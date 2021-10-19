2021/10/19,
健康

新增1例本土、5例境外移入：確診者病毒量低疑為復陽，國外接種可至線上系統補登

新增1例本土、5例境外移入：確診者病毒量低疑為復陽，國外接種可至線上系統補登
Photo Credit:指揮中心

我們想讓你知道的是

今日新增1例60多歲男性本土個案，17日因發燒就醫並採檢驗出陽性、Ct值33.1，後續兩次核酸檢測也為陰性，研判比較有可能是感染過後的復陽。

中央流行疫情指揮中心今（19）日公布國內新增6例COVID-19確定病例，分別為1例本土、5例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增1例本土個案（案16451），為60多歲男性，10月16日出現發燒等症狀，17日就醫並採檢，檢驗結果陽性、Ct值33.1，IgG、IgM均為陽性，後續採檢2次核酸檢測均為陰性，於今日確診。衛生單位已匡列接觸者12人，其中4人列居家隔離、3人列自主健康管理、5人列自我健康監測。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，這名確診者是從事工務方面的工作，接觸人員非常少，經過疫調目前只有1位工作上有接觸的朋友，以及3位就醫的接觸者要被列為居家隔離。他目前發燒的症狀初步診斷為雙側腎臟發炎，跟COVID-19可能沒關係，但還是需要住院治療。

羅一鈞指出，這名確診者在7月4日接種過1劑莫德納，還沒接種過第2劑。由於CT值很高、後續兩次採檢陰性，病毒量又很低，研判比較有可能是感染過後的復陽階段。

指揮中心說明，今日新增5例境外移入個案，為4例男性、1例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國（2例）、阿拉伯聯合大公國、菲律賓、馬來西亞入境，入境日期介於10月5日至10月17日之間，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

國外接種不列入我國黃卡，但可至線上系統補登

指揮中心指出，若民眾於國外接種列於世界衛生組織（WHO）核發EUL（緊急使用清單）的COVID-19疫苗種類，包含AZ、莫德納、BNT、嬌生、中國國藥、中國科興，可於全國性預防接種資訊管理系統（NIIS）採取補登，亦視為有效。

發言人莊人祥指出，於國外已完成接種者，都可以自願登錄到預防接種系統，但沒辦法登記在我國的黃卡上。副指揮官陳宗彥補充，黃卡記載國內接種紀錄，如果在其他國家施打，就應該向施打的國家申請接種紀錄。

指揮中心提醒，補登接種紀錄的民眾，應妥善保存國外接種證明或接種紀錄，以作為後續醫療諮詢或查核之依據。另外，於國外接種非WHO核發EUL的疫苗，無論是否完成接種都視同未接種，但建議與國外接種最後一劑至少間隔28天以上，再接種我國核准使用之疫苗。

全國施打劑數破2000萬，莊人祥提醒第二階段BNT數量較寬鬆

莊人祥指出，昨天總共接種33萬723劑疫苗，其中包含AZ疫苗9萬4287劑、莫德納疫苗9295劑、高端疫苗2530劑，目前覆蓋率63.5％。經統計，目前截自10月18日止，全國已施打2020.5萬劑疫苗。

Image_from_iOS
Photo Credit:指揮中心

有記者提問，台南民眾抱怨預約不到第12期的BNT疫苗，陳宗彥指出，從台南的施打量能來看，當地民眾可能已經沒有鄰近的地方可以施打，必須選擇車程更久的地點。

台北的部分，莊人祥表示先前發現台北市開的比較少，因此本次另外釋出衛福部一樓、交通部一樓、華山文創園區西二館、中正紀念堂一展廳、台灣當代文化實驗場，總共多配4萬2580劑BNT，目前剩下最多的是中正紀念堂，還有2萬劑疫苗可預約。另外，第二階段的數量比較寬鬆，因此這個階段沒辦法打到可以下階段再來接種。

延伸閱讀：

責任編輯：李芯
核稿編輯：楊士範


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。