【串流大人物】專訪Taiwan+執行長蔡秋安：廣邀外籍專業人士籌組「國家隊」，用影像將台灣帶到世界舞台

由文化部設立、中央通訊社承接的國際影音串流平台計畫「Taiwan+」（Taiwan Plus、台灣+），是台灣首個向國際觀眾宣揚台灣的英語影音新聞報導與節目影音串流平台，期望發出台灣的聲音，向英語世界提供區域事件與問題的多媒體平台。

Taiwan+內容設定有嚴肅的新聞議題、軟性的文化節目、藝術主題，目的是將台灣的故事、新聞與節目帶到全世界，任務是對國際社會傳達台灣的聲音與成就，介紹台灣值得關注的人事物。由前福斯傳媒集團亞洲區執行副總裁暨大中華區董事總經理蔡秋安擔任執行長，已於2021年8月30日正式上線，同步推出戲劇《斯卡羅》，搶先在海外地區獨家首播。

Photo Credit: 中央社 8月30日晚間，Taiwan+在國立台灣博物館廣場舉行全球開播典禮。

但是，Taiwan+的成立並非一帆風順，由於兼負「宣導台灣」的重責，各界也對Taiwan+充滿關切。

2020年7月文化部耗資10億元規劃國際傳播數位計畫，委託公視建置英語網路影音平台，涵蓋新聞、節目、專題、紀錄片等內容，向世界宣告台灣的經驗與價值。當時就被外界質疑這項計劃會讓公視成為大外宣機構，而公視董事長馮小非也發文抨擊執政當局罔顧公視獨立性，強制介入公視經營。最後文化部終止國際影音平台相關委託案，於2021年5月改由中央社承辦執行，並正式定名為「Taiwan+」。

作為台灣第一個全英文的影音串流平台，Taiwan+承載著呈現台灣的多元聲音，與自由開放的價值這項重要使命。蔡秋安表示，很榮幸成為開創性的第一棒，也深切感受到任重道遠的壓力。「Taiwan+要把台灣的活力、自由、開放與多元價值，真實呈現給全世界，這是整個團隊的長期承諾與目標。」

「我們公司員工的組成很有趣，有各個國家的人，可能跟一般台灣的媒體公司不一樣。」蔡秋安接受《關鍵評論網》專訪時表示，Taiwan+的團隊有來自美國、英國、法國、加拿大、澳洲等多國人士跨海來台工作，就如同小型的世界村縮影。Taiwan Plus是全英文、全影音的串流網站，目標為全球使用英語人士，自然在國際通用的語言要求與標準都比較高。

Photo Credit: 關鍵評論網 / 王祖鵬 Taiwan+執行長蔡秋安

而Taiwan+的內容以英文為主，先以英文市場為宣傳目標，蔡秋安也坦承，精通英文的台灣媒體人並不夠多，因此必需借重外籍人士。「這些人員有些原本是之前就以顧問的型式參加前導計畫的，雖然是短期計劃，但這些顧問都蠻有經驗的，他們有一些是來台灣旅遊的，但是對台灣都還蠻了解的人。後來變成正式標案的時候，需要做的事情更多，所以找的人要更多，他們很多都是一個介紹一個進來的。」

「新聞部門有相關經驗的並不多，像有一個法國人是來打工度假的，他是法國很有名的大學畢業，寫了一本書還得到獎，是個很有才能的人，他來台灣以後很喜歡這裡就留下來，現在在我們的節目部，所以我們以後跟法國相關的版權或內容，都是請他來處理接待，這裡感覺好像聯合國一樣。」

從前導計畫的顧問到接任執行長，蔡秋安整合資源策略規劃，廣邀國內外專業團隊籌組「國家隊」，網羅知名的外籍媒體工作者跨海來台，社群中心也是由具備國際經驗的年輕人組成，還有部分社群員工在紐約、日本參與營運。「目前管理方面，我們會很尊重各個國家的人，因為這裡是一個很年輕的團隊，原本有很多從中央社借調過來的人，他們都是具有相關媒體經驗與英語製作能力，現在我們有自己的人才，他們大概就回到原來的工作崗位了。」

