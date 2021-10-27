一心一藝，把記憶與技藝裝瓶： 百富故事系列 馴犬密令42年Ｘ傾城玫瑰21年

百富今年度上市兩支新品，分別是「馴犬密令42年威士忌」及「傾城玫瑰21年威士忌」，延續百富故事系列的一心一藝，將百富酒廠曾發生過的軼聞歷史封存為一瓶瓶獨特的味道記憶，讓風味撰寫酒廠中的奇人與趣聞；品酩之際，如在餘韻悠長的味道中追溯過往的浪漫與情懷。

老傳奇，新故事｜百富馴犬密令42年＆傾城玫瑰21年

「百富可以說是世界上少數碩果僅存、堅持手工古法的蘇格蘭威士忌酒廠。」

百富品牌大使沈宇軒（Daniel）說，正是因為這份對於傳統工藝的堅持，當其他酒廠漸漸用科技取代古法，百富酒廠仍保留許多精湛的匠人技藝，以及充滿人性溫度的匠人記憶。

因此，2019開始推出的「百富故事系列」，其有趣之處在於每一支酒都是酒廠裡真實發生過的故事，為了將酒廠記憶與技藝傳承下去，百富首席調酒師與工匠在舌尖上探索風味，透過魔術般的風味變化，將珍貴的傳奇故事記錄在涓滴酒液中，讓故事與威士忌一同經過時間淬煉，成為今日酩家津津樂道的佳釀。近期，百富故事系列上市兩款新品，「百富傾城玫瑰21年」未正式開售即引起全球威士忌愛好者高度詢問，還有高年份珍稀原酒「百富馴犬密令42年」。這兩支威士忌，乘載了百富雋永傳奇，以珍稀佳釀之姿，訴說新的故事。

傾城玫瑰21年威士忌｜一朵玫瑰租一座城堡，浪漫啟發風味之旅

「百富」的命名由來，其實是源自於12世紀的一座城堡，即為「百富城堡」（Balvenie Castle）。1886年，百富威士忌創始人威廉格蘭（William Grant）在建立威士忌蒸餾廠時，最初是使用一間荒廢的18世紀宅第，叫做「Balvenie New House」作為廠房，他將樓上設為發芽室，樓下則是存放威士忌木桶的倉庫。而在蒸餾廠附近距離500公尺處即是百富城堡的坐落處，當時城堡已經是一片頹垣，因此很多城堡的磚石便被搬去修建Balvenie New House，而這座廠房就是後來鼎鼎有名的「百富24號酒窖」（T Warehouse No. 24），是百富專門存放高年份珍稀酒款的地方。

而這座城堡最知名的故事，正是百富傾城玫瑰21年威士忌的由來。相傳15世紀時，有一位美麗的貴族女性名為瑪格麗特・道格拉斯（Margaret Douglas），她的兩任丈夫都因參與叛變而被處死，但是當時的蘇格蘭國王詹姆士二世因為傾慕瑪格麗特的美貌，因此破例讓她保留貴族身份，並允許她居住在百富城堡，甚至承諾一年的租金只需要一朵玫瑰。而這段浪漫的玫瑰趣聞經口耳相傳，遂成為百富首席調酒師大衛・史都華的靈感來源。

大衛・史都華與百富匠人運用百富獨有的精湛過桶技術，將高年份原酒使用澳洲席哈（Shiraz）紅酒的橡木桶過桶，最終成功打造出浪漫唯美的玫瑰色酒液，以及傾國傾城的美好滋味。

源自浪漫的玫瑰軼聞，傾城玫瑰21年威士忌的酒體外觀和風味，皆展現出玫瑰元素。在澳洲席哈葡萄酒過桶，呈現出百富威士忌少見的風味，富有花香、水果軟糖、莓果氣息，尾韻略帶有木頭、丹寧，富有十足特色。／Photo Credit：TNL Brand Studio

眼尖的讀者可能會發現，傾城玫瑰21年威士忌的瓶身上寫的是「The Second Red Rose」，那麼第一朵紅玫瑰在哪裡呢？事實上，百富曾在2008年發行一款百富玫瑰16年（The Balvenie Rose Aged 16 Years），其典故和傾城玫瑰21年相同，皆是源自於百富城堡的浪漫故事。差別在於，百富玫瑰16年採用葡萄牙波特桶過桶，也為威士忌增添玫瑰般的酒色。

「當年要買到百富玫瑰16年十分困難，一個批次只有三百多瓶，且必須去蘇格蘭參加百富酒廠導覽才有資格帶走一瓶百富玫瑰16年，因此這款酒至今已達拍賣等級，是百富愛好者心目中的夢幻逸品。」品牌大使Daniel補充。

馴犬密令42年威士忌｜高年份時間淬煉，珍稀逸品全球限量

馴犬密令42年威士忌，限量兩年，今年全台灣僅有18瓶限量，取自珍稀的單一酒桶高年份原酒，僅此不再，專屬酩家典藏。／Photo Credit：TNL Brand Studio

大約在60年前，資深的百富銅匠丹尼斯麥克賓(Dennis McBain)當時還是一名小學徒，酒廠裡時有耳聞員工忍不住酒香誘惑、偷偷取酒的消息。對此，酒廠主管便叫Dennis把取酒道具Copper Dog（一種長條型的銅管，可運用繩子將銅管綁在皮帶周圍，並放入口袋作為輕便的裝酒容器，因為有條繩子牽著彷彿遛狗的樣子，故名）敲扁，提醒員工認真專注於自身工藝上。

這則令人不禁莞爾的軼聞，也更令人心生好奇，究竟是什麼味道讓每天都在百富酒廠的工人也難以抵抗？為了重現當時令人心神嚮往的風味，百富從古老酒桶中尋找出屬於那個年代的原酒，並裝瓶為珍稀限量的「馴犬密令42年威士忌」。

品牌大使Daniel也透露：「馴犬密令42年非常難能可貴，只有兩年限定，今年台灣市場僅有18瓶。如此稀有高年份原酒，適合威士忌酩家儘早典藏。」

百富故事系列產品。左起：12年糖心橡木單一麥芽威士忌，屬百富首席調酒師學徒凱西麥凱尼(Kelsey McKechnie)的創新之作；14年泥煤週單一麥芽威士忌，呈現百富每年皆會空出一週以傳統手法製作泥煤風味威士忌的慣例；19年石楠蜜香單一麥芽威士忌，融入乾燥石楠花香氣呈現酒廠自然風光；傾城玫瑰21年威士忌，記錄百富城堡的浪漫情懷；馴犬密令42年威士忌，重現匠人難以抗拒的高年份原酒。／Photo Credit：百富

此外，Daniel也說明：「百富故事系列的酒款，有固定每年裝瓶的長賣型威士忌，也有高年份或特殊性實驗的限定款，像去年推出的19年石楠蜜香、今年的21年傾城玫瑰和42年馴犬密令都是2年限定，數量不多」無論何者，都是百富精心探索酒廠故事而打造的精心之作。

百富匠人一心專注於威士忌的創造過程，從蒸餾、過桶、調配，每個環節都展現數代的匠人精神；百富經典的過桶工藝，更讓威士忌迸發出更多自由風味的可能性，成就超凡味覺饗宴；而百富故事系列，正是集記憶與技藝於大成，將時間淬煉出的故事與美味裝瓶，獻給所有喜愛威士忌的人。

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