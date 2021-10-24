當美國不再當「世界警察」，歐洲盟邦如何摸索出新的國際秩序？

文：Ian Bateson

8月31日美國在阿富汗的軍事任務正式結束後，美國總統拜登（Joe Biden）向美國國民發表講話說，撤軍的決定不僅關乎阿富汗，也將「結束通過大規模軍事行動重塑其他國家的時代」。

這相當於對美國在世界上的作用進行了重新評估。「隨著我們對過去20年來，指導我們國家的外交政策翻開新的一頁，我們必須從我們的錯誤中吸取教訓」，拜登接著指出：「我們在制定任務時要有明確的、可實現的目標，而非遙不可及的目標。」

跨大西洋智庫德國馬歇爾基金會（GMF）的民主倡議負責人卡茨（Jonathan Katz）認為，鑑於這樣的新優先事項，再把美國視為世界警察就已經不合適了。他解釋道：「世界警察的定義已經過時，因為美國目前在全球的參與，實際上聚焦在美國和其政府以及合作夥伴認為最重要的問題上。」

價值觀危機

阿富汗人試圖逃離自己國家的恐慌畫面，在美國引發了一場關於美國在世界的未來角色的討論。美國媒體將阿富汗與越南相提並論，使許多人懷疑阿富汗撤軍是否會導致美國外交政策的類似退縮。

政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）的創始人佈雷默（Ian Bremmer）在YouTube上評論道：「過去50年裡，世界一直依賴最強大國家的領導水準，但現在越來越難以依賴。」他補充說，美國在冷戰期間和911事件後扮演的角色，不再得到足夠多的美國民眾的支持。

佈雷默還認為，美國與其他國家的聯盟，將越來越多地基於共同價值觀之外的其他利益。在佈雷默看來，不是軍事或經濟力量的削弱在推動外交政策的變化，而是他們曾經認為自己在全球範圍內捍衛的價值觀的危機。

根據2021年6月的皮尤民意調查，57％的美國人認為美國的民主「曾經是一個很好的例子，但近年來已經不是了。」還有23％的人甚至認為美國從來都不是一個好榜樣。

「美國有越來越多的選民認為，這些希望改造社會的戰爭並不受歡迎」，大西洋理事會（Atlantic Council）高級研究員馬魯西奇（Damir Marusic）說：「在阿富汗之後，大規模塑造國家的行動受到了嚴重的打擊，可能會影響一代人。」

卡茨認為，從阿富汗撤軍提供了一個機會，美國可以轉移戰略重點，更多地關注對抗俄羅斯、中國和現有民主國家倒退的問題。

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注重安全合作

與此同時，在大西洋的另一邊，針對美國的國際角色變得更加有限，歐洲領導人正在評估由此帶來的影響。雷根斯堡大學國際關係學教授比爾林（Stephan Bierling）介紹：「包括德國人在內的歐洲人，再次意識到他們對美國的依賴性有多大。」

這種意識使歐盟內部加強軍事合作的呼聲再次高漲。「作為一個全球經濟和民主聯盟，我們無法在沒有援助的情況下，確保我們的公民和那些因為幫助我們而受到威脅的人安全撤離，歐洲能滿足於這種現狀嗎？」歐盟高峰會主席米歇爾（Charles Michel）9月1日在斯洛維尼亞舉行的戰略論壇開幕式上發問。

在《紐約時報》的一篇評論文章中，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell Fontelles）呼籲加強安全能力的投資。「（阿富汗）撤軍的時間和性質是由華盛頓確定的。我們歐洲人發現自己——不僅在撤離喀布爾機場一事上，而且更廣泛地——取決於美國的決定，」他寫道。

德國基民盟的領導人拉舍特（Armin Laschet）在接受《法蘭克福匯報》採訪時也說：「歐盟必須能夠在沒有美國夥伴的情況下採取行動。」

在歐盟框架內加強軍事合作的概念並不新鮮，但也沒有取得廣泛的成功。歐盟保持著大約1500人的快速反應部隊，但他們沒有被派往活躍的衝突地區，也沒有被用來解決重大危機。現在，新的軍事合作計劃再次被提上日程。

總部設在倫敦的國際戰略研究所的格里希（Bastian Giegerich）認為，阿富汗事件後，這種對聯合軍事能力的投資至關重要——但需要一定的條件，「如果沒有德國的一大貢獻，則無法實現。」

潛艇危機帶來的後果

美國、英國和澳大利亞宣佈了一項新的印太安全協議，這使外界對美國在歐洲的外交政策的未來更加擔憂。達成該協議至少部分是為了遏制中國。澳大利亞由此取消了與法國簽訂的價值660億澳元（570億歐元）的12艘柴油潛艇合同，轉而向美國購買核潛艇。

法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）稱此舉為「背後捅刀子」，並將拜登的做法描述為「不發推文的川普（Donald Trump）」。而且，法國是在這項交易被公開的幾個小時前才得到通知的。分析家巴爾金（Noah Barkin）指出，「在經歷阿富汗的尷尬之後，美國國家安全委員會高層急於為拜登帶來一場大勝」，因此很少考慮到這可能會對其他盟友產生的影響。

這給柏林敲響了警鐘。「這一決定的產生方式無疑是令人警醒的，沒有事先與受影響最大的國家進行任何協商」，德國外交部長馬斯（Heiko Maas）向德國之聲坦言：「每個國家都在自問：如果這事發生在我們身上怎麼辦？」

馬斯說，很明顯，美國希望更多地參與印太地區，減少在其他地區的參與，「這不禁給歐盟提出了一個問題：那我們的參與呢？」

與時俱進的美德關係

在德美軍目前規模為約3萬6000人。拜登上台後，推翻了美國前總統川普將其中1萬2000名士兵部署到其他地方的計劃。今年4月，拜登政府還宣佈，計劃在德國增加約500名軍事人員。

不僅是美國，德國也受到了冷戰結束和基於價值觀的聯盟削弱的影響。根據2020年凱度民調公司（Kantar Public）的調查，36％的德國人認為同中國的關係比同美國的關係更加重要，反之認為同美國的關係更加重要的為37％。

亞琛工業大學教授、歷史學家施瓦貝（Klaus Schwabe）認為，儘管中國已成為德國的重要貿易夥伴，但中德關係不能取代德美關係。他說，中國的安全戰略和政治制度，使德國不可能與中國建立與美國相同的關係。

無論德國政府的組閣結果如何，都必須迅速確定其優先事項。卡茨認為，隨著拜登政府對美國外交政策的重新調整，它一直在努力尋找能夠堅持到底的歐洲夥伴。卡茨表示：「今年秋天，德國將有新的領導層，法國也即將舉行總統大選，英國仍處於脫歐後的狀態——所以現在很難找到那些與本屆政府步調一致的領導人。」

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