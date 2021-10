為未來做準備，Google Cloud Next Recap: Taiwan 11/10發表Next ‘21最新重點摘要

一年一度的 Google Cloud Next 盛會以往都是實體舉行,自去年(2020)受疫情影響後轉為線上舉辦,且開放全球使用者免費報名參加。為了讓台灣市場更深入獲得第一手的 Google Cloud Next '21 產品與技術發表,Google 台灣今年也持續自 Google Cloud Next '21 線上發表中,擷取適合台灣市場的主題內容,將在 11月10日 推出 15 支精彩的重點摘要、精選 16 支主題影片添加中文字幕,共計 28 支的中文影音內容,帶來最新的 Google Cloud 雲端技術發展,並期待替市場帶來啟發。

Google Cloud Next雲端盛會為企業帶來的好處

在本次Google Cloud Next會中發表了一系列的創新技術,這些新發表的技術無不是憑藉著業界最乾淨安全的Google雲端服務,支持各行各業解決眼前所面臨的急迫問題。尤其現在可以說是每一家公司都轉型成為了科技企業,但最終能獲得成功的企業,不只是要做出與資料儲存以及運算相關的基礎架構決策,還要能夠運用雲端技術來推動數位轉型,以徹底改變整間公司的工作模式與創新思維。因此,無論是要提升內部營運效率、增加業務成長,或是開發創新可能,在Google Cloud Next雲端大會中都有機會找到企業所需的答案。

Google Cloud Next雲端盛會精華篇,五大主題一次掌握

在Google Cloud Next中跟著Google設計的學習歷程,逐步領略企業的數位轉型過程,以及未來可期的技術發展。本次的中文內容涵括五大主題,分別為:

為了協助企業能在不受任何地理環境的限制下,加速雲端部署的腳步,Google發表了一系列的託管式硬軟體解決方案Google Distributed Cloud,幫助建構不受任何地理環境限制的雲端環境。

為了協助企業建立具備即時分析能力的新一代資料基礎架構,並支援處理重要業務資料的應用程式,Google也發佈了整合度最高、資料分析最完善的AI解決方案。

透過建立一個數位工作場所,為超過三十億名使用者提供不受地理環境限制的交流和協作服務,完善所有業務環節間的協同合作,就是Google Workspace的使命。會中將透過Smart Canvas等輔助工具,提升使用者的工作效率,並進一步提供橫跨於Docs、Gmail、Meet和Chat等產品中的無縫式用戶體驗,以滿足第一線使用者的不同需求。

今時今日,各個產業的機構組織都面臨前所未見的資安難題。為了提供更多人安全的網路環境,Google宣佈了兩項重要政策,分別是全新的Google網路安全行動團隊 (簡稱G-CAT),以及全新的Work Safer計畫。

為了提供業界最乾淨的雲端環境,Google也發表了幾項創新技術,協助企業因應氣候變遷,採取立即行動。例如:提供所有客戶免費使用Carbon Footprint碳足跡追蹤功能。