「目前Taiwan+有74位外籍員工，大約佔了全體員工的三分之一。還有一位墨西哥裔的西班牙人，他會講英文、西班牙文、葡萄牙文，他加入我們的團隊對我們的幫助很大。還有一些是從香港轉職過來的，也有些是華裔美籍，原本我們都是用英文溝通，後來發現大家的中文都很好，我還開玩笑說可以辦一個說中文比賽。」

Photo Credit: 關鍵評論網 / 王祖鵬 Taiwan+辦公室一景

擁有超過25年國際傳媒經驗，蔡秋安曾在NBC／CNBC、國家地理頻道、福斯國際電視網在多個國際媒體服務，領導團隊跨越台灣及亞太區，經營範圍包括體育台、電影台、中文台、FOX+串流服務等頻道，但倉促接任又碰到疫情發生，一切必需從零開始，這對有著豐富的國際視野與實戰經驗的蔡秋安，仍是不小的挑戰。

蔡秋安直言：「我先做了一個月的顧問，經過董事會的提名同意才成為執行長，所以開播到現在（受訪時間）只有一個月的時間，很多事情不足以為外人道也。而剛來接下工作的時候，因為疫情大家都在家工作，所以根本不知道團隊有沒有人，那時候完全找不到方向，很多東西及狀況是要問他們才知道，還要尋求人才、準備開播的事情，所以壓力很大。」

蔡秋安透露，以前（福斯傳媒集團）很多東西都是現成的，來這邊發現連LOGO都還沒有確定，「還有好多東西都要處理好才能準備開播，準備的這兩個禮拜，比我之前休息了兩年時間講的話還要多。」

後來蔡秋安發現實在需要太多的人手來做事情，而且需要聽得懂彼此互相的語言、語彙，所以必須要有一些已經有默契、熟悉的人，這樣才能把事情往前推動，因此她找了幾個福斯傳媒集團的老同仁來幫忙，「後來慢慢熟悉工作，就沒有那麼焦慮了。」

能讓休息兩年的蔡秋安重出江湖，並跳入幾乎是空白的建地從頭開始，這份勇氣確實讓人佩服。「休息了一段時間調整心態，感覺現在可以出來做事，其實也是很怕自己變老。」蔡秋安坦言剛開始接下顧問工作的時候，就已經有準備做執行長的計劃。「休息時間也有其他的工作機會，可是沒有強大到讓我願意出來，可是這個工作很有意義，人到不同的年紀想法會改變，我覺得現在應該做點事情了。」

從開放的外商工作到半官方的Taiwan+，蔡秋安坦承對環境之間的差異，已經有先做好心理準備。「以前都在外商工作，現在來這邊做事，心情跟期待會有很多差別，原來這裡很多事情都要經過採購法。」

「其實還蠻感謝這兩年的休息，因為你知道要開關本來就要Reset（重啟），當你進入這個環境，就知道不是要去比較，所以可以自然地接受現在這個環境。」她表示，以前（福斯傳媒集團）雖然是外商，但是很多事情其實是放手由當地決定的，「因為做了很久，大家彼此都有互信，如果Local Marketing同意，就可以很快最好決定。」

「以前在國家地理做這麼多節目內容，對我來說是蠻好的訓練，也因為這樣才需要休息。」蔡秋安笑著說：「我覺得我一直都在做新的東西，現在也是這樣，而且年紀越來越大，對事情越不害怕。現在的我就是來貢獻以前的經驗，不管是人的成熟度、管理經驗，對現在都是很大的幫助。」

