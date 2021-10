一心一藝，把記憶與技藝裝瓶： 百富故事系列 馴犬密令42年Ｘ傾城玫瑰21年

百富今年度上市兩支新品,分別是「馴犬密令42年威士忌」及「傾城玫瑰21年威士忌」,延續百富故事系列的一心一藝,將百富酒廠曾發生過的軼聞歷史封存為一瓶瓶獨特的味道記憶,讓風味撰寫酒廠中的奇人與趣聞;品酩之際,如在餘韻悠長的味道中追溯過往的浪漫與情懷。

老傳奇,新故事|百富馴犬密令42年&傾城玫瑰21年

「百富可以說是世界上少數碩果僅存、堅持手工古法的蘇格蘭威士忌酒廠。」

百富品牌大使沈宇軒(Daniel)說,正是因為這份對於傳統工藝的堅持,當其他酒廠漸漸用科技取代古法,百富酒廠仍保留許多精湛的匠人技藝,以及充滿人性溫度的匠人記憶。

因此,2019開始推出的「百富故事系列」,其有趣之處在於每一支酒都是酒廠裡真實發生過的故事,為了將酒廠記憶與技藝傳承下去,百富首席調酒師與工匠在舌尖上探索風味,透過魔術般的風味變化,將珍貴的傳奇故事記錄在涓滴酒液中,讓故事與威士忌一同經過時間淬煉,成為今日酩家津津樂道的佳釀。近期,百富故事系列上市兩款新品,「百富傾城玫瑰21年」未正式開售即引起全球威士忌愛好者高度詢問,還有高年份珍稀原酒「百富馴犬密令42年」。這兩支威士忌,乘載了百富雋永傳奇,以珍稀佳釀之姿,訴說新的故事。

傾城玫瑰21年威士忌|一朵玫瑰租一座城堡,浪漫啟發風味之旅

「百富」的命名由來,其實是源自於12世紀的一座城堡,即為「百富城堡」(Balvenie Castle)。1886年,百富威士忌創始人威廉格蘭(William Grant)在建立威士忌蒸餾廠時,最初是使用一間荒廢的18世紀宅第,叫做「Balvenie New House」作為廠房,他將樓上設為發芽室,樓下則是存放威士忌木桶的倉庫。而在蒸餾廠附近距離500公尺處即是百富城堡的坐落處,當時城堡已經是一片頹垣,因此很多城堡的磚石便被搬去修建Balvenie New House,而這座廠房就是後來鼎鼎有名的「百富24號酒窖」(T Warehouse No. 24),是百富專門存放高年份珍稀酒款的地方。

而這座城堡最知名的故事,正是百富傾城玫瑰21年威士忌的由來。相傳15世紀時,有一位美麗的貴族女性名為瑪格麗特・道格拉斯(Margaret Douglas),她的兩任丈夫都因參與叛變而被處死,但是當時的蘇格蘭國王詹姆士二世因為傾慕瑪格麗特的美貌,因此破例讓她保留貴族身份,並允許她居住在百富城堡,甚至承諾一年的租金只需要一朵玫瑰。而這段浪漫的玫瑰趣聞經口耳相傳,遂成為百富首席調酒師大衛・史都華的靈感來源。

大衛・史都華與百富匠人運用百富獨有的精湛過桶技術,將高年份原酒使用澳洲席哈(Shiraz)紅酒的橡木桶過桶,最終成功打造出浪漫唯美的玫瑰色酒液,以及傾國傾城的美好滋味。

源自浪漫的玫瑰軼聞,傾城玫瑰21年威士忌的酒體外觀和風味,皆展現出玫瑰元素。在澳洲席哈葡萄酒過桶,呈現出百富威士忌少見的風味,富有花香、水果軟糖、莓果氣息,尾韻略帶有木頭、丹寧,富有十足特色。/Photo Credit:TNL Brand Studio

眼尖的讀者可能會發現,傾城玫瑰21年威士忌的瓶身上寫的是「The Second Red Rose」,那麼第一朵紅玫瑰在哪裡呢?事實上,百富曾在2008年發行一款百富玫瑰16年(The Balvenie Rose Aged 16 Years),其典故和傾城玫瑰21年相同,皆是源自於百富城堡的浪漫故事。差別在於,百富玫瑰16年採用葡萄牙波特桶過桶,也為威士忌增添玫瑰般的酒色。

「當年要買到百富玫瑰16年十分困難,一個批次只有三百多瓶,且必須去蘇格蘭參加百富酒廠導覽才有資格帶走一瓶百富玫瑰16年,因此這款酒至今已達拍賣等級,是百富愛好者心目中的夢幻逸品。」品牌大使Daniel補充。

馴犬密令42年威士忌|高年份時間淬煉,珍稀逸品全球限量

馴犬密令42年威士忌,限量兩年,今年全台灣僅有18瓶限量,取自珍稀的單一酒桶高年份原酒,僅此不再,專屬酩家典藏。/Photo Credit:TNL Brand Studio

大約在60年前,資深的百富銅匠丹尼斯麥克賓(Dennis McBain)當時還是一名小學徒,酒廠裡時有耳聞員工忍不住酒香誘惑、偷偷取酒的消息。對此,酒廠主管便叫Dennis把取酒道具Copper Dog(一種長條型的銅管,可運用繩子將銅管綁在皮帶周圍,並放入口袋作為輕便的裝酒容器,因為有條繩子牽著彷彿遛狗的樣子,故名)敲扁,提醒員工認真專注於自身工藝上。

這則令人不禁莞爾的軼聞,也更令人心生好奇,究竟是什麼味道讓每天都在百富酒廠的工人也難以抵抗?為了重現當時令人心神嚮往的風味,百富從古老酒桶中尋找出屬於那個年代的原酒,並裝瓶為珍稀限量的「馴犬密令42年威士忌」。

品牌大使Daniel也透露:「馴犬密令42年非常難能可貴,只有兩年限定,今年台灣市場僅有18瓶。如此稀有高年份原酒,適合威士忌酩家儘早典藏。」

百富故事系列產品。左起:12年糖心橡木單一麥芽威士忌,屬百富首席調酒師學徒凱西麥凱尼(Kelsey McKechnie)的創新之作;14年泥煤週單一麥芽威士忌,呈現百富每年皆會空出一週以傳統手法製作泥煤風味威士忌的慣例;19年石楠蜜香單一麥芽威士忌,融入乾燥石楠花香氣呈現酒廠自然風光;傾城玫瑰21年威士忌,記錄百富城堡的浪漫情懷;馴犬密令42年威士忌,重現匠人難以抗拒的高年份原酒。/Photo Credit:百富

此外,Daniel也說明:「百富故事系列的酒款,有固定每年裝瓶的長賣型威士忌,也有高年份或特殊性實驗的限定款,像去年推出的19年石楠蜜香、今年的21年傾城玫瑰和42年馴犬密令都是2年限定,數量不多」無論何者,都是百富精心探索酒廠故事而打造的精心之作。

百富匠人一心專注於威士忌的創造過程,從蒸餾、過桶、調配,每個環節都展現數代的匠人精神;百富經典的過桶工藝,更讓威士忌迸發出更多自由風味的可能性,成就超凡味覺饗宴;而百富故事系列,正是集記憶與技藝於大成,將時間淬煉出的故事與美味裝瓶,獻給所有喜愛威士忌的人。

