經入選省展，「我想像他這樣的台灣精英分子，想必會知道《甘露水》的意義，也許正是他接手守護的動機」。

Photo Credit: 中央社 國家文化藝術基金會董事長林曼麗

《甘露水》1958年到1974年，都被存放在張鴻標外科診所，張鴻標1976年過世，就在他過世前2年，他選擇將《甘露水》以麻布袋包裹完整，封存於木箱中，安置在家族經營的霧峰工廠裡，「對張鴻標醫師來說，雖然他不知道未來會如何，但還是將《甘露水》託付給後人，我想他正在等待一個美好未來的到來，而今年是《甘露水》誕生也入圍帝展100年，正是最好的時機。」

今年5月6日赴霧峰工廠開箱《甘露水》時，林曼麗瞬間難以言語，「那木箱放在一個非常安全的角落，近50年的灰塵十分厚重，當拂塵之後《甘露水》現身，我內心充滿喜悅。」

林曼麗認為，黃土水學西方雕塑，但他的美學跟內涵仍然非常台灣而東方，充滿生命力，「我每次看他作品就會起雞皮疙瘩，非常感動」。

林曼麗也在1921年日本出版雜誌《東洋》中看見黃土水寫的文章中讀到「生在這個國家便愛這個國家，生於此土地便愛此土地，這是人之常情」、「台灣是充滿了天賜之美的地上樂土」，可以感受到黃土水熱愛台灣的真心。

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