Photo Credit: 關鍵評論網 / 王祖鵬

只要連上Taiwan+，就可以看到台灣正在發生或與台灣相關的新聞、影響世界的科技、自然生態美景與在地的文化生活故事，讓世界重新認識台灣，可以如實聽到台灣人的觀點，找到台灣的新視角。「而且我覺得它叫做Taiwan+這個名字很好，因為台灣就是台灣，其實你會發現台灣有更多東西，你可以在這邊延展、串連、疊加及無限可能，看到台灣看到＋的開闊。」

目前Taiwan+上架的影片不少是以幽默的角度介紹台灣，網站內容包括新聞、生活風格、文化、科技、自然五大主題，還有每日即時新聞「What's up Taiwan」。「平台內容是因為覺得台灣有很多不同的面向，包含文化、自然、人文等各個不同的東西展現出台灣的樣子，透過不同的網站APP社群跟不同的對象溝通。」

「未來還會做很多軟性的東西讓事情增溫，不會正經八百，我們會把很多好玩有趣的東西放在平台上，還想要做中文、烹飪、體育的節目，會有更多類似這種節目讓大家學習中文。希望兩三年後會有西班牙文、日文其他語版出現，不會只有英文，可能要等我們再穩定。」蔡秋安表示，台灣有很多好玩的娛樂的小品，Taiwan+不會只有一種類型。

蔡秋安將Taiwan+定位成一個平台，就是如實呈現台灣的樣貌。「我覺得台灣迷人的地方，在於很多人不知道台灣，我們在這個平台展現了它（台灣）的豐富度與各個面向，說出台灣的故事，如同台灣匯聚多族群、多文化、多語言、多樣貌的人事物。」

「當初在討論批評Taiwan+的時候，很多人也在研究Taiwan+是CNN、BBC還是阿里郎，因為我們也不是純新聞的平台。但我覺得Taiwan+是把台灣的美好、或者台灣是什麼，在這個平台展現出來，我覺得可能是另外一個聲音吧！」蔡秋安認為Taiwan+可以讓國際發現這個平台、這些show case，展現台灣的多重面向，讓大家知道台灣，在這個平台看到2300萬人的生活。

由於有著對世界宣揚台灣的使命，Taiwan+的一舉一動難免會被放大檢視，擔心淪為政府大外宣的美化管道。「我沒有想到是要推銷台灣，因為如果是推銷台灣，台灣要把很多地方藏起來。我並不會從這個角度來看，而且外交部、僑委會、觀光局都會做宣傳台灣的事情，我們這裡只是一個平台，讓大家知道台灣，如果想要更了解台灣，可以來深入了解台灣。」

蔡秋安指出，當初成立時文化部長李永得表示「專業自理」，「我們有很多議題是從亞洲的觀點來看世界，所以並不會有大外宣台灣的疑慮，目前也還沒有看到這些狀況，這些都是當初的假設。如果你有看就會知道，如果只有一種聲音，那就只是政令宣導。」

「台灣最美的地方，是在於它的真實與實在，而不是美化過、太失真的台灣。」蔡秋安表示，以前在外商時很多國外的朋友來台灣，他們真的都覺得台灣人是最美的風景，很溫暖。「我覺得說故事是最好的方式，用影像把台灣的故事說出來，用新聞的手法把這些事件說出來跟大家分享。」

蔡秋安認為許多人可能因為台灣是個小島，聲量與名氣不夠，現在終於有一個國際平台可以讓大家理解台灣。「其實我們的第一階段就是希望把台灣帶到世界的舞台，一個東西要做到這樣子需要長期發展的，品牌也是這樣。」

「如果把台灣介紹出去是一種宣傳，那我們就是在做宣傳。這就跟開店一樣，我的產品做在那裡，每個人都可以來看。」蔡秋安覺得現階段最大的公約數，就是把台灣放到世界去，讓世界更多的人知道台灣，「那是沒有人不想要的，現在這個平台就是做這件事，但它不會只有一種聲音，而是會有各種聲音的呈現。」

