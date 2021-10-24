後張志豪時代的接班問題：中信兄弟中外野誰能扛？

文：毛怪

說到中信兄弟的中外野，毫無疑問就是張志豪了，不但守備相當穩定，也是核心長打火力庫。可是長年征戰下來，張志豪一天一天老去，未來遲早要交棒到新生代手中，只是因為他開刀報銷，球隊必須更早去面對這個問題，誰能上？第一個可能會想到的是，陳文杰。

強攻弱守起伏大

陳文杰從花蓮體中畢業後就投入選秀，2016年被兄弟第七指名，隔年開始可以說是虐殺二軍，2017～2019年都奪下二軍的打擊王跟安打王，腳程快的他還拿過兩座盜壘王、一座的打點王，雖然二軍戰場與一軍有落差，那也足以展現陳文杰的潛力。

去年，陳文杰獲得不少一軍出賽的機會，也許是太力求表現，陳文杰的成績不如預期，在打擊、跑壘判斷、守備都出現問題，連陳文杰自己都說，一度『打到怕』，甚至很多球迷都出現質疑的聲浪，他真的可以嗎？

面對質疑，教練團沒有放棄陳文杰，他也在停賽期間積極調整，找回在二軍的打擊姿勢，改變攻擊策略奏效，復賽後他連續16場都敲出安打，7~8月共敲出6發紅不讓，貢獻18分打點，陳文杰的表現完全頂替上張志豪的空缺，在跑壘的判斷上也進步不少，是中信兄弟奪下上半季冠軍的功臣之一。

Photo Credit: 中央社

只不過，陳文杰很快就迎來低潮，9月7日到12日連5場出賽無安打，整個9月出賽10場打擊率僅有0.217，打擊啟動腳步的timing（時機）太慢，揮棒軌道掉下來，球跟不上，導致常常被三振，讓他被下放到二軍，10月初因為詹子賢受到骨刺傷勢困擾，再度被拉上一軍，10/5重返先發就擊出4支安打，10/11對戰統一的比賽是陳文杰生日，他擊出追平比數的安打，貢獻兩分打點，今年目前為止的長打率是0.412，比去年的0.374進步，打擊火力逐漸回穩中。

對於守備比較要求的中外野，陳文杰對於來球的位移是比較薄弱的，常常會有多餘的腳步，守備範圍在中外野手來講並不大，臂力的話則是普通，沒有特別令人驚艷的地方，如果可以克服打擊弱點，陳文杰還是很值得期待的角落外野接班人，不過心裡素質問題如果沒有辦法解決，可能會是陳文杰的絆腳石。

攻守穩定的大心臟新星

再來就是去年才被選進的宋晟睿，出身名校平鎮高中的他，高中是投打二刀流，進到職棒之後以野手發展，今年7月升上一軍，主要都是以代守、代跑為主，在球探眼中，對宋晟睿守備評價是非常高的，基本動作扎實，傳球臂力跟準度兼具，果然他在比賽中多次展現美技，用精湛的守備抓著成功抓住球迷的眼睛，目前守備都沒有出現失誤。

在打擊的方面，目前出賽41場，打擊率0.265、上壘率0.351、長打率0.408，貢獻8分打點外加5次盜壘，以新人年的成績來說，還算是不錯的，10/03對戰味全龍的比賽，宋晟睿先是在6局上半沒收吉力吉撈·鞏冠的全壘打，接著下個半局擊出生涯首轟，出色的表現讓球迷跟教練都大讚。

不過目前宋晟睿三振率是偏高的20%，加上他對於變化球及外角球的掌握度比較差，揮棒的爆發力也略顯不足，進到職棒後有針對這兩個部分加強，加上教練給他不少上場機會，透過比賽修正跟經驗累積，已經慢慢漸入佳境。

另外，宋晟睿的心理素質也是他的優點之一，在球隊落後時，打擊率有0.389、上壘率有0.522，目前已經有三場比賽拿下單場MVP，顯見這位菜鳥在關鍵時刻的發揮是不錯的，好的守備底子，持續進化的打擊，如果透過持續出賽來修正缺點，宋晟睿的接班之路指日可待。

逆勢上揚的自主培訓選手

最後一位選手，對於中信兄弟教練團跟球迷來說，可能都算是一個驚喜，來自台東大學的李聖裕，2019年投入選秀沒有獲得青睞，而後與中信兄弟簽約成為自主培訓的選手，經過一段時間的努力，終於在去年七月正式成為球員。

Photo Credit: 兄弟Fans Club

筆者之前寫過一篇 選秀落選不氣餒，那些靠自主培訓踏上職棒的選手，當時李聖裕還在為了成為正式選手努力著，在這篇寫完八天之後，李聖裕就正式成為球員了，看到越來越多球員圓夢，很替他們開心。

從101號到2號球衣，李聖裕的確也吃了不少苦，因為他知道自己的不足，在二軍不間斷的練習，今年在熱身賽開轟，讓他開季從一軍出發，不過只待了六場比賽，沒有出賽機會就下放二軍，一直到了九月初，因為兄弟外野戰力不足，李聖裕再度被升上一軍。

9/5，李聖裕迎來職棒生涯的初先發，他把握住機會，5個打數敲出4支安打，生涯首安、首打點、首得分都出爐，也讓人注意到這位球員。

目前他出賽24場，打擊率0.352、上壘率0.378、長打率0.451，雖然樣本數不多，表現還算可圈可點，與王威晨組成的雙箭頭展現破壞力，在攻擊跟跑壘上造成對手投手不小的壓力，打擊技巧不差，10月出賽7場，打擊率有0.481，跑出四次盜壘，逐漸展現他腳程的破壞力，只不過李聖裕有一個硬傷，就是K%（三振率）達到27%，對於來球的辨識能力稍嫌不足，常常會有讓人猜球打的感覺，所以如果不是他設定要攻擊的球種，很容易就被解決，在這部分還需要多加強。

攤開李聖裕的打擊數據，他在桃園球場打擊率高達0.727，11個打數敲出8支安打，對樂天桃猿的投手打得特別好，客場也有0.410的成績，顯見球隊作客的時候，李聖裕是完全沒有在手軟的，這項成績可能也是教練團在安排李聖裕出賽上，很大的數據參考。

守備的方面，李聖裕的守位有中外野以及左外野，他對於來球的判斷還算準確，目前44次守備沒有出現失誤，不過臂力的部分可能是這三位選手的最下位，如果需要長傳或轉傳，比較容易沒辦法精準的到位，不過能在轉為正式選手不久就有舞台發揮，李聖裕的表現算是超乎預期了。

回到正題，現在誰最能頂替張志豪的位置？我覺得目前宋晟睿會是最合適的，因為他的守備安定感是三位選手當中最穩定的，在關鍵時刻看來也能夠有不錯的發揮，至於陳文杰跟李聖裕，在詹子賢身上有傷，以及陳子豪需要輪休的情況下，擔任角落外野手會是比較好的選擇。

本文經運動視界授權刊登，原文發表於此

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