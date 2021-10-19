英特爾執行長放話奪回蘋果訂單，業內人士：蘋果「先扶植後打擊」，恐影響台積電前景

蘋果第2場秋季發表會登場，意外引發半導體大廠台積電（TSMC）和英特爾（Intel）的搶單大戰，昨（18）日英特爾執行長Pat Gelsinger對外表示仍會積極爭取蘋果的訂單，但這個前提是「做出比蘋果更好的晶片」。業內人士則憂心，地緣政治與蘋果扶植後再打擊的策略，讓英特爾從中獲利，反對台積電前景造成影響。

蘋果分手英特爾全靠台積電

英特爾執行長Pat Gelsinger告訴美國節目《Axios on HBO》的記者Ina Fried，他並不怪蘋果放棄英特爾，並打造自己的晶片。

去（2020）年6月，蘋果在開發者大會WWDC宣布，新款自行研發的Mac晶片，將取代採用多年的Intel處理器，引起市場一片譁然。

其實蘋果分手英特爾的計畫，從幾年前市場上就已經傳出風聲。蘋果祕密籌備名為「Kalamata」的項目，期望在2020年以自研晶片，替換Mac中的Intel處理器。

蘋果變心的對象正是安謀（ARM），這是一家日本軟銀旗下的半導體設計與軟體公司，全球總部位則於英國劍橋。由於安謀（ARM）擅長於晶片設計，並不像英特爾有設計和製作的能力，因此台積電代工製造在其中扮演關鍵的角色。

自去年以前，Mac是蘋果目前為止，碩果僅存搭載外部生產處理器的產品，不光是iPhone及iPad，包括Apple Watch、Apple TV等各項產品，早已全數採用蘋果設計的ARM架構處理器。

隨著蘋果供應鏈調整，可能連Mac也將使用自己設計的處理器。《彭博社》引述業內人士表示，新開發的Mac晶片已經比Intel處理器在性，有更卓越的效能，除了Macbook可以更輕薄外，AI軟體、繪圖性能均有長足的進步。

面對大客戶蘋果漸行漸遠，英特爾執行長Pat Gelsinger說：「蘋果自認為晶片做得比我們好，我必須做的是打造一個比他們自己能做的更好的晶片，英特爾的生態系統比他們的更開放——和更有活力」。

他強調，贏回蘋果公司尚需要數年時間，而且除了蘋果採用英特爾設計以外，還有另一個選項就是讓英特爾「代工生產晶片」，目前亞馬遜（Amazon.com Inc., AMZN）、高通Qualcomm Inc.）都已經是公司客戶。

針對英特爾不斷放話要搶晶圓代工業務，《關鍵評論網》專訪台經院產經資料庫總監劉佩真表示，目前英特爾動作不斷，除了積極在歐、美等地爭取補助外，最新傳出消息則是將在歐洲新建晶片製造設施，價值最高可達950億美元（新台幣2.65兆元）。

劉佩真分析，英特爾於各地設置晶圓廠，目前對台積電的影響不大，主要觀察是英特爾在晶圓代工上仍有良率不佳、先進製程卡關的問題，且在成熟製程與先進製程的產能調配均不如台積電成熟。

台積電的危機：蘋果一貫的扶植、打擊策略

「以前我也覺得不可能，但是我現在有點擔心。」《關鍵評論網》新竹科學園區半導體封測業內人士憂心表示，目前台積電仍然是最先進的晶圓代工廠，但是蘋果能夠允許台積電一直調漲晶圓製造價格嗎？

他表示，以大立光為例，一家把技術做到世界第一的公司，為什麼會從股價六千（6075元）的高點到現在跌破兩千元，第3季財報單季毛利率跌破60％，創近5年新低，這是一個很大的危機。

由於公司股價表現實在太難看，被外界稱為「「省話一哥」的大立光執行長林平恩被逼得說出一個故事，曾經大立光靠著獨霸全球的塑膠鏡片技術，被蘋果、華為等大廠追捧。

他稱，直到4年前蘋果為了不讓單一供應鏈獨立做大，連續2年放緩自家鏡頭升級，並藉此扶植第2家鏡頭供應商，企圖用時間換取空間，讓其他的鏡頭廠，能快步趕上大立光的技術。

直到2019年蘋果更使出殺手鐧，「把光學設計收回去自己做，」海通證券電子研究主管蒲得宇透露，後來更進一步從大立光手中收回鏡頭的設計權，並繼續降低鏡頭規格。業內人士，台積電要有憂患意識，提防蘋果又變心（英特爾）。

劉佩真對此表示，觀察蘋果執行長庫克（Tim Cook）確實能發現蘋果策略有一貫模式，不會讓公司只依賴一家供應鏈，不過，這些年來對台積電來說，仍沒有任何影響，因為在先進技術上沒有任何廠商可以抗衡。

他進一步強調，檯面上的晶圓代工大廠均有「品牌」，蘋果為了抑制競爭對手（英特爾、三星等）發展，將訂單交給「純代工」的台積電仍是最好的策略，這樣的趨勢於中、短期不會有改變。

美國扶植本土半導體政策明確，除了迫使台積電落地美國建造晶圓代工廠外，520億美元（新台幣）半導體發展資金上膛，補助業者研發先進製程，更打算在本土興建7至10座晶圓廠。

業內人士點出，目前半導體產業已經從單純的商業腳步變成政治角力，尤其美國已經表態晶圓代工過度集中亞洲的問題，若美國要以時間換取空間，聯合各大廠商，打擊產業龍頭也並非不可能。但台積電若能發揮無品牌優勢，遊走各國和供應鏈間的角力，仍可以站穩半導體的地位。

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核稿編輯：翁世航