Photo Credit: 中央社

Taiwan+也與公視合作，打頭陣推出《斯卡羅》。「《斯卡羅》是一個製作很精緻、優良的劇，它的質量很好，氣勢可以跟Taiwan+搭配，我覺得很值得放在我們的平台。這只是一個開始，有這麼一部戲不用看盜版，可以在Taiwan+看到正版，後面我們還在談很多值得被大家看到的作品。」蔡秋安透露，很多國外的人覺得《斯卡羅》很棒，很多人不知道台灣有原住民，大家看到就會產生好奇心與問題。

「比起買廣告，其實在某些角度《斯卡羅》已經有廣告的效益。我們也有客家的節目內容，讓大家知道原來台灣還有原住民文化，客家文化，用這些方式把台灣介紹出來，如果你還想再更深入了解台灣，也還有其他的方式。」

不只有《斯卡羅》與新聞製作，Taiwan+也會與公廣集團、民間商業頻道等國內媒體合作，安排更多的內容曝光。此外，Taiwan+也會推出自製內容，包含新聞專題與小品類型的主題節目，目標是讓更多人認識台灣。Taiwan+的平台每天有3個新聞時段，報導台灣事務以及國際新聞，蔡秋安希望未來能夠增加新聞的質量。

Photo Credit: 公視提供

而外界有著Taiwan+併入公廣集團的聲音，蔡秋安認為合併反而能讓聲量更闊大。「我覺得資源整合是應該要做的，因為大家都是為了台灣好，如果與公視合併能節省資源擴大發展，所以怎麼樣做才是更好，我沒有意見。我們與公視沒有太多的競爭，反而是合作的方式，公視是對內宣傳台灣，我們是對外宣傳台灣，與公視在內容上有很多可以合作的，這就是國家隊的概念。」

李永得部長曾表示，Taiwan+的目標是在兩年內法制化或公司化，未來將會獨立營運於中央社之外的單位。「目前我們還是有很多法務、財務等under在中央社的標案底下。雖然只是一年的標案，但是部長說過接下來會法制化，不管是誰都會接續這個標案都會進行下去，無論是公廣集團或其它單位接到這個案子，應該都會往現在這個方向進行。目前我只是在做第一棒的工作，後面接續的人怎麼做，我也是樂觀其成。」

至於如何在這麼多的影音串流平台中讓人看到Taiwan+，或是注意到台灣？「主要會透過社群媒體、PR以及少許的廣告預算，在內容還沒有夠多的時候，貿然投入太多的廣告預算也沒有用。」未來Taiwan+將以網站、手機APP、Instagram、Twitter等同步開啟台灣與世界的對話。

Photo Credit: 中央社 現任文化部長李永得

「我沒有想過是不是要跟其他國家的平台競爭，每個國家都有他們的特色，你要怎麼樣讓人家看到台灣，我覺得他不是靠一個平台就可以做到的。」蔡秋安認為Taiwan+這個平台只是開始，之後就要增加深度與廣度，更要廣開大門與其他單位合作。

蔡秋安認為如果政府希望東西能夠長期走下去，就要交出一定的空間，相信這些專業。「就是用產品來說話，先把新聞的質量做好，東西還要英文化，以前並沒有試過用英文的角度對世界說，這些都是需要改變的。」

「我覺得團隊是最重要的，我們要培養自己的年輕人才，也要引進國外的人才，這樣會形成一種新的公司文化。」蔡秋安坦言，當初接手時Taiwan+的藍圖還很Rough（粗糙），「現在已經把它變成真正的東西，而數據會告訴我們現在做的東西是對的、還是錯的。」

最後蔡秋安也表示，Taiwan+希望能夠讓外界感受台灣人情的溫暖，「如果台灣的聲音可以被世界聽到，台灣的故事可以被好好地說給大家聽，那就達到我們的目的了。」

Photo Credit: 中央社

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航