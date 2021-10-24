女性主義捍衛的不只是生理女性的權利，還有被父權壓迫的其他性別氣質

談到女性主義，許多人都會誤以為是為女性爭取權利。

或許就歷史上而言是沒錯，但隨著女性主義的發展，受惠的其實不只是女性而已，他們更關注所有性別氣質傾向的人，早已是一個宏觀的運動。

作為一位父權社會下的男性經濟弱勢

前幾天聽到朋友說，在他們的行業裡，職員大多都是女性，且月收入大約都有五萬以上。

她們在聊天時，也會聊到擇偶標準，她們總是希望能找到工程師、醫師之類的對象，在滑交友軟體時，不屬於這一類對象的人，通通都會過濾掉。雖然她們領有高薪，但她們仍然希望自己的伴侶收入比自己高，或至少要和自己一樣高才行。

男性何以一定要賺得比女性多？這源自於傳統「男主外、女主內」的思想。我的母親在生育之後便放棄了工作，儘管她當年的收入是比我父親來得高的，而結婚的嫁妝也是我媽媽負擔的。

在這樣的情況下，讓父親照顧孩子，或許家中的經濟來源會更穩定一些，但基於傳統父權社會的思想，使得我們家負責經濟來源的，仍舊是我爸爸。

作為一個窮作家，便曾被某一任女友的父母嫌棄，認為寫作賺不了錢，一直要他們的女兒跟我分手。她的父親，當年也是賺得少，提親時，提著乖乖桶去她母親家，引來女方親戚們一陣訕笑。所以她的父母沒辦法接受自己的女兒嫁給窮孩子，儘管我能傳遞的知識與具有的影響力，遠遠超過金錢所能衡量。

身為一個無法成為心理師的心理所畢業生，近來在找工作，文案類的工作大多三萬起跳，甚至有的只有兩萬五，要我賺得比女性還多，其實是一件很困難的事情，再加上我的病情沒有那麼穩定，我便遠遠感覺到自己在情場上是一個弱勢，儘管從來沒有一篇研究指出一段感情的穩定程度，和男方收入比女方收入來得高有關。

在男性主導的社會中，身為男性卻不夠男性

除了經濟弱勢上的男性，在父權社會底下被視為失敗者之外，性別氣質「不正常」的男性，也是一個被父權體制排除在外的族群。

葉永鋕事件至今已20餘年，但性別氣質為女性的生理男，在社會上仍然處處碰壁。不僅如此，許多女性也會認為他們是不是要假借自己的心理氣質，對生理女性行騷擾之實。

我便聽過心理女性理男的女同性戀，被別人視為噁男的故事。但又有誰願意自己被生成不同於社會期許的樣子？她們無從決定，生來就得背負著社會異樣的眼光。

正因為如此，我們可以看見女性主義，捍衛的並不只是純生理女的權利，在父權體制的運作之下，許多社經地位較低的男性、被父權踢出權力核心的其他性別氣質，也是女性主義捍衛的對象。

我們可以捫心自問，自己能夠接受女性擔任起一家的經濟來源嗎？可以接受女性收入比男性高嗎？可以認同自己有著傳統上的高社經地位，卻找了一個社經地位較低的男性結婚嗎？

我有一個女性朋友，便曾面臨過這樣的問題，她學經歷、收入都比男方好，也不排斥和他交往，但身邊的朋友卻總是問著她：「妳到底看上他哪一點？」在父權體制的運作之下，有許多的女性早已遵從著舊有的社會基模而不自知。

其實撇開收入來看，父權主義早就滲入社會的各個角落。男性和女性單獨出門，男性如果不讓女性走在馬路的內側，就會被視為是一種沒有保護女性的舉動。但女性真的有脆弱到需要被這樣保護嗎？男性又真的比較能夠保護女性嗎？又為什麼，一定要是男性保護女性呢？

男性和女性開車、騎車出門，兩個人都有駕照，男性駕駛，大多數的人就會覺得很正常；女性駕駛，大多數的人都會覺得哪裡怪怪的。到底為什麼一定要由男性開車呢？男性的駕駛能力真的比較好嗎？還是是社會建構出來的呢？

女權運動追求的是各族群、各層面實質上的平等，絕對不是單為了女性發聲而來的一場運動。有太多太多我們習以為常的社會光景，都是值得我們重新去反思的地方了。

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航