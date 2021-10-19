新增1例本土、5例境外移入：確診者病毒量低疑為復陽，國外接種可至線上系統補登

中央流行疫情指揮中心今（19）日公布國內新增6例COVID-19確定病例，分別為1例本土、5例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增1例本土個案（案16451），為60多歲男性，10月16日出現發燒等症狀，17日就醫並採檢，檢驗結果陽性、Ct值33.1，IgG、IgM均為陽性，後續採檢2次核酸檢測均為陰性，於今日確診。衛生單位已匡列接觸者12人，其中4人列居家隔離、3人列自主健康管理、5人列自我健康監測。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，這名確診者是從事工務方面的工作，接觸人員非常少，經過疫調目前只有1位工作上有接觸的朋友，以及3位就醫的接觸者要被列為居家隔離。他目前發燒的症狀初步診斷為雙側腎臟發炎，跟COVID-19可能沒關係，但還是需要住院治療。

羅一鈞指出，這名確診者在7月4日接種過1劑莫德納，還沒接種過第2劑。由於CT值很高、後續兩次採檢陰性，病毒量又很低，研判比較有可能是感染過後的復陽階段。

指揮中心說明，今日新增5例境外移入個案，為4例男性、1例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國（2例）、阿拉伯聯合大公國、菲律賓、馬來西亞入境，入境日期介於10月5日至10月17日之間，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

國外接種不列入我國黃卡，但可至線上系統補登

指揮中心指出，若民眾於國外接種列於世界衛生組織（WHO）核發EUL（緊急使用清單）的COVID-19疫苗種類，包含AZ、莫德納、BNT、嬌生、中國國藥、中國科興，可於全國性預防接種資訊管理系統（NIIS）採取補登，亦視為有效。

發言人莊人祥指出，於國外已完成接種者，都可以自願登錄到預防接種系統，但沒辦法登記在我國的黃卡上。副指揮官陳宗彥補充，黃卡記載國內接種紀錄，如果在其他國家施打，就應該向施打的國家申請接種紀錄。

指揮中心提醒，補登接種紀錄的民眾，應妥善保存國外接種證明或接種紀錄，以作為後續醫療諮詢或查核之依據。另外，於國外接種非WHO核發EUL的疫苗，無論是否完成接種都視同未接種，但建議與國外接種最後一劑至少間隔28天以上，再接種我國核准使用之疫苗。

全國施打劑數破2000萬，莊人祥提醒第二階段BNT數量較寬鬆

莊人祥指出，昨天總共接種33萬723劑疫苗，其中包含AZ疫苗9萬4287劑、莫德納疫苗9295劑、高端疫苗2530劑，目前覆蓋率63.5％。經統計，目前截自10月18日止，全國已施打2020.5萬劑疫苗。

Photo Credit:指揮中心

有記者提問，台南民眾抱怨預約不到第12期的BNT疫苗，陳宗彥指出，從台南的施打量能來看，當地民眾可能已經沒有鄰近的地方可以施打，必須選擇車程更久的地點。

台北的部分，莊人祥表示先前發現台北市開的比較少，因此本次另外釋出衛福部一樓、交通部一樓、華山文創園區西二館、中正紀念堂一展廳、台灣當代文化實驗場，總共多配4萬2580劑BNT，目前剩下最多的是中正紀念堂，還有2萬劑疫苗可預約。另外，第二階段的數量比較寬鬆，因此這個階段沒辦法打到可以下階段再來接種。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範